FMI a revizuit în jos creşterea economică pentru acest an, de la 1,5% la 0,9%

FMI a revizuit în jos creșterea economică pentru acest an, de la 1,5% la 0,9%

Ştire online publicată Marţi, 14 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fondul Monetar Internațional a revizuit semnificativ în jos prognoza de creștere economică pentru acest an, de la 1,5% la 0,9%, însă anticipează un avans real al PIB mult mai consistent în 2013, de 3%, a anunțat șeful misiunii de evaluare, Erik der Vrijer."Noi am scăzut prognoza de creștere economică, dar și inflația a urcat mai mult decât ne așteptam. Deci și deflatorul este mai sus. Aceste revizuiri se anulează una pe alta, astfel că au efect foarte mic asupra deficitului în sine", a spus der Vrijer.El a admis că creditorii internaționali utilizează o estimare de 0,9%, în timp ce Guvernul are o prognoză ușor mai optimistă, de 1,2%."Aș spune că practic am convenit că e în jur de 1%. Deflatorul fiind mai mare, am convenit că țintele fiscale vor fi îndeplinite până la finele anului dacă se mențin actualele politice", a mai spus șeful misiunii FMI.Prognoza FMI pentru inflația de la finalul acestui an se situează în jur de 3,5%, ușor mai sus decât cea mai recentă prognoză a BNR, de 3,2%.