Flota comercială a României, acum 20 de ani. Soluţii pentru plata restanţelor către marinari

Flota comercială a României, acum 20 de ani. Soluții pentru plata restanțelor către marinari

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Companiile Navrom și Romline au început procedurile comerciale de retragere a navelor închiriate societăților de shipping care nu au achitat taxele de asigurare a echipajelor, în conformitate cu HG 71/1997, se arată într-un comunicat al Ministerului Transporturilor. Singurele societăți de shipping care nu și-au asigurat echipajele erau Ritz-Rom, Euroship, Oscar Maritime, Pontus Shipping și Cristianav.Navrom are închiriate două nave la Pontus, patru nave la Oscar și șase la Ritz-Rom. De asemenea, Romline are de recuperat șase nave, închiriate societăților Pontus și Oscar. Romline a retras, încă din 1995, cele trei nave închiriate companiei Cristianav.În conformitate cu HG 71/1997, armatorii de stat și operatorii privați trebuiau să constituie un fond de garanție, cu plafoane cuprinse între 60.000 și 200.000 dolari, sau să asigure, prin polițe de asigurare, echipajele navelor împotriva riscului de neplată a indemnizațiilor de străinătate și a costurilor de repatriere. (30 mai 1997)„SLN trebuie să ne sprijine în rezolvarea tensiunilor sociale!“- declară Ionel Chițu, directorul tehnic al companiei Navrom -- Domnule director, compania Navrom a preluat mai multe nave de la operatorii privați rău-platnici. Pe unele dintre nave, există situații tensionate în raporturile cu echipajele. Reușiți să le țineți sub control?- O parte din echipajele angajate pe aceste nave - cam 50% din total - nu sunt oamenii Navrom-ului, care să poată fi controlați de noi sau să ne fie cunoscuți. Pe unele nave se află și echipaje de alte naționalități, care s-au adresat ITF și care solicită plata la zi a salariilor negociate cu foștii operatori. Preluând aceste nave, compania Navrom s-a trezit în mijlocul unor probleme dificile. În prezent, putem garanta, pentru unele nave, plata diurnei restante, cu condiția ca echipajele să pună navele în mișcare.- La ce nave vă referiți?- Mă refer la navele preluate de la compania HSS, unde unele echipaje au acceptat continuarea operării navelor, cu garantarea drepturilor restante de către Navrom. Este adevărat că diurna de străinătate, din momentul trecerii navelor în exploatarea noastră, este adusă la nivelul posibilităților noastre de plată, dar acest lucru a fost agreat de navigatori. Sunt și echipaje care nu au înțeles situația nou creată. Mă refer la nava „Frunzănești”, aflată în prezent în portul Marghera, în Italia. În acest caz, nu putem satisface dorința echipajului de a se continua cu același nivel de diurnă negociat cu HSS. În cazul navei „Dumbrăveni”, o parte din echipaj nu mai vrea să continue activitatea, cerând repatrierea, în ciuda faptului că noi am garantat plata diurnei contractate cu Duplex Maritime. Drept urmare, ne vedem puși în imposibilitatea de a plăti restanțele, câtă vreme echipajul nu produce în contul companiei Navrom. Aș dori ca, în aceste cazuri dificile, Sindicatul Liberal Navigatorilor să fie aproape de noi și să ne sprijine în soluționarea tensiunilor sociale. (21 noiembrie 1997)Navrom trece la executarea datornicilorRelațiile comerciale dintre shipping-ul privat și compania de navigație Navrom sunt din ce în ce mai tensionate. Tot mai mulți operatori privați, care au preluat nave în contracte de bare-boat, înregistrează restanțe la plata chiriei. La unele firme, datoria a atins peste 600.000 dolari.În aceste condiții, însăși funcționarea companiei Navrom este pusă în pericol. Neputând să-și plătească obligațiile către Bancorex, s-a trezit cu conturile blocate. Nici Administrația Portului Constanța nu a iertat-o, tăindu-i curentul electric de câteva ori, pentru neplata facturilor. În plus, la ușa directorilor companiei bat zeci de navigatori, care își cer restanțele neachitate de firmele private.Blocajul financiar provocat de operatorii privați este total. În aceste condiții, compania Navrom a fost nevoită să retragă opt nave din operarea firmei HSS și două nave din operarea firmei Grup 3 Shipping. Este cât se poate de ciudat faptul că HSS se află, în același timp, pe lista datornicilor față de Navrom și pe locul șase în topul național al întreprinderilor mici, în 1996. Ori topul este făcut ca dracu’, ori Navrom s-a înșelat în privința onorabilității firmei HSS.Tot pentru a pune punct blocajului financiar, Navrom a trimis notificări firmelor Duplex Maritime, Duplex Ship Management, Euromar, Maritime Carrier, Conav, Taganav și Cavara. În total, acestea îi datorează peste 1,7 milioane dolari. Bani, nu glumă!Mesajul este clar: în termen de șapte zile, datornicii trebuie să prezinte soluții realiste pentru plata restanțelor. Astfel, rămân fără nave. Conducerea companiei Navrom, asupra căreia se fac tot felul de presiuni din subteranele shipping-ului, se arată decisă să nu cedeze în încercarea de a salva ceea ce mai este de salvat. (11 decembrie 1997)