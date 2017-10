Flota mondială va trimite 2.000 de nave la fier vechi în 2010

Criza este serviciul de salubritate al economiei. Mătură și distruge tot ceea ce este nesănătos în domeniul afacerilor: consumuri exagerate, tehnologii învechite, activități ineficiente, produse de slabă calitate, prețuri speculative. Firmele neprofitabile, care reușeau să supraviețuiască cu firimiturile de la masa creșterii economice, nu mai scapă de măturoiul falimentului, pe timp de criză. Sistemul de salubritate funcționează și în transporturile navale. O mulțime de companii care parazitau shipping-ul internațional, făcând dumping, punând în pericol siguranța navigației și mediul înconjurător, neplătindu-și echipajele și acumulând datorii în piață, au intrat în faliment. Criza a produs o selecție și în rândul navelor. Sunt „trase pe dreapta” în primul rând cele ce nu corespund standardelor tehnice internaționale. Ca urmare a deteriorării pieței și reducerii dramatice a tarifelor de transport, navele cu cheltuieli de exploatare ridicate au devenit neprofitabile, fiind nevoite să iasă din circulație. Multe dintre ele au fost vândute pentru a fi dezmembrate. Firma de brokeraj Optima, din portul Pireu, a numărat 694 de nave, cu un total de 22,8 milioane tdw, care au fost trimise la fier vechi. Un oficial al Organizației Maritime Internaționale (IMO) a estimat că numărul navelor care urmează această cale în 2009 va depăși 1.200 de unități. Probabil că mult mai multe nave ar fi fost vândute pentru a fi demolate, dacă prețul lor n-ar fi scăzut cu două treimi în decursul acestui an. Așa numitele very large crude carriers (tancuri petroliere de peste 200.000 tdw) sunt vândute, astăzi, la fier vechi, cu circa 10 milioane de dolari, pe când în 2008 prețul de scrap era de 30 milioane de dolari. În cazul navelor aframax (tancuri petroliere între 79.000 și 120.000 tdw), prețul a coborât de la 12 la 4 milioane de dolari. Piața este extrem de volatilă și, în numai o săptămână, prețul poate înregistra o schimbare de 10%, susțin brokerii. Nu doar criza, ci și o serie de directive ale Organizației Maritime Internaționale și UE vor opera o selecție dură în flota mondială. Până la 31 decembrie 2010, toate statele comunitare vor trebui să implementeze directiva referitoare la serviciul de Port State Control. Ca efect al acesteia, navele sub standard nu vor mai avea acces în porturile Uniunii Europene. Anul 2010 reprezintă, de asemenea, ultima etapă a aplicării directivei IMO privind trecerea de la tancurile petroliere cu bordaj simplu la cele cu bordaj dublu. Potrivit lui Henning Gramman, reprezentant al societății de clasificare Germanischer Lloyd, circa 2.000 de nave, dintre care 800 de tancuri petroliere cu bordaj simplu se află încă în exploatare, vor fi trimise la fier vechi în 2010. Statisticile Germanischer Lloyd arată că flota mondială numără circa 50.000 de nave. În jur de 14% dintre ele (7.000 de unități) depășesc vârsta de „pensionare”, de 25 de ani. Cu o rată de 1.600 – 1.700 de nave pe an, acestea ar trebui să ajungă la fier vechi.