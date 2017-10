Flota comercială a României, acum 20 de ani (VI)

În urmă cu 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Self Invest Maritime s-a înecat în datorii!În ediția din data de 2 octombrie 1996, am prezentat situația de pe navele „Tarcău”, „Hârșova”, „Giurgiu’’, „Gorgova”, „Sulina” și „Săbăreni”, aflate în exploatarea companiei de navigație Self Invest Maritime, așa cum ne-a fost descrisă de Ion Butan, liderul Sindicatului Marinarilor din Flota „Navlomar”. Arătam că, pe aceste nave, plata valutei și salariilor în lei este mult întârziată, că există cazuri în care navigatorii nu și-au primit indemnizația de străinătate de șase - șapte luni. În plus, schimbul pe unele nave este întârziat cu una - două luni.Sindicatul Liber al Navigatorilor ne-a informat că situația este critică și pe alte două nave ale acestei companii. Echipajul navei „Drăgășani” are de primit 63.699 dolari pentru cele 105 zile de voiaj efectuate. Până acum, navigatorii nu au văzut niciun ban, după cum a informat comandantul navei, printr-o radiogramă. Șeful de echipaj Mihail Ciopa a solicitat să fie repatriat din cauza problemelor de sănătate, apărute la bordul navei.Nava „Focșani” este reținută într-un port din Filipine, pentru datorii. Echipajul este neplătit de șase luni. Datoria totală a navei a ajuns la 800.000 dolari și crește continuu.În urma articolului publicat de noi, mai multe familii ale navigatorilor de pe navele acestei companii ne-au telefonat la redacție, solicitându-ne sprijinul. Am fost informați că cei aflați pe mare se tem să se debarce pentru că știu că nu își vor mai primi banii. Ei sunt convinși că numai dacă rămân pe navă, într-un port străin, pot face presiuni asupra armatorilor să li se acorde drepturile cuvenite.Am fost informați, de asemenea, că situația celor rămași la țărm este disperată. Familii de trei - patru persoane, care nu au mai primit de două luni salariul în lei, cuvenit celui aflat pe mare, sunt nevoite să trăiască din împrumuturi. Soțiile navigatorilor declară că la companie nu mai au cu cine discuta, deoarece patronul Mihail Mircea nu mai calcă pe acolo decât noaptea, pe furiș.Sindicatul Liber al Marinarilor din Flota Navlomar, ajungând la capătul răbdării, a declanșat conflictul colectiv de muncă împotriva companiei. El reclamă lipsa contractului colectiv de muncă (negocierea acestuia fiind boicotată de companie timp de patru luni), caracterul incomplet, lacunar al contractelor individuale de muncă, întârzierea plății salariilor și a indemnizațiilor de străinătate și neefectuarea schimbului echipajelor la timp. Sindicatul este hotărât să acționeze împotriva Companiei Self Invest Maritime și pe calea Justiției.La rândul său, Sindicatul Liber al Navigatorior studiază poziția pe care o va adopta pentru repunerea echipajelor în drepturi. Se așteaptă și implicarea directă a companiei Navrom în rezolvarea acestei situații sociale critice, având în vedere responsabilitățile sale în calitate de armator și de partener de contract cu Self Invest Maritime.4.10.1996„Războiul” dintre Self Invest Maritime și echipajeÎntre echipaje și compania Self Invest Maritime se duce un adevărat război. Navigatorii apelează la lege, la sindicat, la ITF, la autorități, pentru a fi repuși în drepturile contractuale, în timp ce Self Invest Maritime recurge la tot felul de tertipuri, amânări, amăgeli, amenințări, totul pentru a duce cu preșul echipajele. Până când și cu ce rezultate finale, nimeni nu știe.Iată o mostră a acestui „război”: scrisoarea sosită de la bordul navei „Hârșova”, semnată de sindicat. În ea se arată că între echipaj și companie a izbucnit conflictul din cauza neplății indemnizației de străinătate de patru luni de zile. „Vă prezentăm ultimul fax (nr. 1391) al companiei, în care ne amenință să părăsim nava „Hârșova”, care se află la Newport (Anglia), arestată pentru datoriile companiei” - scriu reprezentanții