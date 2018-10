Flota fluvială a României domină traficul de mărfuri pe canalele navigabile

2018 se dovedește a fi un an bun pentru canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă – Năvodari. Fluxurile de mărfuri au continuat să crească peste nivelul atins în 2017. Exportatorii și importatorii de mărfuri sunt tot mai conștienți că transportul pe apele interioare este mai atractiv decât cel rutier și feroviar, tariful pe tona de marfă transportată fiind mult mai mic.Natura a fost și ea de partea transportului fluvial. Grație ploilor abundente din acest an, navele au beneficiat de condiții bune de navigație pe Dunăre, până în prezent.„În primele nouă luni ale acestui an, traficul pe canalele navigabile a fost de 23,715 milioane tone capacitate, cu 1,0% mai mare față de intervalul ianuarie – septembrie 2017. Au fost transportate cu 3,0% mai multe mărfuri decât în aceeași perioadă din 2017, respectiv 10,580 milioane de tone”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Lucian Bucuroiu - director exploatare în cadrul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile.Dacă în prima parte a anului 2018, cerealele trecuseră pe locul doi în structura mărfurilor tranzitate pe canalele navigabile, după nouă luni au trecut în fruntea clasamentului, cu o pondere de 41%. În aceeași perioadă a anului 2017, cerealele reprezentau 47%.Evoluția cantităților de cereale transportate este determinată în mare măsură de variațiile de prețuri de pe piețele internaționale. Când cotațiile sunt mici, exportatorii din România, Serbia, Ungaria și Bulgaria preferă să stocheze mărfurile, în așteptarea unor vremuri mai bune. Când bursele internaționale dau semnalul creșterii prețurilor, traficul de cereale pe Dunăre, canalele navigabile și în portul Constanța se relansează.Structura mărfurilor tranzitate a fost următoarea: cereale – 41%, minereuri – 36%, produse energetice (cocs, cărbune, produse petroliere) – 12%, produse alimentare – 1%, alte produse – 2%.Din totalul de 10,580 milioane tone de mărfuri, în contul României au fost transportate 54%, pentru Serbia - 19%, Bulgaria - 13%, Ungaria - 8%, Austria – 3%.Între 1 ianuarie și 30 septembrie 2018, canalele Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Năvodari au fost tranzitate de 16.441 unități navale, din care: 11,359 barje, 2,168 șlepuri, 65 nave fluvio-maritime (inclusiv gabare), 2.823 remorchere împingătoare, precum și 26 nave de croazieră.Demn de remarcat este faptul că armatorii români domină transportul pe apele interioare, aproape trei sferturi din cele 16.441 unități navale care au străbătut canalele navigabile, respectiv 72%, erau înregistrate sub pavilionul României.Dintre armatorii români care asigură transportul fluvial de mărfuri, cel mai important este Compania de Navigație Fluvială Română Navrom, care deține o flotă de 390 de nave, din care: 33 de împingătoare, 254 de barje de diferite tipuri, 93 de șlepuri și 10 ceamuri.Restul unităților navale arborau următoarele pavilioane: Bulgaria – 6%, Serbia – 3%, Germania – 3%, Slovacia – 2%, Ungaria – 2%, Franța – 2%, Belgia – 2%, și Austria – 1%.Este de așteptat ca, în perioada următoare, cantitatea de cereale tranzitată pe canalele navigabile să crească, având în vedere că atât în România, cât și în Serbia, Ungaria și Bulgaria s-au obținut recolte bune de cereale.În 2018, România a înregistrat un nou record istoric la recolta de cereale păioase. Producția totală de grâu s-a ridicat la 10.271.600 tone, producția medie la hectar fiind de 4.870 kg. La orz, s-a obținut o producție de 1.392.300 tone, cu o productivitate de 5.204 kg la hectar.