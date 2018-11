Flota comercială a României, acum 20 de ani. Petromin a lăsat firma Ronav fără obiectul muncii

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Andrei Caraiani, managerul general al companiei Petromin, ne-a declarat, în cursul zilei de 16 septembrie 1997: „Începând cu data de 14 septembrie, ora 0.00, contractul dintre Ronav SRL și Petromin a încetat. Navele au fost retrase din operarea partenerului și le-a preluat Petromin, cu toate implicațiile care decurg de aici. Este vorba de un număr de 11 nave, din care șase de 12.500 tdw și cinci de 19.000 tdw”.Referitor la plata navigatorilor de pe aceste nave, managerul Petromin a precizat: „Începând cu ziua de 14 septembrie, navigatorii intră de drept la plata salariilor și diurnei asigurate de Petromin. Pentru restanțe, situația trebuie analizată cu Ronav, căreia i s-a cerut să pună la dispoziție documente privind plățile deja efectuate și datoriile existente. Vom avea, astăzi, o întâlnire și cu SLN, pe această temă. În momentul în care se vor lămuri obligațiile Ronav către navigatori, vom ști ce avem de făcut. Pentru noi este evident faptul că oamenii trebuie plătiți din ce produce nava. Or, pentru noi nu este clar până acum unde sunt valorile produse de nave, adică unde sunt banii încasați de Ronav din activitatea navelor”.Întrebat care este motivul retragerii navelor, Caraiani a răspuns: „Motivul este neachitarea chiriei navelor și a drepturilor navigatorilor. Cuantumul chiriei neplătite se ridică la mai mult de un milion de dolari”. (16 septembrie 1997)Companiei Vega Shipping i-au fost retrase cinci nave din operarel Interviu cu Nicolae Băcilă, administratorul unic al companiei Petromin- Domnule Nicolae Băcilă, de ce au fost retrase navele „Bumbești”, „Târgu Bujor”, „Maramureș”, „Petroșani” și „Rovinari” din operarea companiei Vega Shipping?- Compania Vega Shipping a avut în operare cele cinci nave ale Petromin în baza unor contracte de bare-boat. Ea nu a reușit să respecte întru totul clauzele contractuale. În primul rând, plata chiriilor. Trebuie spus că o parte din întârzieri au fost reeșalonate până pe 30 decembrie 1997. Dintr-un spirit de înțelegere a situației prin care trece compania Vega Shipping, pe data de 4 octombrie 1997 s-a încheiat cu aceasta un protocol de anulare a retragerii navelor la acel moment, tocmai pentru a i se da prilejul să mai facă niște curse comerciale, să poată plăti anumite elemente. Din acea înțelegere trebuia să rezulte următoarele: să se plătească rata restanței pe luna septembrie, să li se plătească echipajelor salariile restante pe trei luni și urma să se facă o analiză tehnică a unor elemente de cheltuieli reprezentând investițiile pe nave făcute de Vega Shipping. Niciunul dintre punctele acestei înțelegeri nu a fost rezolvat și, în conformitate cu unul dintre ultimele articole ale protocolului, în cazul în care nu se performează cele stabilite, înțelegerea cade și se revine la starea inițială de retragere a navelor. Totul s-a făcut în conformitate cu contractele de bare-boat și cu înțelegerea. Deci, nu este vorba de nicio atitudine personală, subiectivă, pătimașă sau de altă natură. Totul este strict în concordanță cu elementele unor înțelegeri și contracte comerciale. Așa cum alte companii au nevoie de surse de venituri, și compania Petromin trebuie să-și încaseze sumele datorate.- Care este valoarea chiriei datorate de Vega Shipping pentru cele cinci nave?- La data de 30 septembrie 1997, valoarea chiriei neplătite se ridica la suma de 1.579.520 dolari.- Puteți să ne spuneți care este nivelul datoriilor către echipaje?- Nu cunoaștem volumul restanțelor, pentru că plata diurnei de străinătate o face compania Vega Shipping.- Care este situația actuală a navelor?- „Maramureș”, „Târgu Bujor” și „Petroșani” erau în operare la Vega Shipping. Am făcut notificare de aducere a navelor. Nu știm unde sunt. Probabil se află angajate în contracte. După ce termină voiajul, vor ajunge în țară. Navele „Bumbești” și „Rovinari” au probleme. Prima se află în reparații, iar a doua a avut un incendiu. Ambele sunt în țară.- De la ce dată ați preluat navele?- Notificarea, după terminarea înțe-legerii, a fost pentru data de 25 octombrie, ora zero.- În prezent, cine asigură managementul celor trei nave aflate voiaj?- Compania Petromin.(31 octombrie 1997)Nicolae Băcilă - administrator unic la PetrominÎn cadrul reuniunii din 11 noiembrie 1997, adunarea generală a acționarilor companiei Petromin a confirmat hotărârea AGA din 26 septembrie 1997, referitoare la suspendarea echipei manageriale Caraiani - Stănilă - Lucaciu. De asemenea, a fost confirmată hotărârea AGA din 29 septembrie, prin care Nicolae Băcilă a fost numit administrator unic interimar al companiei.Aceste hotărâri ar trebui să pună capăt situației de incertitudine privind legalitatea interimatului în administrarea companiei Petromin, dacă nu cumva acționarii (persoane fizice) vor avea o nouă inițiativă în justiție. În cadrul reuniunii, a fost prezentată o analiză asupra activității economice-financiare a companiei, din care rezultă că, pe primele nouă luni ale anului, Petromin a înregistrat un profit de 69,2 miliarde lei. O rezoluție asupra materialului prezentat va fi adoptată la viitoarea reuniune AGA.(12 noiembrie 1997)