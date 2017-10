Flota mondială are nevoie de ofiţeri. Cum îi ajută UMC pe absolvenţi să se îmbarce?

7

Romanii sunt baieti buni

UMC consuma de la bugetul de stat cca 15 milioane de lei pe an, scrie in raportul lor anual, vedeti pe site-ul umc. Idem la anmb. Taxele percepute de la studenti sunt in plus. Pentru ce ? ... ca sa dam ofiteri moca proprietarilor straini de nave. Cand se pune problema asa, se sare la beregata, umc isi poate pierde privilegiile, treaba devine serioasa si incep sa curga argumente gen "adusul banilor in tara". Oameni buni, suntem prizonierii propriei experiente si este normal sa fim partizanii scolii care ne-a format. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa fim orbi, sa nu vedem realitatea asa cum este ea: avem un sistem universitar de marina defect. Tinem studentii 4 ani in banca si le bagam pe gat materii aberante. De exemplu, in primii doi ani la punte sunt doar 3-4 discipline de specialitate, din vreo 35-40 !!! Restul sunt matematici, tehnologia materialelor, organe de masini, chimie si multe alte "inginerii". Ma intreb: se angajeaza vreun absolvent de punte cu diploma de inginer? As vrea sa il cunosc si eu, si pe absolvent, si pe angajator!! Tinerii inca vin la umc si anmb ptr ca vor si brevet si diploma de inginer. In opinia mea, amestecul acesta grosolan de materii le ofera absolventilor si brevet si diploma de inginer, insa niciunul din aceste acte nu este dublat de competente pe bune. Copiii nostri nu ies nici ofiteri, nici ingineri, caci majoritatea nu au vazut in 4 ani nici simulator, nici atelier. E trist. Tristetea este si mai mare cand vezi ca apar titluri bombastice, gen "noi romanii suntem condamnati sa fim bine pregatiti". Este si o parte buna: umc incearca sa faca ceva ptr voiajele de practica, asteptam si ceva rezultate. Ramane cum s-a stabilit: noi romanii suntem "baietii buni" ai Europei, oferim strainilor, gratis, ofiteri/ingineri cu patalamale aurite, insa aproape goale de continut. Superb sistem, nu degeaba ni l-au copiat doar Bulgarii !!!