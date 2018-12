Flota comercială a României, acum 20 de ani. Tare-ncurcate mai sunt căile Domnului…

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Asociația Companiilor de Navigație din România a adresat ministrului Traian Băsescu o scrisoare de răspuns la interviul acestuia, publicat în ziarul „Cuget Liber”, sub titlul „Responsabilitatea pentru tragediile din flotă revine companiilor de stat! S-a ajuns într-o situație penală!”.După ce se prezintă asociația, arătându-se că aceasta cuprinde 23 de membri, inclusiv companiile de stat, în mesaj se precizează următoarele:- activitatea asociației urmărește revigorarea flotei maritime;- asociația și-a demonstrat eficiența în dialogul tripartit Guvern - patronat - sindicate. Este adevărat că din asociație mai fac parte, încă, „societăți care au acumulat mari carențe în activitate, aducând imense deservicii flotei și pagube incomensurabile”, dar acestea sunt coordonate, în marea lor majoritate, de manageri străini, iar împotriva lor se vor lua măsurile statutare;- Self Invest nu face parte din organizație;- asociația cuprinde membri cu drepturi egale și este eronată afirmația că ar fi „controlată de directorii celor trei companii de stat”.În scrisoare i se sugerează ministrului Transporturilor că problema neretragerii la timp a navelor de la societățile care au acumulat datorii mari trebuie soluționată prin concentrarea tuturor forțelor componente ale statului - FPS, FPP, Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor - împreună cu echipele manageriale ale companiilor de stat.Asociația consideră că „situația dificilă actuală este rezultatul modului anterior de administrare a bunurilor statului și aceasta nu se rezolvă dacă opinăm pentru «situații penale». Cunoaștem cu toții imensele deservicii (materiale, morale și în relațiile cu partenerii străini) pe care le-a înregistrat flota română cu ocazia proceselor intentate împotriva unor comandanți din flotă, care s-au dovedit ulterior nevinovați”.În finalul mesajului se arată că asociația se solidarizează cu colegii din firmele de stat: „Afirmăm însă, cu toată responsabilitatea, că actualele echipe manageriale au prestat și prestează, la conducerea companiilor de stat, o activitate strictă în interesul societății pe care o administrează”. Scrisoarea este semnată de Gheorghe Georgescu, președintele asociației. (21.01.1997)Ministrul Traian Băsescu le arată „motanul“ penalÎn dimineața de 29 ianuarie 1997, Traian Băsescu s-a urcat în tren, la București, și a coborât la Constanța. Ministrul Transporturilor a descins mai întâi la Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă, unde a asistat, câteva minute, la cursurile „Trainingmar” ale primei promoții de personal mediu, din ierarhia funcțiilor portuare.Au urmat discuțiile de la Zona Liberă, cu Constantin Șuteu, directorul general. Apoi, Băsescu s-a întâlnit cu managerii companiilor Navrom, Romline și cu liderii Sindicatului Liber al Navigatorilor.După ce l-a pândit timp de cinci ore, presa constănțeană a avut parte de o întâlnire specială cu șeful transporturilor române.Răspunzând întrebărilor ziariștilor, ministrul a declarat: „Am vrut să văd care este atmosfera în rândul armatorilor după suspendarea licenței lui Self Invest. l-am asigurat că nu este o glumă și se va continua cu retragerea licențelor câtă vreme nu se respectă caietul de sarcini.Retragerea licenței lui Self Invest obligă Uzin Import Export și Navrom să tragă linie, să constate volumul datoriilor făcute în timpul exploatării navelor, după care proprietarii să le retragă. Dacă Self Invest, cu concursul armatorilor, continuă să-și opereze navele, intrăm într-un alt segment, care se rezolvă cu alte măsuri: acționare în instanță; inclusiv Self Invest poate fi acuzat de fals și uz de fals, pentru că nu mai are dreptul, în acest moment, să semneze ca operator. Efectul imediat este că băncile vor bloca conturile firmei Self Invest pe segmentul lui de activitate din shipping.Pe 28 ianuarie 1997, am primit raportul corpului de control al ministerului privind Zona Liberă. E limpede că suspendarea echipei manageriale Teodorescu - Dumitrașcu - Macu este întemeiată. Nu voi prezenta, aici, motivele, până nu aprob raportul. Vreau să gândesc foarte bine asupra măsurilor pe care le voi lua. Sunt două aspecte: pot să mă limitez la aprobarea raportului și încetarea contractului de management cu fosta echipă managerială sau pot lua și decizia trimiterii acestui raport la instanțele penale, pentru că acolo sunt chestiuni ce țin de competența Poliției economice și a Parchetului. Gândesc foarte bine la acest lucru, pentru că e ușor să înaintezi un raport, să bagi un om într-o mașinărie de tip Parchet sau Poliție. E foarte greu să-l mai scoți pe urmă. Inima îmi spune că ar trebui să mă limitez la încetarea contractului, iar legea îmi spune că ar trebui să înaintez raportul organelor în drept, să verifice, să ia măsuri. Rămâne să analizez ce e de făcut și să mai verific încă o dată informațiile din raport.Valentin lliescu nu a fost schimbat, încă, din funcția de șef al Agenției Zonelor Libere. În legătură cu Adrian Manole, speculați inutil. Deocamdată, Valentin lliescu este în funcție.La Petromin, alt gen de problemeLa Petromin nu sunt probleme deosebite în ceea ce mă privește. Acolo sunt câteva probleme care fac obiectul cercetării altor organe. Este vorba de situația petrolierului «Oltenia», a societății comerciale Moira, cu Taher și Katounis. Mai este problema mineralierului «22 Decembrie», plecat în primul voiaj cu avarii la bord și, în loc să fie adus la Constanța, a fost reparat în Italia, cu peste 7 milioane de dolari. Sunt chestiuni care nu fac obiectul interesului meu, iar prin atribuțiile sale, Ministerul Transporturilor nu se implică în chestiuni comerciale. Secretarul de stat pentru problemele flotei nu a fost stabilit. Au fost trei propuneri ale PNL-CD și, succesiv, le-am respins. Apoi, PNL-CD a cedat USD-ului acest departament, iar acesta vrea să-l cedeze PNȚCD-ului”. (30 ianuarie 1997)