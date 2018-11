Flota comercială a României, acum 20 de ani. "Sabotori vânduți unor interese străine!"

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.„Unde sunt veniturile produse de nave?“l Interviu cu Andrei Caraiani, managerul general al Petromin- Domnule Andrei Caraiani, patronii firmelor Vega Shipping SRL și Ronav SRL, Constantin Munteanu și Romulus Crețu, aduc grave acuzații echipei manageriale a Petromin. Autorii scrisorii deschise și-au exprimat clar mobilul acestui demers: teama că vor fi scoși din cursa pentru privatizarea navelor. Este întemeiată această idee?- Este total falsă. Nu doresc decât să dezinformeze opinia publică. Există înregistrată la FPS propunerea de privatizare-restructurare a Petromin, din luna noiembrie 1996, care a fost actualizată în martie 1997 și reactualizată în iunie 1997. Dânșii știu foarte bine că propunerea Petromin a fost ca partenerii de contract să devină beneficiarii navelor pe care le-au avut în contract, prin simplul motiv că, în condițiile în care devin proprietarii lor, rămân răspunzători de toate costurile și datoriile navelor. Pot să vă spun că, din momentul retragerii navelor de la Ronav, în data de 14 sep-tembrie, înregistrăm cereri de plăți, în toată lumea, ca obligații în piață, de peste un milion de dolari, deci peste datoria de 1.700.000 dolari a Ronav. Petromin va fi obligată să plătească sume considerabile. Noi le cifrăm la circa 5.000.000 dolari. Aceste nave sunt pline de datorii. Întrebarea logică este: Unde sunt veniturile produse de aceste nave? O navă are o singură destinație: să producă. Veniturile produse de navă trebuie să-i acopere toate costurile și obligațiile financiare ale acesteia. Atunci când veniturile produse de navă nu pot să le acopere, din varii motive, este normal ca partenerul de contract să întrebe proprietarul: Ce faci cu această navă? O mai exploatez sau nu?- Dacă navele acestea sunt pline de datorii, atunci cu ce bani intenționau cei doi patroni să le cumpere?- Nu pot să vă spun cu ce bani voiau să le cumpere. Nu știu dacă aveau această intenție. Din câte am înțeles din solicitările lor, ei doreau să devină proprietarii lor nu cumpărându-le, ci sub o formă de leasing, care deocamdată nu a fost reglementată. Este posibilă aplicarea ei, dar nu este obligatorie. Însă, este foarte clar cum se rezolvă problema obligațiilor în piața navelor.„Cel mai mare caz de corupție“- La adresa managementului companiei Petromin se folosesc, în scrisoarea deschisă, sintagme precum: „malefica conspirație”, „slugă umilă”, „sabotori vânduți unor interese străine”, „cel mai mare caz de corupție” și se estimează un prejudiciu de un miliard de dolari. Cum răspundeți acestor acuzații?- Începând de astăzi, aceste acuzații fac obiectul unei chemări în justiție. Dânșii vor trebui să justifice de ce le-au făcut. Dar, să o luăm cu începutul. Hotărârea de retragere din contract nu este unilaterală, a unuia dintre membrii managementului. Documentele sunt foarte clare. Avem hotărârea AGA în acest sens. Repet, situația tuturor companiilor, inclusiv a celor două, a fost discutată în luna februarie 1997, în prezența tuturor reprezentanților AGA. În plină ședință AGA, domnul Crețu a recunoscut că Petromin are dreptate în ceea ce privește datoriile și acțiunile pe care trebuie să le întreprindă, fapt consemnat în procesul-verbal, care a fost semnat de acționari. Apoi, cum poate fi pomenit în „scrisoarea deschisă” contractul cu Forum Maritime în legătură cu actualul management al companiei Petromin? Acest contract era încheiat și intrase în forță înainte de venirea noastră la conducerea companiei. Dimpotrivă, odată cu venirea noastră, în iulie 1993, acest contract a fost desființat prin eforturile noastre. Mai mult, domnul Munteanu este beneficiarul unei nave în contract, pe care a dobândit-o prin întreruperea contractului cu Maritime Enterprise, reprezentat prin numitul Taher. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că am retras din contractele cu partenerii străini nave pe care le-am dat partenerilor români. Printre ele: „Teleajen”, cele două de la Balcan Nav, „Pionier”, „Târgu Bujor” ș.a.m.d. Ultima este navă retrasă din managementul unui partener grec și dată lui Munteanu, directorul de la Vega Shipping, care nu plătește chirie pentru ea. Deci, unde este conspirația? Este conspirație faptul că scoatem navele din contractele cu partenerii străini? Așa cum au fost încheiate când au fost încheiate, au fost defavorabile Petromin-ului și acest lucru l-am spus de la numirea în funcție. Însă, în toată activitatea de mai mult de patru ani, n-am făcut decât să scoatem navele din contractele cu partenerii străini, defavorabile Petromin când au fost încheiate, și să le dăm partenerilor români. Cei care sunt beneficiarii acestor nave fac asemenea afirmații calomnioase, despre „conspirație”?O dorință de dezinformare- Cum rămâne cu miliardul de dolari?- Evaluarea „Cooper & Lybrand”, făcută și necesară procesului de privatizare a Petromin, indică suma de 357 milioane dolari, valoarea capitalului social al companiei. Cum poate fi vorba de „corupție estimată la circa un miliard de dolari”, așa cum se afirmă în „scrisoarea deschisă”? Cel care aruncă o asemenea cifră nu are noțiunea a ceea ce înseamnă un miliard. Deocamdată, în evidențele contabile ale Petromin, în bilanțul companiei, se reflectă obligațiile lor de plată, plus cele din piață, pe care nu le cunoaștem încă. În urma hotărârii AGA din 28 august, le-am cerut, în scris, să ne transmită obligațiile în piață, înregistrate în companiile lor. Nici până acum nu le-am primit. Eu consider că această „scrisoare” este o emanație, nu știu dacă a lor sau a grupului de interese pe care le reprezintă, în dorința de a dezinforma. Dacă ajunge acest mesaj unde s-a spus că va ajunge, poate că se va face lumină și cu contractele lor.Noi am propus AGA încă din februarie 1997, să analizeze activitatea acestor companii, tocmai pentru a preîntâmpina să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu navele de la Self Invest, adică arestarea lor și abandonarea echipajelor prin diferite porturi ale lumii. Trebuie să amintesc faptul că, înainte de discutarea în AGA a problemei retragerii navelor, din cauza unor datorii de pe nava „Uricani” (aflată în managementul lui Ronav), a fost arestată o altă navă a Petromin, aflată în contract cu un alt partener de bare-boat, tot român. Cât privește obligațiile față de echipajele de pe cele 16 nave, noi am rugat conducerea SLN să îi informeze pe toți membrii de sindicat că, după ce vom primi toate documentele de calcul al drepturilor salariale și de diurnă, își vor primi banii. Cu data preluării navelor, ei oricum își vor primi drepturile pentru munca depusă la bordul navelor.(18 septembrie 1997)