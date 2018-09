Flota comercială a României, acum 20 de ani. Ronav, pe "lista neagră" a navigatorilor

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.În data de 9 mai 1997, nava „Vulcan” a ancorat în portul Agigea, după un voiaj de trei luni. În loc să se bucure că au revenit în mijlocul familiilor, membrii echipajului au toate motivele să fie îngrijorați. Compania Ronav - operatorul navei „Vulcan” - nu și-a onorat obligația contractuală de a le achita diurna pe perioada voiajului, restanța totală ridicându-se la suma de 45.500 dolari. În plus, Ronav le datorează și salariile pe luna aprilie.Am discutat cu câțiva dintre membrii echipajului. Cătălin Catrina (ofițer II), Octavian Făget (motorist), Viorel Neculai (ofițer mecanic I), Adrian Toader (timonier) și Fănel Leu (motorist) au declarat că, de la sosirea în țară și până în prezent, singura lor preocupare a fost aceea de a încerca să intre în posesia banilor ce li se cuvin. Au făcut potecă la ușa companiei Ronav solicitându-și drepturile, dar în zadar. În final, au cerut sprijinul armatorului Petromin și al Sindicatului Liber al Navigatorilor, pentru a obliga compania Ronav să-și achite obligațiile. Aceasta a plătit echipajele, în ultima vreme, numai în urma presiunilor navigatorilor, sindicatului și ale armatorului.Datorii de zeci de mii de dolariCazul navei „Vulcan” nu este singular la Ronav. Costică Stici, vicepreședintele SLN, afirmă că această companie are datorii față de toate echipajele navelor pe care le operează. Astfel, restanțele către echipajul navei „Târgu Frumos” se ridică Ia 44.000 dolari. La nava „Câmpulung”, restanța e de 18.000 dolari, la „Agnita” - 12.000 dolari, la „Muscel” - circa 70.000 dolari, iar pentru echipajul de pe „Târgu Neamț” trebuie achitată diurna pe trei luni.Compania Ronav a asigurat sindicatul că va plăti, astăzi-mâine, 80.000 dolari, dar suma nu acoperă întreaga restanță și nimeni nu știe când se va achita întreaga datorie.Membrii echipajului de pe „Vulcan” au declarat că nu se vor mai întoarce niciodată la această companie, având în vedere faptul că nu își respectă obligațiile contractuale în mod sistematic.Trebuie amintit că firma Ronav se numără printre operatorii care au atacat, în instanță, hotărârea de guvern referitoare la garantarea drepturilor navigatorilor. (23 mai 1997)Conflict de muncă pe navele companiei RonavAstăzi, la Direcția Muncii și Protecției Sociale va fi înregistrat conflictul colectiv de muncă între Sindicatul Liber al Navigatorilor și compania de navigație Ronav. Motivul conflictului îl reprezintă nerespectarea de către firma de shipping a prevederilor contractului colectiv de muncă referitor la plata diurnei. Astfel, la unele dintre navele companiei s-au înregistrat restanțe de două - cinci luni, iar salariile pe luna aprilie nu au fost plătite.SLN a epuizat toate modalitățile de înțelegere cu Ronav, singura cale de soluționare a revendicărilor rămânând cea a declanșării conflictului colectiv de muncă.În prezent, Ronav deține zece nave, iar politica ei salarială afectează un număr de circa 300 navigatori. Trebuie menționat faptul că acesta este primul conflict colectiv de muncă înregistrat în flota română, după aplicarea sistemului de garantare a drepturilor navigatorilor. (29 mai 1997)La Ronav, nicio navă nu-i mai breazăAstăzi, la Direcția Muncii și Protecției Sociale are loc medierea conflictului colectiv de muncă dintre Sindicatul Liber al Navigatorilor și compania Ronav.Costică Stici, vicepreședintele SLN, a declarat că partea sindicală solicită respectarea contractului colectiv și a contractelor individuale de muncă în ceea ce privește plata diurnei și a salariilor echipajelor.Conform informațiilor primite de la nave, datoriile companiei sunt următoarele: nava „Târgu Frumos” - 23.500 de dolari; nava „Câmpulung” - salariul pe lunile aprilie și mai; nava „Agnita” - 12.000 de dolari; nava „Vulcan” - 35.000 de dolari; nava „Târgu Secuiesc” - 60.000 de dolari; nava „Muscel” (care urmează să sosească de la Las Palmas, unde a fost reținută pentru un litigiu de marfă) - 78.000 de dolari; nava „Târgu Neamț” (reținută în Siria, pentru un litigiu la marfă) - 50.000 de dolari; nava „Uricani” - 20.000 de dolari (în acest caz, nu s-a respectat nici protocolul încheiat la 30 aprilie, prin care Ronav se obliga să plătească restanțele); nava „Târgu Ocna” - 15.000 de dolari.SLN a încercat să rezolve conflictul de muncă pe cale amiabilă, dar la telefoanele companiei Ronav nu răspunde nimeni.Trebuie amintit faptul că SLN și echipajele mai dispun de un alt instrument pentru recuperarea restanțelor: garanția depusă de Ronav conform H.G. nr. 71/1997. (30 mai 1997)