Flota comercială a României, acum 20 de ani. O formă elegantă de… înşelăciune

Flota comercială a României, acum 20 de ani. O formă elegantă de… înșelăciune

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.De ce SLN i-a cerut președintelui FPS să convoace AGA de la Romline? Interviu cu Aurel Stoica, secretarul general al SLN- Dle Aurel Stoica, Sindicatul Liber al Navigatorilor i-a solicitat Fondului Proprietății de Stat să convoace adunarea generală a acționarilor din compania Romline. De ce?- Convocarea de urgență i-a fost solicitată personal lui Sorin Dimitriu, președintele FPS, din cauza problemelor apărute în urma retragerii navelor aparținând companiei Romline, de la diferiți parteneri de contract. La această ședință, unde va fi invitat și SLN, vom expune câteva aspecte referitoare la hotărârea pe care ar trebui să o ia AGA, în legătură cu plata echipajelor rămase neplătite pe aceste nave. Am solicitat acest lucru, deoarece există un precedent în flota română, și anume, în adunarea generală a acționarilor de la Navrom, în data de 2 august 1997, s-a hotărât ca echipajele navelor retrase din contractele de bare-boat să fie plătite de către armator, deci de Navrom. Lucru care nu se întâmplă și la Romline, decât în cazuri cu totul și cu totul excepționale, numai pentru deblocarea navelor. S-a ajuns la un tratament discriminatoriu față de echipajele care au venit acasă de bunăvoie și neplătite. După ce compania i-a văzut repatriați, le-a spus navigatorilor că trebuie să deschidă acțiune judecătorească, pentru a-și recupera banii de la societățile unde au lucrat.- Deci, au fost înșelați.- Practic, au fost trimiși să se judece, pe baza Codului muncii, cu societățile incapabile să-și mai continue activitatea de shipping. Dar pe Codul comercial român, ei au tot dreptul să-și recupereze banii de la proprietarul navei. Noi înțelegem că nu este nevoie, musai, să pornească procesele de la navigatori, în nume propriu, împotriva armatorului, pentru ca în urma unei hotărâri judecătorești să se facă aceste plăți. Dacă ar exista o hotărâre a AGA, navigatorii și compania Romline ar fi ajutați să economisească timp și bani.O decizie extrem de importantă- Despre hotărârea din data de 2 august a adunării generale a acționarilor de la Navrom ați știut? Această decizie extrem de importantă trebuia să fie cunoscută de toată lumea până acum.- Ce pot să vă spun este că noi am rămas plăcut surprinși observând că, la Navrom, vechiul management a făcut plăți către echipajele navelor retrase de la operatorii Ritz-Rom, Oscar etc. Noi n-am știut, la acea vreme, despre acea hotărâre a AGA. Ne și miram că la Navrom se poate face acest lucru, iar la Romline nu se poate. Am fost lăsați să credem că este vorba de o mărinimie din partea managerilor Navrom și că ei își asumă toate riscurile vizavi de această problemă. Pozau în binefăcătorii navigatorilor. Plata echipajelor oricum trebuia făcută și, prin această hotărâre a AGA, managerilor li se dăduse acoperirea legală a unui asemenea demers. De-abia după schimbarea managementului Navrom, am intrat în posesia hotărârii, la întâlnirea pe care am avut-o cu Marius Predescu, administratorul unic al companiei. Cu acest prilej, el ne-a declarat că plata echipajelor se va face în continuare, fără a se putea preciza calendarul plăților. Este de înțeles că astfel de precizări nu pot fi făcute la această oră, dar pe noi ne interesează problema de principiu, faptul că există o hotărâre AGA, în baza căreia se vor face plățile. De aici a apărut solicitarea noastră de a se pune la punct un mecanism asemănător și la compania de navigație Romline, prin adoptarea aceleiași hotărâri de către AGA. (3 octombrie 1997)Vremuri bune pentru RomlineSindicatul Liber al Navigatorilor a constatat o reală îmbunătățire a situației plății echipajelor pe navele companiei Romline. Evoluția pozitivă a problemelor salariale este legată nu numai de acordarea unei sume de 7,89 milioane de dolari din fondurile FPS, pentru scoaterea din arest a 12 nave, dar și de schimbarea conducerii Romline.În ultimele zile, au fost rezolvate și situațiile litigioase de pe navele „Lugoj” și „Cristian C“. Rămâne să fie soluționate necazurile echipajelor de pe navele operate de Carta Shipping.În opinia liderilor SLN, compania Romline are toate premisele să își îmbunătățească situația economică, după ce a scăpat de piatra de moară a arestărilor de nave și în condițiile în care echipajele sunt plătite aproape la zi. Mai rămân în discuție câteva litigii mai vechi, referitoare la plata echipajelor de pe navele exploatate de Eram Shipping și Sea Win Master. (7 noiembrie 1997)