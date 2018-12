Flota comercială a României, acum 20 de ani. Un mecanism diabolic!

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.La conferința de presă organizată în data de 24 septembrie 1997, președintele României, Emil Constantinescu, a prezentat un amplu tablou al dezastrului flotei naționale. El a subliniat faptul că decimarea acesteia s-a făcut prin metode gangsterești și că, dacă acest proces de distrugere ar fi continuat, „în anul 2015, România nu ar mai fi avut niciun vas în flota comercială”.Emil Constantinescu a precizat că, după luni de investigații, specialiștii au reușit să deslușească mecanismul diabolic prin care se realiza distrugerea flotei. Acesta se bazează pe crearea haosului, contracte dezavantajoase pentru partea română, încredințarea managementului unor cetățeni români și străini despre care nu se cunoaște nimic, încheierea contractelor de bare-boat cu firme care nu prezintă niciun act de bonitate, neurmărirea încasării chiriei pentru navele închiriate, acceptarea unor credite contractate de firmele care au închiriat navele, credite obținute prin gajarea navelor statului, folosirea defectuoasă a celor 350 milioane de dolari destinate reparațiilor și modernizării navelor.Președintele României a exemplificat cu cazurile de corupție de la Compania Română de Pescuit Oceanic și de la compania Romline. În cazul companiei Petromin, a afirmat Emil Constantinescu, schimbarea puterii politice din România a blocat planul de înstrăinare a 36 de nave vrachier și a unui petrolier, prin intermediul celor zece companii subsidiare, cu acțiuni la purtător, create de actuala echipă managerială.Emil Constantinescu a anunțat că, în cursul zilei de 24 septembrie 1997, Consiliul Național de Apărare a cerut FPS să îi înlocuiască, de urgență, pe toți managerii companiilor de navigație ale statului (cu acest prilej, vor fi schimbați și managerii de la Oil Terminal).De asemenea, o comisie de anchetă creată special în cursul dimineții de 24 septembrie 1997 va analiza situația flotei în detaliu. Persoanele care au comis fraude vor răspunde penal.Președintele Constantinescu a declarat că, timp de șapte ani, a existat „o direcție de distrugere a flotei românești” și „interesul ca flota românească să fie eliminată de competiția din zona Mării Negre, Mării Caspice și Mării Mediterane”.(25 septembrie 1997)Asociația Companiilor de Navigație, pusă la zidInvitat la postul de televiziune „Antena 1”, la emisiunea „Observator” de sâmbătă, 4 octombrie 1997, ministrul Traian Băsescu a declarat: „Asociația armatorilor nu reprezintă nimic pentru shipping-ul românesc. În asociație sunt adunate câteva SRL-uri care înregistrează mari datorii către echipaje, furnizorii de servicii la nave și, cel mai important lucru, mari datorii către Navrom și Romline.De aceea nu am nicio reținere să spun că Asociația armatorilor, probabil acum, când Poliția începe să afle de ce nu s-au plătit chiriile către companiile de stat, să vrea să constate că unele dintre aceste SRL-uri au procedat la înșelătorie, trimițând echipajele pe mare și lăsându-le neplătite, nerespectând contractele cu armatorii, deci, această asociație consideră că este necesar să lanseze niște minciuni pe piața publicitară. Am convingerea că nu vor reuși să schimbe cursul anchetelor”.Declarația reprezintă un răspuns la atacul declanșat de asociație împotriva ministrului Transporturilor, în cadrul conferinței de presă organizate la finele lunii septembrie 1997. Schimbul de acuzații dintre asociație și ministrul Traian Băsescu demonstrează că raporturile conflictuale au atins punctul culminant și că nu mai există căi pentru rezolvarea crizei de încredere dintre