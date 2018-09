Flota comercială a României, acum 20 de ani. "Suntem disperaţi, familiile noastre nu au din ce trăi!"

Flota comercială a României, acum 20 de ani. "Suntem disperați, familiile noastre nu au din ce trăi!"

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Numărul companiilor de navigație ajunse în imposibilitatea de a-și plăti echipajele este în continuă creștere. Fiecare săptămână aduce un nou nume de firmă insolvabilă. Sunt semne certe că ne aflăm într-un moment de agravare a crizei profunde, structurale, de care suferă flota română de o lungă perioadă de timp.Printre firmele aflate în dificultate se numără și compania Carta Shipping. Aceasta nu a mai fost în stare să-i plătească echipajului de pe nava „Nicorești”, la sfârșitul voiajului, o restanță de 43.713 dolari.Ofițerul II maritim Pavel Brăiculescu și ofițerul I mecanic Gheorghe Voinea ne-au relatat că, din data de 11 martie 1997, de când au fost debarcați, bat zi de zi la ușa companiei, împreună cu alți 13 colegi, pentru a-și recupera banii: „Suntem cu toții disperați. Familiile noastre nu au din ce trăi. Unele au făcut împrumuturi în perioada în care am fost în voiaj. Acum trebuie să le returnăm. În câteva căsnicii au început certurile din cauza banilor. Mai mult decât să stăm, zilnic, la ușa companiei, ce putem face? De la Vasile Zaharia, patronul companiei, nu am primit niciun răspuns clar, precis, privind data plății restanței. Mai mult, a început să ne evite, să fugă de noi”.Dorind să cunoaștem situația companiei Carta Shipping, direct de la sursă, și mai ales răspunsul la întrebarea care îi frământă pe navigatorii de pe „Nicorești” (când își vor primi banii?), am luat legătura cu conducerea firmei.Marius Vrânceanu, șeful compartimentului nave, ne-a declarat că intenția companiei este de a-și onora obligațiile, dar că nu se poate avansa o dată precisă. El ne-a prezentat cauzele principale, care împiedică firma să plătească restanțele. Astfel, conform spuselor sale, nava „Nicorești” se află la adăpost de furtună, pe coasta Indiei. Comandantul acesteia afirmă că nu poate pleca la drum, din cauza vremii proaste. În schimb, navlositorul cipriot, interesat ca marfa să ajungă cât mai repede la destinație, consideră că vremea nu este atât de proastă încât nava să nu pornească în voiaj. Tensiunea apărută în relațiile cu navlositorul au făcut ca, în final, Carta Shipping să nu poată obține bani în avans, pentru plata restanțelor.Mari probleme pe nava „Mehedinți“Într-o situație specială se află cea de-a doua navă a companiei, „Mehedinți”. Aceasta a adus din India, în portul Aqaba, o încărcătură de saci cu orez. Deoarece nici la încărcarea și nici la descărcarea mărfii nu s-a ținut socoteala sacilor, s-a ajuns la un litigiu de marfă: navlositorul reclamă lipsa a 771 de saci cu orez.Conflictul, rezolvat prin depunerea de către asigurătorul P&l a unei garanții de 21.000 dolari, a avut drept consecință întârzierea plecării navei și pierderea unei angajări din Egipt.„S-a găsit un alt contract - declară Vrânceanu -, dar echipajul nu a mai vrut să facă manevra de deplasare în dana de încărcare, solicitând plata la zi”.Compania Carta Shipping a apreciat că este vorba de o grevă la bord. Comandantul navei afirmă, însă, într-o radiogramă, că nu este vorba de nicio grevă și că toate activitățile se desfășoară normal la bord, cu excepția manevrei solicitate de companie. El declară că echipajul cere „repatrierea și plata diurnei de străinătate la zi, în rada Aqaba, nemaiavând încredere în promisiuni”.Compania Carta Shipping încearcă, în acest moment, să convingă echipajul să ducă nava la încărcare, informând că navlositorul s-a angajat să plătească indemnizațiile restante înaintea plecării în voiaj.Nu știm dacă aceste explicații îi mulțumesc pe navigatorii care așteaptă de luni de zile la ușa companiei. Dar un lucru este cert: