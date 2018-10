Flota comercială a României, acum 20 de ani. Petromin și-a desființat cimitirul de nave

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează,vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Prin anii ‘91-’92, în cimitirul de nave din portul Agigea era mare înghesuială. Nave de tonaj mare și mediu, cu zecile, erau legate la cheu, în dană dublă și chiar triplă, așteptând să fie vândute la fier vechi.Unele au fost cumpărate pe nimic, chipurile pentru a fi tăiate, dar cu bunker-ul plin și reparațiile făcute la zi, fără recuperarea acestor cheltuieli, de către partea română. Toate circulă acum - bine mersi! - dar sub alt nume și sub pavilion străin. Pentru români n-au fost bune, după ce au irosit sute de milioane de dolari și eforturi uriașe să le construiască. Dar așa suntem noi filotimi!După ce au pus stop jafului din flotă, pe la sfârșitul anului 1993, noii manageri ai companiilor de navigație cu capital de stat au început să caute soluții pentru scoaterea navelor din conservare, pentru repararea lor și reintroducerea în exploatare.Sprijiniți și de capitalul privat, armatorii de stat și-au atins țelul. În prezent, se mai află în conservare doar navele „Pașcani”, „Baia de Arieș”, „Păltiniș” și „Râmnicu Sărat”.La sfârșitul săptămânii trecute, nava „Brătulești” a fost scoasă din parcul rece și trimisă la reparații, în Șantierul Naval Mangalia. Ea aparține companiei de navigație Petromin și se afla în conservare din 1991.Până la sfârșitul lunii, Petromin își va lichida cimitirul de nave. Ultimul „mort”, mineralierul de 55.000 tdw „Baia de Arieș”, va fi trimis la SN Mangalia pentru a fi „înviat” și reintrodus în exploatare.O prognoză scepticăȘi, fiindcă tot am vorbit despre Petromin, trebuie spus că managerul general Andrei Caraiani privește cu scepticism anul economic 1997.„Prognoza nu este prea grozavă. Piața navlurilor va fi doar ceva mai bună decât în 1996, când a fost catastrofală. Deci, nu ne așteptăm la un profit deosebit. Cât privește activitatea pe 1996, deși nu s-a încheiat bilanțul economic - financiar, aceasta poate fi caracterizată ca fiind pozitivă, obținându-se profit, și se înscrie pe linia ascendentă din ultimii patru ani”, a precizat Caraiani.Această prognoză ne avertizează că armatorii de stat nu vor reuși să-și creeze surse proprii de finanțare pentru construcții noi, în anul 1997. În acest caz, unica soluție pentru a se trece la mult așteptata reîntinerire a flotei este să se înceapă cât mai repede să se împrumute la bănci și să se continue vânzarea navelor vechi către companiile private românești. (24 ianuarie 1997)„Nu mai vindem flota,o restructurăm!“ Interviu cu Andrei Caraiani, managerul general al companiei de navigație Petromin- Domnule Andrei Caraiani, am în față o listă cuprinzând numele a 15 nave din flota Petromin, totalizând 805.000 tdw. Am informația că unele dintre aceste nave au fost sau urmează a fi scoase la vânzare, din cauza datoriilor. Am dori să comentați această listă.- Ca și celelalte companii de navigație (Navrom și Romline), ne-am făcut propriul program de restructurare pentru anul 1997, care a fost înaintat FPS-ului la începutul lui octombrie, anul trecut. Lista transmisă de noi la acea dată, cuprinzând cele 15 nave, a fost acceptată și aprobată. Unele dintre aceste nave au apărut deja în publicația „LIoyd’s List”. Nava „Mount Parnitha”, spre exemplu, a fost vândută după ce a zăcut un an și jumătate în China. A fost în contract la unul dintre partenerii ăia „grozavi” ai Petromin, la Kassos, din 1991. Nereparat, ne-nimic, s-a transformat în... fier vechi și așa a ajuns în presa de circulație internațională. Este o realitate și eu nu pot să afirm că firma Kassos a avut grijă de navă. Probabil că băieții ăștia frumoși, care fac valuri, spunând „Ia uite ce face Petromin-ul!”, se gândesc că va fi blamat, de opinia publică, actualul management. Au dreptate când afirmă că Petromin a încheiat respectivele contracte, dar atenție, aceasta s-a făcut în 1991 - 1992, când nu era echipa Caraiani la conducerea companiei! De altfel, FPS a răspuns corpului de control al primului-ministru, arătându-i că această listă cuprinde navele neperformante din flota Petromin, care trebuie valorificate. Ele nu mai produc un venit suficient pentru a-și acoperi obligațiile financiare.- Care este cauza non-performanțelor?- Printre cauze, poate fi amintit nivelul de piață internațională, aflat într-o prăbușire totală. Aceste nave nu mai pot fi angajate sau nu își pot acoperi costurile din angajamentele posibile. Pe lângă costurile proprii, mai sunt obligațiile ce decurg din împrumuturile bancare inițiale și care trebuie onorate.Nu mai corespund normelor internaționale!- Pe ce perioadă au fost angajate navele?- Pe o perioadă de 7-8 ani. Precizez încă o dată: sunt contracte încheiate în 1991 - 1992. Cât privește navele din listă, care au o vechime de peste 20 de ani, trebuie spus că nu mai corespund reglementărilor internaționale. Știi că intră în vigoare o serie de reglementări (care prevăd vopsirea tancurilor de balast, întărirea pereților etanși dintre magazii etc.), ce vor face ca navele din listă să nu fie primite nici la încărcat, nici la descărcat. Este adevărat că nici partenerii de contract nu le-au întreținut la standardul tehnic ce s-ar fi impus. Deci, dragă domnule, Petromin n-a scos lista asta acum, peste noapte. Am știut de aceste reglementări, am cunoscut care e piața navlurilor încă de anul trecut și am propus restructurarea. De fapt, aprobarea pentru vânzarea navelor am avut-o din aprilie 1996, dar nu le-am scos pe piață, preferând să le cuprindem în programul de restructurare al FPS.- Care este pasul următor?- Vor fi valorificate, pentru a acoperi obligațiile față de bănci, datoriile privind costurile combustibililor, lubrifianților și lucrărilor de reparații. Sunt datorii neplătite până acum, generate de faptul că navele nu au produs suficiente venituri. Trebuie vândute, pentru a nu ne trezi că sunt arestate și vândute de orice bancă sau furnizor neplătit.- Se vor scoate la licitație toate odată?- Nu toate odată, ci pe rând, atunci când e cazul și momentul oportun. Domnule, știu că circulă tot felul de date și informații. Lista asta este la sfârșitul unui set. Mai sunt două foi în care se explică ce nenorociri a produs managementul Petromin-ului. Mă rog, ziariștii au latitudinea să scrie ce cred de cuviință, dar i-am rugat întotdeauna să stăm de vorbă înainte, să nu ajungem să demontăm acuzațiile, zvonurile, informațiile denaturate, una câte una.- Câte nave mai are flota Petromin, la această oră?- Același număr de nave de la sfârșitul anului 1996, respectiv 71, mai puțin trei nave, care au fost executate de creditori. (15 aprilie 1997)