cele două părți beligerante. (6 octombrie 1997)Armatorii se judecă cu GuvernulÎn data de 14 mai 1997, la Curtea de Apel Constanța, s-a consumat primul act al acțiunii unor companii de navigație împotriva măsurilor întreprinse de ministrul Traian Băsescu și Guvernul Ciorbea pentru protecția navigatorilor.Conform informațiilor primite de la Adrian Mihălcioiu, vicepreședintele SLN, cererea companiilor de navigație de a se suspenda HG privind autorizarea societăților comerciale care desfășoară activități de transport maritim internațional a fost respinsă. În ceea ce privește cel de-al doilea punct al dosarului, referitor la solicitarea companiilor de a se suspenda o înștiințare a Ministerului Transporturilor privind aplicarea iminentă a hotărârii de guvern, s-a hotărât amânarea dezbaterii pentru începutul săptămânii viitoare.Adrian Mihălcioiu a declarat că SLN se va alătura Ministerului Transporturilor în această cauză, în dorința de a apăra drepturile navigatorilor.Conform unei informații de ultimă oră, Organizația Maritimă Internațională (IMO) va obliga armatorii să introducă un sistem de asigurări care să protejeze echipajele de pericolul de a fi abandonate. Armatorii vor trebui să respecte contractele încheiate cu navigatorii. Cum s-ar spune, IMO va aplica hotărârea Guvernului României pe scară mondială. (15 mai 1997)Când pot solicita echipajele repatriereaÎn „Monitorul Oficial al României nr. 48, a fost publicată HG nr. 71 din 11 martie 1997, referitoare la autorizarea societăților comerciale care desfășoară activități de transport maritim internațional. După cum se știe, această hotărâre guvernamentală obligă companiile de navigație să constituie garanții bănești pentru plata salariilor și a celorlalte drepturi bănești ale navigatorilor.Conform art. 6 din anexa acestui act normativ: „Personalul navigant poate solicita, prin intermediul serviciului consular român, din zona unde se află nava, plata drepturilor salariate neachitate, precum și repatrierea în cazul în care:a) drepturile salariale și diurna nu au fost achitate pentru o perioadă de două luni, în conformitate cu contractul individual de muncă;b) neplata drepturilor salariale și de diurnă este confirmată de sindicatul cu care s-a semnat contractul colectiv de muncă;c) îndeplinirea obligațiilor, din contractul colectiv de muncă, ale membrilor echipajului este confirmată de comandantul navei”. (27 martie 1997)Eveniment în shipping-ul mondialUn număr de 29 de companii de navigație din România s-au conformat prevederilor HG nr. 71 din 1997, referitoare la garantarea drepturilor navigatorilor. Deși a existat un curent potrivnic aplicării hotărârii guvernamentale promovate de ministrul Traian Băsescu, care a culminat cu declanșarea acțiunii în justiție, marea majoritate a companiilor de navigație au depus garanțiile stabilite prin hotărâre de guvern.Cele 29 de companii sunt: Petromin, Donaw Sea Link, Octogon, IMTTS, Interocean, Histria Group, Tanker Ship Management, Mihei Shipping, A 1 Team, Corona, Johnson Junior, Vega Shipping, HSS, Taganav, Trade Shipping Management, Cosena, Ronav, Sammarina, Navrom, Romline, MV Fast Trans, Conav, Rolinav, Navcom, Carta Shipping, N.I. Johnson, Transnav și Sea Nav.Prin aplicarea inițiativei lui Traian Băsescu, flota României devine prima flotă din lume în care drepturile echipajelor sunt garantate de companiile de navigație.v v vÎn data de 25 mai 1997, ministrul Traian Băsescu a suspendat licențele de operatori pentru un număr de 12 firme de shipping care nu au respectat HG nr. 71, intrată în vigoare cu data de 20 mai 1997. Printre acestea se numără: Group Trade M, Duplex M, Ritz - Rom, Cristian Nav, Oscar M etc. De unde se vede că Băsescu nu se joacă cu hotărârile pe care le ia... (26 mai 1997)