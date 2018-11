Flota comercială a României, acum 20 de ani. O radiogramă-surpriză şi licitaţii cu "cântec"

Flota comercială a României, acum 20 de ani. O radiogramă-surpriză și licitații cu "cântec"

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Sindicatul Liber al Navigatorilor a transmis radiograme către toate navele Navrom și Romline, prin care echipajele sunt informate asupra principalelor prevederi ale contractului colectiv de muncă, încheiat cu cele două companii de stat. Acestea sunt următoarele:- o majorare a salariilor cu 300 la sută față de vechiul contract;- menținerea neschimbată a nivelului diurnei de străinătate și a normativelor de echipaj;- majorarea despăgubirilor în caz de accident și deces cu 50 la sută;- menținerea neschimbată a duratei voiajului (șase luni plus sau minus o lună);- suportarea de către proprietarul navei, o singură dată, pentru întregul echipaj, la sosirea în țară, a cheltuielilor de judecată pentru obținerea unei penalități minime de 0,15 la sută pe zi din salariile neplătite la timp și de 8 la sută pe an, la diurna restantă;- drepturile de hrană rămân la nivelul de 4,5 dolari pe zi de persoană, iar cele privind antidotul se vor acorda la nivelul de un dolar pe zi de persoană, pentru întregul echipaj;- ziua de 15 august, respectiv Ziua Marinei Române, este zi de sărbătoare.În cuprinsul radiogramei se arată că toate contractele individuale de muncă trebuie să respecte nivelul minim al drepturilor acordate prin contractul colectiv de muncă. De asemenea, echipajelor le sunt aduse la cunoștință informațiile referitoare la hotărârile de Guvern care privesc protecția socială a navigatorilor. (21 martie 1997)Cresc „acțiunile“ SLNFamiliile navigatorilor din flota Navrom și Romline au aflat din ziarul „Cuget Liber” despre creșterea cu 300 la sută a salariilor acestora. Așa se face că Sindicatul Liber al Navigatorilor a primit, într-o singură zi, circa două sute de mesaje de mulțumire pentru modul în care a negociat contractul colectiv de muncă pe anul 1997.„A fost cea mai fericită zi din viața noastră, a liderilor acestui sindicat - ne-a declarat Aurel Stoica, secretarul general al SLN. Numeroase soții, mame și fiice de marinari ne-au adresat cuvinte emoționante, de mulțumire și solicitarea de a-i sprijini, în continuare, pe cei plecați pe mare”.v v vSLN și Adrian Mihălcioiu, inspector ITF pentru România, au reușit, în cursul zilei de 21 martie 1997, să-l determine pe patronul navei liberiene „Elinka” să le plătească celor 14 marinari români de la bord o restanță de 40.200 dolari.v v vÎn data de 5 martie 1997, nava cipriotă „Albion Two“ s-a scufundat în golful Biscaya. În acest accident naval și-a pierdut viața un român - șeful mecanic Ion Presit. Adrian Mihălcioiu și-a asumat obligația de a întreprinde, prin intermediul ITF, toate demersurile necesare, astfel încât familia navigatorului decedat să intre în posesia asigurării de 100.000 dolari. (22 martie 1997)SLN contestă licitația pentru nava „Novaci“Sindicatul Liber al Navigatorilor a depus o contestație la comisia de licitație a navelor Companiei Romline. El solicită anularea licitației pentru nava „Novaci”, adjudecată de firma Papirus Trading din Dubai. Sindicatul consideră că licitația nu s-a desfășurat cu respectarea legilor naționale și convențiilor internaționale ratificate de România, în sensul că nava este grevată de datorii către echipaje.Conform informațiilor sindicatului, datoriile navei, reprezentând diurna neplătită, se ridică la suma de 29.353 dolari. Vinovată de neplata navigatorilor este firma Sea Win Master, care a avut în exploatare nava. Sindicatul consideră că certificatul de liberă sarcină, depus de compania Romline la dosarul de organizare a vânzării prin licitație, nu este conform realității. De aceea, în cazul în care comisia de licitație nu va lua în considerație contestația, el își rezervă dreptul de a cere, în Justiție, anularea licitației.În afara acestui demers, SLN a făcut informări către comisiile de licitație de la Navrom și Romline, în care prezintă situația datoriilor către echipajele de pe navele scoase la vânzare. De asemenea, sindicatul a cerut navigatorilor de pe aceste nave să prezinte declarații scrise privind sumele pe care le au de încasat, declarații ce ar urma să fie depuse la sediul SLN sau la Căpitănie. (6 iunie 1997)Scandalul licitațiilor din shippingSindicatul Liber al Navigatorilor deține documente care atestă că o parte din navele scoase lă licitație de companiile Navrom și Romline sunt încărcate cu datorii către echipaje, care ajung până la 40.000 - 50.000 de dolari, unele dintre ele datând din... 1994. Numele navelor cu astfel de probleme sunt: „Dumbrăveni”, „Gheorghieni”, „Plopeni”, „Sovata”, „Ștefănești”, „Căciulata”, „Dolj”, „Alba Iulia”, „Curtea de Argeș” (proprietatea companiei Navrom), „Novaci”, „Poiana”, „Drobeta”, „Făgăraș”, „Mehedinți” și „Maraki” (proprietatea companiei Romline).Este cel puțin ciudat faptul că cele două companii au declarat navele ca fiind libere de orice sarcină și nu au amintit niciun cuvânt, în caietele de sarcini ale licitațiilor, despre restanțele către echipaje.De altfel, SLN a adus la cunoștința Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, FPS, Parchetului, Căpităniei, Poliției Port și Inspectoratului Navigației Civile această situație, apreciind că licitațiile sunt ilegale. În plus, SLN și-a rezervat dreptul de a acționa în justiție companiile Navrom și Romline, pentru anularea licitațiilor.Este stupefiant faptul că cele două companii de stat au provocat un asemenea scandal, în condițiile în care mass-media prezintă, aproape zilnic, drama echipajelor neplătite. Un lucru este cert: prin vânzarea navelor în aceste condiții, sute de navigatori vor pierde orice posibilitate reală de a-și recupera banii, iar unii dintre posibilii participanți la licitații vor fi îndepărtați de teama scandalului cu echipajele neplătite. (9 iunie 1997)