Flota comercială a României, acum 20 de ani. Priorităţi: restructurarea și privatizarea

Flota comercială a României, acum 20 de ani. Priorități: restructurarea și privatizarea





În deschiderea reuniunii, Comei Florea, directorul Camerei de Comerț Constanța, a punctat câteva probleme pe care trebuie să le rezolve cei ce răspund de soarta shipping-ului românesc: cele referitoare la aspectele juridice ale acestui domeniu de activitate, situațiile conflictuale din raporturile de muncă și cele de strategie în dezvoltarea shipping-ului.





Gheorghe Naumof, directorul Direcției porturilor și navigației maritime, din cadrul Ministerului Transporturilor, a prezentat strategia pentru restructurarea și privatizarea companiilor de nave, elaborată de minister.





Aceasta cuprinde două etape. Prima vizează trecerea navelor în proprietatea actualilor operatori, care le dețin în contracte de bare-boat, prin vânzarea ca active. Această măsură constituie nu numai o cale de a încuraja investitorii români, ci și o garanție că aceștia vor prelua toate obligațiile din piață ale navelor. Ministerul Transporturilor are în vedere inclusiv calea vânzării în rate a navelor. Naumof a subliniat faptul că, pentru această etapă, băncile românești ar trebui să fie mai receptive, așa cum se dovedește a fi, în prezent, Bancorex.



Cea de-a doua etapă are în vedere divizarea companiilor de navigație de stat, ținând cont de actualele structuri de bare-boat, acțiunile noilor societăți urmând a fi vândute. Creditele pentru cumpărarea acțiunilor vor fi obținute inclusiv prin gajarea acțiunilor. La rândul lor, companiile de bază își vor organiza companii de unică navă, în vederea unei mai bune gestionări și protecții în piață.



Două variante identice



Gheorghe Iagher, șef de serviciu în cadrul Direcției generale privatizări și concesionări din FPS, a afirmat că această instituție a aprobat deja un program de restructurare și privatizare a flotei. În ceea ce privește compania Navrom, varianta FPS pare a fi identică cu cea a Ministerului Transporturilor.



În cazul companiilor Romline și Petromin, se are în vedere vânzarea acțiunilor, cu păstrarea unui pachet de control de către stat (așa-numita acțiune „de aur”), care să îi permită acestuia să dispună de flota necesară strategiei economice și de apărare a țării.



Luând cuvântul în cadrul reuniunii, deputatul Nicolae Jianu i-a informat pe participanți că la companiile Romline și Petromin se propuseseră variante de privatizare prin care statul român pierdea controlul flotei.



„Tot staff-ul FPS semnase această variantă de privatizare, mai puțin președintele Sorin Dimitriu. Grupuri de interese din țară doreau ca statul să piardă controlul flotei. Noi, deputații PNȚCD, am făcut lobby pentru păstrarea controlului statului asupra flotei. În urma acțiunii noastre, FPS a introdus în proiect metoda acțiunii «de aur»“, a declarat Jianu.



Finalul reuniunii a alunecat pe panta derizoriului datorită intervențiilor unor participanți din rândul operatorilor de nave, care au venit cu propuneri de-a dreptul șocante privind transferul proprietății asupra navelor. (29 septembrie 1997)



Petromin, acuzată de un comitet de inițiativă



Redacția „Cuget Liber” a primit spre publicare următorul memoriu: „Noi, comitetul de inițiativă, întrunit în ședința deschisă la sediul Vega Shipping, cu ocazia adunării generale a membrilor echipajelor sau soțiilor celor din voiaj de pe navele maritime aflate în managementul Vega Shipping, în urma analizei situației socio-economice a societății Vega Shipping, împreună cu conducerea Vega, conform legislației în vigoare privind privatizarea companiei Petromin, am decis:



1. Susținerea pe toate căile legale a conducerii Vega Shipping privind demersurile aplicării corecte a privatizării grupului de nave din managementul Vega;