Carta Shipping trece printr-o criză financiară, care are drept consecință creșterea datoriilor față de echipaje. (18.07.1997)Patronul și-a pus „coada“ pe spinare și-a plecat în lumea mareCompania de navigație Carta Shipping revine în atenția opiniei publice cu un conflict de muncă de proporții. Începând din data de 18 septembrie 1997, de la ora 10, la ușa acesteia s-a instalat un pichet de greviști ai foamei.Din rândul protestatarilor fac parte: Alexandru Panaitescu (comandant de cursă lungă), Pavel Brăiculescu (ofițer punte), Aurelian Cloșcaru (ofițer RTG), Eugen Chachula (timonier), Gheorghe Nani (ajutor mecanic), Lenuța Gâlcă (soția strungarului Vasile Gâlcă), Ghiulnar Brăiculescu (soția ofițerului Pavel Brăiculescu), Gheorghe Fulea (timonier) și Nicoleta Vlad (soția ofițerului RTG Ștefan Vlad).Navigatorii au fost repatriați, de pe navele „Nicorești” și „Mehedinți”, cu restanțe ce variază între 1.000 și 10.500 dolari de persoană. Din lunile februarie sau martie, de când au revenit acasă, oamenii au făcut potecă la ușa patronului Vasile Zaharia, încercând, fără succes, să își recupereze banii. De fiecare dată, Zaharia le-a dat, în locul banilor, explicații și promisiuni. Ba că navlositorul navei „Nicorești” nu vrea să plătească în avans, ba că din cauza vremii proaste comandantul acesteia a ținut nava la adăpost pe coasta Indiei și vasul nu a produs. S-a dat vina pe litigiul de marfă de pe nava „Mehedinți”, în portul Aqaba, care ar fi dus la pierderea unei angajări în Egipt, apoi pe echipajul navei, care ar fi făcut o grevă la bord. În locul banilor, vorbe, vorbe și iar vorbe.Sătui să mai înghită explicațiile și promisiunile patronului, navigatorii au recurs la ultima soluție: greva foamei, în fața sediului firmei, din b-dul Tomis nr. 215, bl. TS9, sc. A.Patronul, dornic, probabil, să scape de imaginea șocantă a navigatorilor lihniți de foame, și-a pus „coada” pe spinare și-a plecat în lumea mare. A lăsat la locul „faptei” un anunț de pomină. Chipurile, s-ar fi defectat rețeaua de telefonie și telex și de aceea, până pe data de 24 septembrie, va lucra la sediul altor firme.Iluminatul navei cu... opaițe și candeleGreviștii foamei ne-au declarat că, în timpul voiajului cu nava „Nicorești”, Zaharia i-a ținut mai mult flămânzi, lăsându-i fără mâncare în patru rânduri, câte 12, 10, 8 și 6 zile. Patronul nu le-a acordat sporurile de muncă grea, de periculozitate și pentru serviciul de noapte. Nu a plătit asigurarea P&l pentru echipaj, iar antidotul l-a asigurat cu întârziere, retroactiv. Timp de 45 de zile, nava a fost lăsată fără motorină. Drept urmare, neputând produce curentul electric necesar funcționării instalațiilor de bord, echipajul a fost nevoit să asigure iluminatul navei cu... opaițe și candele.Ofițerul RTG Aurelian Cloșcaru susține că a fost ținut, împotriva voinței sale, timp de zece luni, la bord, deși a cerut repatrierea de cinci ori.Conform declarațiilor protestatarilor, ultima găselniță a patronului Zaharia, pentru a motiva neplata, o reprezintă arestarea navei „Nicorești” de către propriul echipaj (care își cere drepturile bănești).„Noi ne-am făcut datoria, am îndeplinit prevederile contractului de îmbarcare, iar acest lucru este recunoscut în scris. De ce Zaharia nu își respectă obligațiile față de noi?”, întreabă greviștii. Ei ne-au relatat că familiile lor au început să facă foamea, fiind nevoite să trăiască din împrumuturi și să se înglodeze în datorii, pentru a putea supraviețui.De fiecare dată când i-au relatat patronului Zaharia suferințele lor, acesta le-a spus: „Dați-mi o idee de unde să vă dau banii”.Cazul Carta Shipping readuce în discuție problema companiilor insolvabile, care generează falimentul flotei naționale. Alături de Self Invest și alte firme de aceeași moralitate, Carta Shipping contribuie la întărirea ideii că marinarii români nu au altă cale pentru a-și primi drepturile bănești restante decât greva foamei. (20 septembrie 1997)