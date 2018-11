Flota comercială a României, acum 20 de ani. S-a inventat munca fără salariu!

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicateîn ziarul nostru, la acea vreme.Imaginația unor patroni din shipping-ul privat românesc nu are margini. Deși legile țării sunt foarte clare în privința contractelor de muncă și a salarizării, ei se străduiesc să inoveze. Evident, nu în avantajul navigatorilor.Cazul șefului mecanic Ion Stoica, de pe nava „Feleac”, este un exemplu cât se poate de grăitor. La data de 7 octombrie 1997, el a încheiat un contract de îmbarcare cu firma Johnson Jr. (care îl are printre patroni pe Gheorghe Georgescu, președintele Asociației Companiilor de Navigație). Fiind vorba de un contract de angajare, acesta trebuia să cuprindă salariul negociat, diurna de străinătate și celelalte clauze referitoare la drepturile și obligațiile navigatorului. În loc de acestea, în contract este înscrisă specificația „fără salariu în lei“ (dar nici nu scrie că se va plăti salariul în dolari). Ceea ce înseamnă că bietul om va munci pe gratis.Evident, o asemenea manieră de încadrare în muncă este aberantă. În România, orice angajat trebuie să primească un salariu pentru activitatea prestată, iar acesta nu poate fi mai mic decât cel minim pe economie. În plus, pentru flotă, există un contract colectiv de muncă pe 1997 - 1998, care prevede, negru pe alb, obligația patronatului de a acorda salarii angajaților.Un drept răpit marinaruluiÎn mod firesc, se pune întrebarea: de ce nu i se permite lui Ion Stoica să plătească impozite? Neavând o retribuție, nu i se pot reține impozitul pe salariu, contribuția la asigurările sociale și la fondul de șomaj. Cum s-ar spune, lui Stoica i-a fost răpit dreptul de a fi contribuabil și de a se bucura de avantajele ce decurg din această calitate: dreptul la pensie, dreptul la ajutorul de șomaj etc.Oare ce s-ar întâmpla dacă această inovație s-ar generaliza în flotă? Peste 8.000 de navigatori ar fi șterși și de pe lista contribuabililor, dar și a beneficiarilor dreptului la pensie, ceea ce ar fi o tragedie.Dar să revenim la exemplul nostru. Deci, în momentul semnării contractului de îmbarcare, lui Ion Stoica i s-a spus că nava urmează să plece în voiaj internațional. După cum rezultă din sesizarea adresată Sindicatului Liber al Navigatorilor, nava a staționat în portul Constanța, iar după aproape două luni, domnul Stoica a fost debarcat fără niciun motiv întemeiat și fără să i se dea vreo lețcaie pentru munca prestată. Cum s-ar spune, a făcut muncă voluntară. Conform contractului! Poate să-i reproșeze careva firmei Johnson Jr. că n-a respectat contractul de îmbarcare?Ultima oră: în urma intervenției SLN, firma Johnson Jr. i-a plătit lui Ion Stoica salariul și diurna cuvenite. (10 decembrie 1997)Navrom trebuie să retragă navele „Râureni” și „Avrămești” dincontractele cu Maritime Carrier Interviu cu Aurel Stoica,secretarul general al SLN- Domnule Aurel Stoica, spuneți-mi care este situația echipajelor de la compania Maritime Carrier?- Societatea Maritime Carrier are trei nave închiriate de la Navrom, respectiv „Dragomirești”, „Râureni” și „Avrămești”. Din informațiile noastre privind plata echipajelor de pe aceste nave, rezultă că firma a avut și are mari probleme financiare.- Credeți că problemele acestei companii pot evolua astfel încât să devină un nou caz Self Invest?- Noi am tras semnalul de alarmă înainte ca situația la Maritime Carrier să involueze până la un asemenea stadiu. Am încercat să rezolvăm problema cu managerii companiei Navrom, în sensul că e mai bine să prevenim decât să tratăm. Pentru a înfățișa situația acestei societăți, aduc în discuție cazul echipajului navei „Râureni”, caracteristic și pentru celelalte două nave. „Râureni” a făcut schimb de echipaje prin luna martie 1997. Echipajul repatriat reclamă și acum o restanță de plată, de patru - cinci luni de voiaj. În același timp, echipajul aflat la bord, în acest moment, are de primit aproximativ 75 - 80 mii de dolari de la firma Maritime Carrier. Noi am adus la cunoștința actualei conduceri a Navrom situația echipajelor de pe „Dragomirești”, „Râureni” și „Avrămești”, i-am prezentat directorului Marius Predescu o serie de documente. Dumnealui s-a declarat de acord să medieze o întâlnire cu conducerea firmei Maritime Carrier. Opinia noastră este că situația tinde să scape de sub control. Noi am fost nevoiți să dăm curs cererii echipajului de pe „Râureni” pentru executarea poliței de asigurare încheiate de Maritime Carrier, conform HG 71/1997. Sindicatul Liber al Navigatorilor a informat echipajul asupra procedurilor legale și acesta s-a adresat Ministerului Transporturilor, prin intermediul Ambasadei României din Pretoria și SLN.De ce nu se retrag navele?- Prin această acțiune veți rezolva numai plata echipajului de pe navă. Ce se va întâmpla cu restanțele celor repatriați?- În momentul de față, nu cunosc ce soluție poate prezenta Maritime Carrier. Trebuie spus că există echipaje neplătite și debarcate de pe toate cele trei nave. Tare ne sperie faptul că suma totală atinge 150 - 200 mii de dolari (restanțele de acasă plus cele de la bordul navelor). Nu știm dacă aceste nave au datorii față de armator, la plata chiriei sau față de terți. Dar noi credem că Maritime Carrier trebuie să își plătească mai întâi forța de muncă. Aceasta trebuie să fie mulțumită pentru a produce.- Ați deschis conflictul de muncă la această companie?- Dacă am face acest lucru, s-ar lungi agonia companiei. Sunt convins că nu s-ar rezolva nimic. Noi nu vom renunța însă la punctul de vedere că Navrom trebuie să retragă navele din aceste contracte, care se dovedesc extrem de păguboase pentru echipaje. Dacă cumva Navrom este mulțumit de plata chiriilor pentru cele trei nave, atunci armatorul ar trebui să renunțe o perioadă de timp la plata chiriilor în favoarea echipajelor și atunci navele pot fi menținute în contractele cu Maritime Carrier. Dacă și Navrom are nemulțumiri privind chiriile, atunci nu înțelegem de ce nu se retrag navele!? (10 noiembrie 1997)