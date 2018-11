Flota comercială a României, acum 20 de ani. SLN pune "tunurile" pe managerii companiilor Navrom și Romline

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează,vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Sindicatul Liber al Navigatorilor a adresat o scrisoare comitetului de credite al Bancorex București, în care solicită sprijin pentru acordarea împrumuturilor solicitate de companiile de navigație Navrom și Romline. Acestea ar urma să fie direcționate spre plata datoriilor către echipaje. În scrisoare se arată că: „Un mare număr de navigatori sunt, la ora aceasta, ambarcați la bordul unor nave aflate în diferite porturi ale lumii, fiind rămași cu salariile neplătite pe mai multe luni și cu contractele de muncă (ambarcare) expirate, unii ajungând și la un an petrecut la bordul navei, fiind practic abandonați. Sunt echipaje, la această oră, a căror viață este pusă în pericol din cauza lipsei condițiilor minime necesare traiului la bord și a lipsei combustibilului, navele devenind simple corpuri plutitoare”.În continuare, se arată că: „Situația navigatorilor este disperată și este iminentă o explozie socială la bordul navelor sub pavilion românesc, nave și așa aflate în situații deosebite din punct de vedere tehnic și ca urmare a datoriilor acumulate”.Nu știm dacă bancherii vor scoate banii din buzunar, lăcrimând de mila navigatorilor români, dar încercarea sindicatului de a face lobby în sprijinul deblocării creditelor este un gest frumos. (17.07.1997)SLN cere schimbareamanagerilor companiilor Navrom și RomlineLa întâlnirea organizată ieri, 19 iulie 1997, la care au participat o parte dintre parlamentarii constănțeni, reprezentanții Consiliului Județean și ai FPS, Sindicatul Liber al Navigatorilor a avertizat că, la această oră, „există pericolul clar ca flota română să piardă cel puțin 40 de vapoare, care se află reținute în diverse porturi ale lumii”.Liderii sindicatului au declarat că „informațiile ce vin de la navele românești sunt de-a dreptul alarmante, navigatorii fiind puși în situația de a nu avea condiții de muncă și viață la bordul navelor, prin lipsa totală a hranei și a asistenței medicale, starea de sănătate a multor navigatori fiind precară și din ce în ce mai disperată”.SLN a acuzat companiile de navigație Navrom și Romline că nu și-au urmărit navele date în contracte de bare-boat unor companii private (a căror garanție financiară se ridică la suma de 100.000 lei și 50 dolari), ceea ce a condus la neplata chiriilor pe luni și ani de zile, la coborârea standardului tehnic al navelor și la grave probleme sociale în flotă.Liderii SLN au afirmat că, din cauza managementului de la Navrom și Romline, flota maritimă comercială se confruntă cu cele mai grave probleme din istoria sa. Ei au cerut FPS schimbarea managerilor. De asemenea, au solicitat Guvernului și FPS elaborarea urgentă a unui plan de finanțare pentru rezolvarea problemelor litigioase în care se află navele și din cauza cărora se deteriorează imaginea pavilionului național și a României în lume.v v vAflat la întâlnire, deputatul Jianu Nicolae (incomodat de prezența reportofoanelor și a camerelor de luat vederi) a declarat că grupul de deputați PNȚCD a înaintat un memoriu la Guvern, Președinție, SRI etc., referitor la situația din flotă. În discordanță cu datele prezentate de liderii SLN despre situația bună din flota Petromin (privind condițiile de muncă și viață, plata la timp, situația financiară), deputatul țărănist a susținut că are argumente îm-potriva actualilor manageri de la Petromin, confirmând, în acest fel, zvonurile privind implicarea PNȚCD în viitoarea schimbare a acestora. În același timp, el nu a făcut nicio remarcă la managementul din Navrom și Romline, de parcă n-ar fi auzit toate grozăviile prezentate timp de două ore.Deputatul Ioan Sorin Marinescu a punctat realist, la obiect, problemele ce pot fi rezolva-te pentru flotă, oferindu-și sprijinul. (19.07.1997)Flota românească,imagine șocantăDupă cum v-am mai informat la sfârșitul săptămânii trecute, liderii Sindicatului Liber al Navigatorilor s-au întâlnit cu deputații Ioan Sorin Marinescu (USD), Jianu Nicolae (PNȚCD), vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Dan Iordache, și un reprezentant al FPS Constanța. Invitaților le-a fost prezentată o imagine de-a dreptul șocantă a situației flotei românești.Astfel, 40 de nave se află reținute în diverse porturi ale lumii și sunt în pericol de a fi pierdute. Pe lista acestora se găsesc următoarele nave: „Aiud“ (reținută în Italia), „Avrig“(Duala), „Drăgășani”, „Cotnari“, „Panciu” (toate în Cotonou), „Focșani“ (în Manila), „Smârdan” (în Singapore), „Oravița” (în Dubai), „Teiuș”, „Gheorghieni” (ambele în black-out, în Dakar), „Plopeni“ (în Malta), „Neamț” (în Africa de Sud), „Oscar Castor“ (în Italia), „Curtea de Argeș” (în Port Sudan), „Oscar Acrux“ (în Kandla), „Oscar Saturn“ (în Aden), „Oscar Venus“ (în Hodeidah), „Valea Albă” (în Salonic), „Oscar Jupiter“ (în Africa de Sud), „Oscar 10“ (Genova), „Calafat“ (Salonic), „Lerești” (în China), „Albești” și „Oscar 1“ (ambele în Colombo), „Sea Lion“ (în Suez), „Cristian B“ (în Novorossiysk), „Cristian C“ (în Colombo), „Oituz“ (în Mexic), „Maraki” (în Jebel Ali), „Eleni” (în Madras), „Mehedinți” (în Aquaba), „Târgu Frumos”, „Târgu Secuiesc”, „Câmpulung” (toate în șantier la Constanța), „Vulcan”, „Muscel” (ambele la Agigea), „Uricani” (în Rouen), „Târgu Trotuș” (în Le Havre) și „Mirăslău“ (în Colombo).Liderii SLN au avertizat că datoriile navelor reținute sunt în continuă creștere și că arestarea navelor reprezintă un export de capital românesc. La aceasta se adaugă și pericolul pierderii locurilor de muncă.