Flota comercială a României, acum 20 de ani. Navigatori umiliți și neplătiți

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează,vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Navigatorilor români le-a ajuns cuțitul la os. Altfel nu se explică participarea peste așteptări la marșul și mitingul organizate în cursul zilei de 4 decembrie 1997, de Sindicatul Liber al Navigatorilor.Au răspuns chemării SLN marinarii și ofițerii de pe navele „Căciulata”, „Dumbrăveni”, „Râureni”, „Dragomirești”, „Avrămești”, „Călărași”, „Oravița”, „Smârdan”, „Panciu”, „Eleni”, „Maraki” și multe altele. Au fost prezenți numeroși navigatori care așteaptă să fie plătiți de Self Invest, Duplex Maritime, Hinmar, Maritime Carrier, Duplex Ship Management, Euromar, High Sea Services, Navrom, Romline etc. Lor li s-au adăugat soțiile, mamele și copiii marinarilor de pe navele abandonate prin diferite porturi ale lumii.În fața sediului companiei Navrom, Aurel Stoica - secretarul general al SLN - le-a citit participanților scrisoarea de protest adresată Președinției, Guvernului, Ministerului Transporturilor, FPS și Prefecturii Constanța. În mesaj se arată următoarele: „În flota maritimă comercială s-a creat o situație fără precedent: sute de navigatori lucrează pe navele statului fără să își poată primi drepturile câștigate cu mult efort și privațiuni. La această oră, alte și alte nave sunt grevate de datorii imense pe piață, fără sorți de a fi eliberate. Modalitatea de respectare a contractelor încheiate de către armatori cu unii operatori privați a dus la situații alarmante, fără precedent, față de viața navigatorilor - unele dintre ele le putem considera genocid cu bună știință - și la riscul pierderii navelor, pentru datorii. A fost amânată suspect de mult retragerea navelor de la diferite societăți de navigație, acumulându-se datorii imense, atât pentru neplata echipajelor, cât și pentru chirii”.Datorii de 2,5 milioanede dolariÎn mesaj este prezentată lista a 32 nave arestate în diferite porturi străine, pentru datorii comerciale și neplata echipajelor. SLN estimează că datoria față de echipaje se ridică la peste 2,5 milioane de dolari.„Observăm o mentalitate periculoasă din partea conducerilor companiilor de navigație Navrom și Romline, de a aduce echipajele acasă, neplătite și fără speranța recuperării drepturilor pentru care au muncit. Lipsa hranei la bord, echipaje abandonate din prea multă înțelegere față de operatori sunt tot atâtea probleme cu care ne confruntăm zi de zi“, se arată în scrisoarea de protest.Adrian Mihălcioiu, vicepreședinte al SLN, a precizat că singura soluție posibilă pentru rezolvarea acestei situații de criză este aceea a deblocării de către FPS a unui fond de 2-3 milioane de dolari pentru plata tuturor restanțelor. El a avertizat că navigatorii sunt hotărâți să continue acțiunile de protest și că nu se vor da în lături să declanșeze greva generală în flota națională, dacă nu le va fi satisfăcută unica revendicare: plata drepturilor bănești, conform contractelor de muncă.La auzul știrii că Mihai Hava, patronul firmei Hinmar, candidează pentru funcția de manager al companiei Navrom, sutele de navigatori și-au exprimat indignarea, huiduind. Ei au semnat o notă de protest, prin care solicită excluderea acestuia din concurs.Ce spune conducerea NavromChemat să răspundă în fața navigatorilor pentru greșelile vechii conduceri a Navrom, directorul general Marius Predescu a prezentat clar posibilitățile de plată ale companiei: „Din 77 de nave, avem numai două în operare, iar datoriile făcute de operatorii privați se ridică la 2,225 milioane dolari. Cu veniturile obținute de la cele două nave nu putem plăti decât echipajele companiei Navrom. În plus, nu putem accepta grila de salarizare a operatorilor privați, care este de două ori mai mare”.Sinceritatea sa, precum și faptul că a declarat că îi va sprijini pe navigatori utilizând doar mijloacele pe care le are la dispoziție în calitate de administrator nu au fost apreciate de protestatari.La sediul companiei Romline, participanții s-au întâlnit cu Gheorghe Slabu, administratorul unic al companiei. El le-a declarat celor prezenți că a depus sesizări penale împotriva tuturor operatorilor privați care nu și-au achitat datoriile către Romline și echipaje. El a anunțat că a retras navele din operarea firmelor Navlomar, Carta Shipping și Conav.„Drepturile navigatorilor vor fi recunoscute de Romline și plătite atunci când vom avea posibilități”, a promis Gheorghe Slabu.Acțiunea de protest s-a încheiat pe platoul din fata Prefecturii. Spre nemulțumirea celor prezenți, subprefectul Mircea Iustian a refuzat dialogul în stradă. EI s-a întâlnit cu o delegație a protestatarilor care i-a prezentat starea flotei naționale și problemele grave cu care se confruntă echipajele și familiile navigatorilor. După-amiază, subprefectul Iustian i-a primit pe liderii SLN pentru a analiza, împreună, modalitățile de intervenție la FPS și Guvern pentru rezolvarea acestei situații de criză. (5 decembrie 1997)Mesaj către toate naveleComitetul executiv al SLN a transmis următorul mesaj către toate navele românești: „În data de 4 decembrie 1997, comitetul executiv al SLN a organizat un marș și un miting de protest. Au participat aproximativ 300 de navigatori, soții și părinți. Protestul nostru a fost înaintat către Președinție, prim-ministru, ministrul Transporturilor, FPS, Prefectura județului. Am solicitat aproximativ 3 milioane de dolari pentru plata echipajelor debarcate, cât și a celor care sunt în situații deosebite la bordul navelor operate de HSS, Duplex, Euromar, Carta Shipping, Maritime Carrier, Roliship, Navrom și Romline. Suntem hotărâți ca, împreună cu dumneavoastră, în cazul în care nu vom reuși deblocarea unor sume de la FPS, să continuăm protestul nostru până la forma cea mai dură”.(11 decembrie 1997)