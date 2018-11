Flota comercială a României, acum 20 de ani. Privatizarea lasă navigatorii "cu ochii în soare"!

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.„Programul de privatizare prin divizare a companiei Navrom, aprobat de FPS, încalcă o serie de prevederi legale. Dacă se privatizează navele cu datorii, se încalcă drepturile navigatorilor. Consecința va fi pierderea navelor. Statul nu trebuie să facă greșeala de a vinde navele pe care nu s-au rezolvat problemele privind restanțele față de navigatori. Se va ajunge la repetarea, la scară mult mai mare, a cazului Self Invest. De aceea, am cerut stoparea privatizării la toate companiile de navigație, până la plata datoriilor către echipaje”.Cu această declarație incendiară a deschis conferința de presă, organizată în după-amiaza de 9 octombrie 1997, Adrian Mihălcioiu, vicepreședintele Sindicatului Liber al Navigatorilor. Alături de el, în fața ziariștilor (adunați câtă frunză, câtă iarbă), s-au aflat Cornel Atanasiu (președinte), Aurel Stoica (secretar general), Vlad Cristache și Costică Stici (vice-președinți).Conducerea SLN s-a arătat decisă să blocheze acțiunea de privatizare câtă vreme se încalcă drepturile navigatorilor.„Ne vom adresa Organizației Internaționale a Muncii, Curții Constituționale Internaționale și ONU” - a avertizat dl. Cornel Atanasiu.Liderii SLN consideră că România trebuie să dețină și o flotă de stat, care să susțină strategia economică și de apărare. Referindu-se la Asociația Companiilor de Navigație, Aurel Stoica a afirmat că SLN nu se așteaptă ca aceasta să ia poziție împotriva operatorilor și armatorilor rău platnici, unitatea acesteia manifestându-se „numai la negocierea contractului colectiv de muncă și în conflictul cu Ministerul Transporturilor”.La rândul său, vicepreședintele Costică Stici a declarat că sindicatul este împotriva privatizării și vânzării navelor către operatorii care „nu au investit în nave, nu au creat condiții de muncă mai bune și nu au plătit echipajele”.În cadrul conferinței, au fost prezentate numeroase situații conflictuale din flotă: cazul navei „Lugoj”: (armator Romline), al navei „Petroșani” (operator Vega Shipping), al navelor de la Duplex Ship Management și Roliship, pe care echipajele sunt neplătite de luni de zile.Referitor la Ordonanța 42/1997, criticată de SLN pentru faptul că deschide calea de acces al navigatorilor străini pe navele românești, Adrian Mihălcioiu a declarat că se va încerca blocarea ei cu sprijinul Președinției. (10.10.1997)SLN a declanșat conflictulde muncă pe navelecompaniei N.I. JohnsonEchipajele cargourilor „Ilfov” și „Drăgășani” sunt nemulțumite de faptul că firma N.I. Johnson (operatorul celor două nave) încalcă prevederile contractului colectiv de muncă.Astfel, marinarii de pe „Ilfov” reclamă faptul că, în discordanță cu hotărârea de guvern referitoare la diurna de străinătate și cu contractul colectiv de muncă, compania de shipping le oprește o garanție egală cu diurna pe două luni. Această reținere se realizează în baza unei clauze introduse în contractul individual de muncă, fără nicio bază legală.La rândul lor, navigatorii de pe „Drăgășani” sesizează Sindicatul Liber al Navigatorilor că N.I. Johnson nu le plătește salariile conform contractului colectiv de muncă și că în 140 de zile de voiaj au primit doar diurna pe 12 zile.Ei avertizează că, la împlinirea a 150 de zile, vor solicita repatrierea, cu plata la zi, și nu vor accepta debarcarea fără să își încaseze banii.În urma radiogramelor primite de la nave, SLN a încercat în repetate rânduri să rezolve aceste probleme pe cale amiabilă, fără a ajunge la vreun rezultat cu conducerea companiei N.I. Johnson. Drept urmare, începând cu data de 13 octombrie 1997, sindicatul a declanșat conflictul de muncă pe navele firmei N.I. Johnson, conflict înregistrat la Direcția Muncii și Protecției Sociale Constanța. (14.10.1997)O nouă grilă de salarizarepe navele româneșticu pavilion de complezențăSindicatul Liber al Navigatorilor a definitivat grila de salarizare pentru navele românești cu pavilion de complezență, grilă care urmează să fie aprobată de Federația Internațională a Transportatorilor - ITF. Noua grilă propune o majorare a salariilor de 10 la sută față de cea veche și urmează a fi aplicată de la data de 1 ianuarie 1998.Contractele colective de muncă, semnate cu companiile care dețin nave românești cu pavilion de complezență, vor continua să fie valabile numai însoțite de noua grilă de salarizare acceptată de ITF. Trebuie precizat fap-tul că această grilă se situează la nivelul minim internațional pentru această categorie de nave.SLN remarcă faptul că acest nivel de contract ar trebui aplicat (ca minim) tuturor navigatorilor români aflați la bordul oricărei nave cu pavilion de complezență, indiferent de armator. Aplicarea acestui contract legal, avizat de ITF, depinde însă de capacitatea navigatorilor de a-și apăra drepturile.În această categorie se încadrează și navigatorii străini, ambarcați pe nave cu pavilion românesc, cărora este obligatoriu să li se aplice contractul minim acceptat la nivel internațional. (18.10.1997)SLN a declanșat conflictulde muncă la Duplex și EuromarDupă ce, în urmă cu câteva zile, a deschis conflictul de muncă cu compania de navigație N.I. Johnson, Sindicatul Liber al Navigatorilor a anunțat declanșarea unui nou conflict. De această dată este vorba de firmele Duplex Ship Management & Trading și Euromar Shipping & Trading. Prima îl are ca asociat unic pe Nicu Daniel Drăgan, iar a doua îi are ca asociați pe: Nicu Daniel Drăgan, Constantin Costache, Iulian Nicolae, Ion Colenic și Dumitru Tudorașcu.Sindicatul a informat Direcția Muncii și Protecției Sociale că cei circa 100 de navigatori de pe cinci nave aflate în exploatarea respectivelor companii au următoarele revendicări: respectarea contractului colectiv de muncă (CCM) și încheierea de urgență a contractelor individuale de îmbarcare, conform CCM, plata de urgență a tuturor restanțelor de la bordul navelor și către navigatorii debarcați, aducerea condițiilor de muncă la nivelul CCM. Conflictul de muncă a fost deschis începând cu data de 16 octombrie 1997. (19.10.1997)