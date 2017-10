Flota „Novoship” are 56 de nave, cu capacitatea de 3,7 milioane tdw

„Novoship" este companie rusească de navigație înregistrată în portul Novorossiysk, de la Marea Neagră. Flota grupului „Novoship" cuprinde peste 56 de nave moderne, cu o capacitate totală de 3,7 milioane tdw și cu vărsta medie sub nouă ani. Valoarea de piață a navelor se ridică la 2,4 miliarde dolari. Portofoliul de construcții noi al companiei cuprinde un număr de 16 nave, care vor intra în exploatare până la sfârșitul anului 2010. La sfârșitul acestui an companiei îi vor fi livrate două noi nave de 155.000 tdw. În septembrie 2008, compania va lansa comanda pentru construcția a patru tancuri petroliere, la șantierul naval HHI Offshore, din Coreea de Sud. Navele, cu capacitatea de 112.000 tdw vor fi utilizate pentru transportul produselor petroliere ușoare. Ele urmează să intre în exploatare în intervalul august - decembrie 2009. HHI Offshore a mai con-struit un număr de doisprezece tancuri petroliere de tip Aframax - clasa C, cu o capacitate de 105.000 tdw fiecare. Ultimul dintre acestea „NS Creation", a fost livrat în luna iulie 2007. În flota „Novoship" lucrează 4.500 de navigatori și personal de uscat. Acționarul majoritar al „No-voship" este „Rosimushchestvo" (Sistemul de Management al Proprietății Federale), care deține 60,73% din acțiuni. Coproprietari sunt Fondul Rusesc al Proprietății Federale (6,4%), „Novoshipinvest OJSC" (8,49%) și „Intrigue Shipping" (14,41%). În fapt, statul deține 87,4% din acțiunile armatorului „Novoship". Spre deosebire de Federația Rusă, care se zbate să își întinerească și să-și extindă capacitatea flotei, statul român nu face nimic.