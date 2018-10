Flota comercială a României, acum 20 de ani. Schimbare la cârma Navrom

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Adunarea generală a acționarilor din compania de navigație Navrom a aprobat demisia echipei manageriale, formată din Manea Ghiocel, Ion Marica și Octavian Gabur. Demisia a fost motivată în baza art. 16 (c) din Legea contractului de management și a fost aprobată în baza art. 16 (d).În locul vechii echipe manageriale, Marius Predescu - inginer în cadrul serviciului tehnic al Navrom - a fost numit director general interimar, până la data de 11 octombrie 1997, când se va stabili noul consiliu de administrație.Marius Predescu are vârsta de 40 ani, este absolvent al Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, secția electrotehnică și a lucrat ca ofițer în flotă, superintendent și responsabil de grup de nave. El a declarat că nu are nicio apartenență politică, dar „este posibil să aibă sprijinul unor forțe politice”. (27 septembrie 1997)Rezolvarea crizei începe cu factorul umanl Interviu cu Marius Predescu, directorul general interimar al Navrom- Domnule Marius Predescu, compania de navigație Navrom, ca și alte companii, trece printr-o perioadă de criză. Am dori să cunoaștem care sunt direcțiile pe care v-ați propus să acționați în vederea depășirii momentului critic.- Multe dintre problemele companiei se datorează litigiilor din piață ale navelor, legate fie de marfă, fie de neplata diurnei de străinătate ori de problemele tehnice. De aceea, prima întâlnire pe care am avut-o ieri (n.r. - 29 septembrie 1997) a fost cu reprezentanții factorului uman - principalul factor din orice activitate economică - adică am stat de vorbă cu conducerea Sindicatului Liber al Navigatorilor. Am rugat-o să transmită celor pe care îi reprezintă că, la Navrom, s-a făcut schimbarea de manageriat.Am solicitat să mi se acorde un răgaz, până îmi intru în probleme, căci dacă îmi vin și din zona socialului anumite „cutremure”, pe lângă cele existente deja, lucrurile se înrăutățesc.- Deci, ați propus un moratoriu social.- Exact. Sperăm că, prin câteva angajări de nave, vom avea venituri proprii, pentru a stinge litigiile din urmă privind neplata datoriilor. Deci, prima noastră grijă o reprezintă factorul uman, atenuarea problemelor sociale. În al doilea rând, voi studia, împreună cu fosta echipă managerială, cu conducerea FPS și Ministerul Transporturilor, strategia de privatizare a companiei. În al treilea rând, voi purta discuții cu sistemul financiar, bazat, în principal, pe bănci. Deci, activitatea noii conduceri a Navrom se încadrează în acest triunghi: proprietar - finanțe - om.- Este îmbucurător modul în care vă propuneți să abordați problemele companiei. Observ o schimbare de optică în faptul că noua conducere aduce în prim-plan problemele echipajelor, ale navigatorilor.- Să nu trageți concluzii greșite. Sunt și echipaje care ne creează probleme. Din discuțiile purtate cu conducerea SLN, am înțeles că, dacă se va demonstra că anumite persoane de la bordul navelor (deci nu echipajele în mod nediferențiat) nu se încadrează în normele de disciplină, sindicatul va fi cooperant, renunțând la a le susține.- Deci, SLN va coopera cu dumneavoastră la realizarea acestui proces de selecție a navigatorilor.- Mi se pare corect. Eu cred că trebuie început cu factorul uman, pentru că anumite roți ale mecanismului flotei sunt gripate.- Ați început să vă creați echipa de conducere?- Da, postul de director tehnic a fost preluat de Ionel Chițu, iar cel de director economic, de Ion Șandru. Este o situație de interimat, până pe 11 octombrie, când AGA va numi consiliul de administrație, urmând ca, ulterior, să se organizeze concursul de management. În momentul în care se va schimba structura acționariatului, prin privatizare, se va schimba și structura de conducere. Am înțeles că FPS și-a propus să declanșeze rapid această acțiune de privatizare.- Impresia mea este că schimbarea managementului companiilor de navigație a lovit în multe interese legate de procesul privatizării. După câte știu, se și pregătiseră anumite grupuri să preia afacerile viitoarelor societăți rezultate prin divizarea Navrom.- Nu pot face comentarii pe această temă. Cert este că, dacă proprietarul, FPS, vrea să își vândă într-un fel sau altul bunurile, este treaba lui. (2 octombrie 1997)Pregătesc „cartonașul roșu” pentru operatorii rău-platniciSchimbarea echipelor de conducere ale companiilor Navrom și Romline a adus cu sine și o nouă optică în ceea ce privește plata chiriilor navelor aflate în contracte de bare-boat. Noii directori se arată deciși să pună capăt „toleranței” practicate de foștii manageri, care au permis unor operatori de nave să înregistreze datorii de peste un milion de dolari la plata chiriei către Navrom și Romline.După cum am arătat de-a lungul timpului, în mai multe articole, unele firme de shipping s-au nărăvit în a nu își plăti chiriile (pentru navele preluate prin contracte de bare-boat) și echipajele, putând fi suspectate că, premeditat, au practicat această politică. Evident că respectiva „strategie” s-a conjugat cu permisivitatea managerilor companiilor de stat care, ani de zile, nu au pus în aplicare clauzele contractuale referitoare la întârzierea plăților.Noile echipe de conducere au schimbat macazul, trimițând note de atenționare tuturor operatorilor care înregistrează restanțe. După cartonașul galben, va urma cel roșu: retragerea navelor din contract și punerea în funcțiune a mecanismelor juridice, pentru recuperarea tuturor datoriilor. (3 octombrie 1997)