FMI vine în România, azi. Codul fiscal, luat la bani mărunţi

FMI vine în România, azi. Codul fiscal, luat la bani mărunți

Ştire online publicată Marţi, 19 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O misiune tehnică a Fondului Monetar Internațional (FMI) și Comisiei Europene sosește azi la București pentru discuții tehnice referitoare la Codul Fiscal și la stadiul implementării măsurilor cuprinse în programul cu cu cele două instituții financiare internaționale.'Este o misiune tehnică și eu sper să fie o misiune cu succes la final, astfel încât să putem readuce în discuție programul cu FMI, Comisia Europeană și cu Banca Mondială. Am avut chiar săptămâna aceasta la Bruxelles o participare la Consiliul de Miniștri ai Finanțelor, ECOFIN, unde am reiterat faptul că România este angajată ferm în a-și readuce în discuție acest program și a-l închide cu succes în septembrie", a declarat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, în 15 mai.El a precizat că scopul misiunii tehnice este acela de a discuta fiecare măsură din Codul Fiscal pe bază de argumente, însă a subliniat că România are nevoie de relaxare fiscală.