sindicatului. Echipajul nu poate părăsi nava fără plata la zi a indemnizației. Am solicitat sprijinul ITF pentru a ne susține și proteja drepturile bănești negociate între echipaj și armator. Ca urmare a acestei acțiuni, Self Invest Maritime a procedat la amenințări și presiuni asupra echipajului prin faxuri, radiograme și, personal, prin directorul executiv Viorel Purdea, care a fost în vizită la bordul navei. Întâmpinăm greutăți cu prezența a șapte marinari indieni la bord, trimiși de companie pentru a ne înlocui. Precizăm că indienii nu au documente care să ateste pregătirea lor profesională, nu sunt nominalizați pe posturi și nu pot efectua serviciul la bord. Începând cu data de 7 octombrie 1996, Admiralty Marshal’s Office a preluat toate obligațiile navei: combustibil, apă, alimente. Compania Self Invest Maritime a refuzat să mai plătească orice cheltuială a navei, motivând că nu are bani. Același răspuns l-a dat și la ITF Londra, în legătură cu plata echipajului. Membrii din echipaj care au depășit contractul (între 7 și 11 luni) doresc să fie repatriați cu plata la zi”.lată și mesajul transmis de pe nava „Tarcău”, în data de 4 octombrie 1996: „Prin prezenta vă aducem la cunoștință situația de pe navă: neplata indemnizației de străinătate pe lunile august și septembrie 1996 (respectiv 25.604 dolari), la care se adaugă și luna octombrie (cu 17.400 dolari); nava este arestată în portul grecesc Achladi, până la data de 25 octombrie 1996; neplata antidotului pe lunile august, septembrie, octombrie (1.650 dolari); actele navei expiră pe 6 octombrie; starea tehnică a navei e precară”.Cam aceasta e situația pe navele lui Self Invest Maritime. Pe uscat, Sindicatul Liber al Marinarilor din Flota Navlomar a avut o primă mediere a conflictului de muncă cu compania, la sediul Direcției Muncii și Protecției Sociale. S-a încheiat un proces-verbal, din care reiese că părțile au căzut de acord să prelungească valabilitatea vechiului contract de muncă, iar după 31 octombrie, să înceapă negocierile pentru cel nou. Pentru plata salariilor, patronatul s-a angajat să respecte data de 15 octombrie, când va face plățile în contul lunilor august și septembrie. Nu s-a căzut de acord asupra plății indemnizațiilor. Compania dorește să le eșaloneze după data de 14 octombrie până la sfârșitul anului, în vreme ce sindicatul solicită acordarea a 80% din drepturi în termen de 10 zile. Conflictul de muncă dintre sindicat și companie a rămas deschis. Liderul sindicatului, Ion Butan, a fost informat, la negocieri, de directorii lui Self Invest Maritime, că firma a achitat datorii de 6 milioane dolari pe baza transporturilor efectuate cu cele 11 nave. Întrebarea este: de ce nu au fost achitate întâi diurna de străinătate și salariile echipajelor, care se ridică la circa 700.000 dolari? Sau poate echipajele nu sunt bune decât să muncească pentru acoperirea „găurilor” făcute de prostul management al unor armatori și firme de shipping?10.10.1996Mesaj de pe nava „Drăgășani”:„Ageamii ne înfometează!”Comandantul navei „Drăgășani”, aflată în exploatarea asociaților „Self Invest și Navrom, a trimis o radiogramă pe adresa Sindicatului Liber al Navigatorilor, în care afirmă următoarele: „Din cauza unor erori de management în lanț, ale companiei, de amploare și ieșite din comun, am rămas fără alimente în rada portului Abidjan - Coasta de Fildeș. Deocamdată, nu murim pentru că mai avem ceva zahăr, făină, cartofi și orez. Dar situația ne duce cu gândul la felul cum a fost posibil ca niște ageamii, care nu știu pe ce lume trăiesc, să ia în locație nave cu care nu știu ce și cum să facă. S-au repezit ca ulii, gândind că nu este pe lume meserie mai ușoară și mai bănoasă decât cea de armator. Dar sub bagheta lor uite ce se întâmplă. Răspundeți ceva, pentru că și dumneavoastră aveți responsabilități față de acest echipaj și toate acestea se întâmplă sub oblăduirea legii blânde și a privirilor dumneavoastră impasibile. Salutări! 5 decembrie 1996, ora 17,40".7.12.1996