Flota mondială a crescut la 1,12 miliarde tdw

Un raport al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare relevă că flota mondială a crescut cu 7,2% față de 2007, ajungând la 1,12 miliarde tdw în 2008. Sporul absolut înregistrat anul trecut a fost de 82 milioane tdw. Cea mai dinamică evoluție a fost înregistrată în domeniul navelor bulk-carrier. Comenzile de nave din 2008 au atins cel mai înalt nivel din istoria shipping-ului mondial. S-au încheiat contracte de construcții pentru 10.053 nave, cu un tonaj total de 495 milioane tdw, din care navele bulk carrier acoperă 222 milioane tdw. La finele anului 2007, tonajul navelor bulk-carrier comandate era de 7 ori mai mare decât cel din 2002. În cazul tancurilor petroliere, tonajul a crescut, în 2007, cu 6,5%, iar cel al navelor bulk-carrier, cu 6,4%. Aceste două categorii de nave reprezintă 71,5% din tonajul mondial. Parcul de cargouri pentru mărfuri generale s-a extins cu 4,5%, dar ponderea lui a scăzut la 9,4% în tonajul total. Flota de portcontainere a înregistrat un salt de 16,3 milioane tdw, respectiv 12,7%. Ea reprezintă acum 12,9% din flota mondială. Pe măsură ce tot mai multe mărfuri vor fi containerizate și va crește capacitatea porturilor lumii de a opera în sistem containerizat, navele de acest tip se vor înmulți și mai mult. La începutul lui 2008 existau 2.276 nave portcontainer cu o capacitate totală de 10,76 milioane TEU. Numărul lor a crescut cu 9,5% față de anul anterior, iar capacitatea TEU, cu 14%. Portcontainerele „suferă” de „boala gigantismului”, crescând în dimensiune de la an la an. În ianuarie 2007, capacitatea medie a navelor din flota mondială de containere era de 2.417 TEU, iar în ianuarie 2008, a ajuns la 2.516 TEU. Navele care au intrat în exploatare în cursul anului 2007 aveau o capacitatea medie de 3.291 TEU. Flota de portcontainere s-a dezvoltat în dublu sens. Alături de navele gigant au apărut numeroase mici portcontainere, utilizate pentru serviciile feeder, interregionale. Cele mai mari portcontainere construite în 2007 au fost 5 nave de 12.508 TEU, fabricate în Danemarca, pentru Maersk. Cele mai mici erau de 136 TEU și au fost construite în Vietnam, pentru compania daneză Erria. Ca urmare a numărului mare de construcții noi are loc un proces de întinerire a flotei mondiale, vârsta medie a navelor scăzând la 11,8 ani. În cazul portcontainerelor, este de doar 9 ani. Circa 37,3% dintre acestea sunt mai tinere de 5 ani și doar 12,4% sunt mai vechi de 20 de ani. La tancuri, vârsta medie a crescut la 10 ani, iar la navele bulk-carrier, a scăzut la 12,7 ani. Cargourile continuă să fie cele mai bătrâne, cu o vârstă medie de 17 ani și 55,9% din tonaj mai vechi de 20 de ani. Țările dezvoltate au flotele cele mai tinere, cu o medie de vârstă de 10 ani, în 2008. În cazul țărilor în curs de dezvoltare, media este de 13 ani, iar în țările cu economia aflată în tranziție, 17 ani.