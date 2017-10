FMI a înrăutăţit prognoza de creştere economică pentru toate marile economii ale lumii. Care este prognoza Fondului pentru România

FMI a înrăutățit prognoza de creștere economică pentru toate marile economii ale lumii. Care este prognoza Fondului pentru România

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit negativ prognoza de creștere economică referitoare la acest an pentru toate marile economii ale lumii și se așteaptă la un avans de 4% la nivel mondial, cu 0,3 puncte procentuale mai mic decât estimările precedente.Pentru anul următor, fondul a modificat prognoza pentru expansiunea economiei globale de la 4,5% în iunie la 4%, se arată în raportul Perspectiva Economiei Globale, citat de Mediafax. În privința României, FMI a menținut estimările de creștere la 1,5% pentru acest an și 3,5% pentru anul umător. La încheierea misiunii FMI la București de la sfârșitul lunii iunie, instituția financiară a anunțat 1,5% pentru acest an și 3,5-4% pentru anul următor. Fondul anticipează un avans mediu anual al prețurilor de consum în România de 6,4% în acest an și 4,3% anul următor, respectiv o majorare foarte ușoară a deficitului de cont curent de la 4,5% în acest an la 4,6% în 2012. Șomajul este estimat la 5% pentru anul în curs, față de 7,6% în 2010, respectiv la 4,8% anul următor. Ministrul Finanțelor, Gheorghe Ialomițianu, a declarat, luni, că România trebuie să-și revizuiască prognoza de creștere economică, așa cum fac în această perioadă toate țările europene. "Din cauza încetinirii creșterii economice la nivel mondial, toate țările trebuie să facă această revizuire, iar România nu va fi scutită de acest lucru", a spus Ialomițianu. Întrebat care sunt noile prognoze, Ialomițianu a răspuns: "Noi facem analize și decizia o luăm împreună cu FMI și Comisia Europeană, pentru că suntem într-un acord cu FMI și suntem parteneri și acolo vom lua o decizie". Potrivit raportului, FMI a înrăutățit estimările de creștere economică și pentru Uniunea Europeană, de la 2% la 1,7% pentru acest an și de la 2,1% la 1,4% pentru anul următor. În Europa Centrală și de Est, avansul economiei ar urma să fie mai mic cu un punct procentual în acest an, de 4,3%, și cu 0,5 puncte în 2012, respectiv de 2,7%. Fondul a revizuit în scădere prognozele pentru marile economii dezvoltate, precum SUA, Germania, Franța, Italia, Japonia și Marea Britanie, dar și pentru noile "forțe" economice ale lumii, respectiv China, India, Rusia și Brazilia. Instituția și-a redus așteptările cel mai puternic în privința SUA, unde anticipează în prezent o creștere de 1,5% în acest an, față de 2,5% în iunie, și de 1,8% pentru 2012, în comparație cu estimarea de 2,7% din iunie. Pentru marile economii europene, revizuirea negativă se situează la 0,4-0,5 puncte procentuale în acest an. Germania va înregistra în acest an cea mai mare creștere din rândul principalelor economii europene, de 2,7%, urmată de Franța, cu 1,7%, Marea Britanie, cu 1,1%, și Italia, cu 0,6%. Pentru anul următor, FMI anticipează un avans al PIB de 1,3% în Germania, 1,6% în Marea Britanie, 1,4% în Franța și 0,3% în Italia. Deficitele bugetare și datoriile mari, scăderea producției și tensiunile în creștere de pe piețele financiare afectează economia în Europa dezvoltată, potivit raportului. În plus, există o tranziție către o diferențiere mai clară între riscurile datoriei suverane a statelor din zona euro. În afara uniunii monetare, multe economii din Europa Centrală și de Est înregistrează o rvenire puternică din recesiune. Chiar și în acest context, fondul se așteaptă la o încetinire a activității în cea mai mare parte a Europei. Răspunsul liderilor din zona euro la criza datoriilor suverane va modela perspectivele pe termen scurt ale Europei, notează FMI. Din rândul marilor țări emergente, China va avea, atât în acest an cât și în 2012 cele mai accelerate creșteri, de 9,5%, respectiv 9%. În iunie, Fondul estima creșteri de 9,6% pentru China în acest an și de 9,5% în anul următor. Economia Indiei va avansa cu 7,8% în acest an și cu 7,5% în 2012, cea a Rusiei cu 4,3%, respectiv 4,1%, iar cea a Braziliei cu 3,8% și 3,6%. La nivelul Europei emergente, Turcia va avea cea mai bună creștere în acest an, de 6,6%, urmată de Polonia, cu 3,8%. Totodată, economia Bulgariei va avansa cu 2,5%, cea a Serbiei cu 2%, iar cea a Ungariei cu 1,8%. Pentru anul următor, creșterea economică se va accelera la 3% în Bulgaria și la 3% în Serbia, în timp ce în Turcia va încetini la 2,2%, în Polonia la 3%, iar în Ungaria la 1,7%.