2. Respingerea prin toate formele legale a inițiativei Petromin, susținută de reprezentanții FPS, cu privire la valorificarea navelor din managementul Vega Shipping;



3. Folosirea tuturor mijloacelor de mediatizare pentru a face publică intenția Petromin de a reduce locurile de muncă prin valorificarea navelor, cu documente abil întocmite cu sprijinul reprezentanților FPS;



4. Aducem la cunoștința opiniei publice realitatea privind calitatea managementului Vega Shipping, grija deosebită față de marinari, starea tehnică bună a navelor ce fac față oricăror controale statale (atât în porturile românești, cât și în porturile străine), deși navele au o vechime de 23-29 ani, precum și investițiile deosebite făcute prin ample lucrări de înnoiri și îmbunătățiri la nave. Toate acestea s-au efectuat cu eforturi financiare proprii, fără credite și ipotecare de nave proprietate de stat. Grija pentru promovarea personalului calificat de la uscat, prin școlarizare, pe posturi Vega și cu practica pe navele aflate în management;





5. Informarea reală asupra faptului că Vega a asigurat, prin parcul de nave învechit, dar bine întreținut, un număr de circa 450 locuri de muncă pentru personalul navigant, circa 50 locuri de muncă pentru personalul TESA tehnic și auxiliar, la care se adaugă circa 300 locuri de muncă pentru colaboratorii principali ce au activat, cu precădere, pentru reparații la navele aflate sub managementul Vega Shipping. De menționat că toate reparațiile de reclasificare, andocări, îmbunătățiri, înlocuiri și modernizări au fost făcute cu personal român în șantiere navale românești, facturile fiind achitate din valuta de transport repatriată în băncile românești;





6. Susținem cu fermitate dreptul nostru la muncă și dorim să atragem în mod foarte serios atenția celor responsabili și să informăm pe cei în drept că neaplicarea corectă a legislației în vigoare privind privatizarea parcului de nave sub management Vega va conduce, în prag de iarnă, la un impact social greu de prevăzut, cu implicații grave asupra familiilor noastre. Condițiile sociale de la bord sunt apreciate ca bune și de necomparat cu multe locuri de muncă de la alte companii străine sau românești, unde se manifestă mult dezinteres din partea operatorilor de nave;



7. Suntem gata de a participa la acțiuni de protest cu întreg grupul reprezentativ al navigatorilor și soțiilor celor din voiaj, cu respectarea legislației în vigoare, pentru a ne susține și prezenta cererile și soluțiile privind privatizarea și menținerea locurilor de muncă, la toate nivelurile și forurile statale. În acest sens, ne rezervăm dreptul constituțional și legal de a uza de toate formele de protest legale spre obținerea drepturilor noastre;



8. Constatăm cu stupoare că, deși compania Vega a evitat, printr-o grijă deosebită, arestul în porturi străine al navelor și litigii cu navigatorii, forurile competente nu iau în considerație situația reală lunară a companiei, în raport cu alte companii, tip Oscar, Self Invest etc.



Așteptăm răspunsul Președinției



Cu convingerea că drepturile noastre constituționale vor fi respectate și că legea va fi aplicată corect, prezentăm public demersurile noastre și așteptăm răspunsul reprezentanților puterilor în stat și Președinției, în termen legal”. (19 septembrie 1997)

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Vineri, 26 septembrie 1997, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a organizat o interesantă dezbatere, cu tema „Probleme actuale și de perspectivă în shipping-ul românesc”. La reuniune, au participat reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Registrului Naval Român, FPS, ANP, ai companiilor de navigație, administrațiilor portului Constanța și Zonei Libere Constanța Sud ș.a.m.d. Nu au lipsit nici parlamentarii constănțeni, reprezentați la această dezbatere prin Nicolae Jianu, Puiu Hașotti și Dorel Onaca.