Flota comercială a României, acum 20 de ani. Un "război" care se mută la televiziune

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.„Războiul” dintre ministrul Transporturilor și Asociația Companiilor de Navigație continuă. Traian Băsescu iese pe micul ecran, dă interviuri și trimite comunicate de presă, în care îi pune la punct pe armatorii care au avut nefericita idee de a se lega de viața lui, în conferința de presă organizată de asociație, la Constanța, în data de 3 octombrie.În cursul zilei de duminică, am primit spre publicare următoarea scrisoare deschisă:Către Asociația Armatorilor„Am luat notă, cu oarecare surprindere, de «furia» Asociației Armatorilor și, mărturisesc, nu-mi este foarte ușor să-i înțeleg motivația. Pentru buna înțelegere a poziției mele și pentru a răspunde acuzațiilor care mi-au fost aduse, fac următoarele precizări prin intermediul acestei scrisori deschise:1. Actele normative promovate de Ministerul Transporturilor au avut câteva obiective, și anume:- garantarea plății echipajelor (H.G. nr. 71/1997);- punerea la dispoziția companiilor Navrom și Romline a sumelor minime necesare scoaterii de sub arest a navelor abandonate de operatorii privați (H.G. nr. 397/1997);- o lege a marinei civile, care să fie adaptată legislației Uniunii Europene și care să corespundă realităților shipping-ului românesc (ordonanțele 19 și 42/1997);- soluționarea problemelor de brevetare și certificare a personalului navigant român, adaptarea acestora la legislația internațională, la nivelul tehnic al navelor noastre, precum și la asigurarea unui sistem de brevetare care să nu pună la îndoială calitatea brevetului emis de autoritățile române (O.M. 328/1997).Toate actele normative enumerate au utilizat și informațiile pe care le-am primit în urma discuțiilor directe purtate cu Asociația Armatorilor și sindicatele în luna martie, la Constanța, precum și diversele materiale transmise de sindicat și de asociație la Ministerul Transporturilor.Precizez că Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniu, nu și-a putut însuși acele puncte de vedere care reflectau strict interesele asociației sau pe cele de ordin strict sindical, pentru simplul motiv că actele normative trebuie să reflecte interesele generale ale marinei civile, și nu pe cele ale uneia sau alteia dintre părți (asociație sau sindicat). Implementarea actelor normative emise, precum și a celor aflate în pregătire face și va face obiectul unei implementări rapide, asupra căreia Ministerul Transporturilor nu va negocia.Minciuni care nu au nimic în comun cu realitatea2. Cu privire la procesul de privatizare a flotei maritime, minciunile pe care le-ați lansat în conferința de presă nu au nimic în comun cu realitatea. Pentru clarificare, vă transmit un extras din «Strategia de restructurare și privatizare a flotei maritime de transport», elaborată de Ministerul Transporturilor și aprobată în consiliul de administrație al FPS: Etapa I - trecerea navelor în proprietatea operatorilor români... (documentul a fost predat sub semnătura directorului Puiu Hristu, de la Romline, în data de 30 septembrie 1997 și, fără niciun fel de probleme, vă poate fi pus și dumneavoastră la dispoziție, cu condiția să trimiteți un delegat la minister).3. Compromiterea externă a operatorilor români o «asigură», cu un «succes» garantat, chiar unii membri importanți ai asociației, prin grija «nemărginită» față de plata echipajelor, față de starea tehnică a navelor, față de plata datoriilor către furnizorii externi, lucruri care au dus la un nesfârșit lanț de aresturi ale navelor dumneavoastră;Achitați-vă datoriile!4. Sunt de acord să am cu dv. o întâlnire publică, în următoarele condiții:- dacă sunteți dispuși să discutăm interesele prezente și viitoare ale Marinei Comerciale Române, și nu interesele dumneavoastră (este evident că, până în prezent, asociația face o consistentă confuzie între aceste interese);- dacă până la data întâlnirii, membrii asociației își vor achita datoriile față de echipaje, furnizorii externi și față de Navrom, Romline și Petromin (altfel s-ar putea crea impresia că vă girez neregulile financiare și nu doresc acest lucru);- dacă până la data întâlnirii, «trompetele asociației» (domnii Georgescu, Jercan sau Uța) vor învăța suficientă meserie pentru ca discuția să poată fi una a argumentelor, și nu una a decibelilor generați de coardele vocale;- dacă până la data întâlnirii, veți fi studiat suficient de bine legislația privitoare la privatizare, în așa fel încât discuția să poată fi încadrată în limitele legii, și nu în cele ale dorinței sau ale escrocheriei.Stimați membri ai asociației, dacă pentru marele public puteți crea orice impresie, în ceea ce mă privește trebuie să înțelegeți că vă cunosc pe fiecare în parte, de pe vremea când împreună comandam nave. Pot fi de acord cu afirmația că toți comandanții sunt la fel. Am însă marea rugăminte ca, atunci când vă prezentați drept «superprofesioniști», să n-o faceți în raport cu mine. Cititorii inepțiilor voastre ar putea să vă creadă. Pentru mine, sunteți ridicoli”.București, 5 octombrie 1997, ministrul Traian Băsescu (7 octombrie 1997)