Flota comercială a României, acum 20 de ani. Muniție uitată pe nava "Sebeș"

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Criza flotei naționale a lovit și în cunoscuta societate Romtehnica. De un an și patru luni, 27 tone de echipament tehnic militar (din informațiile noastre, armament și muniție), care trebuia să ajungă în Mauritania, zac la bordul navei „Sebeș”, în portul Pireu.„Nava a fost în operarea firmei Euromar Shipping & Trading - declară Ionel Chițu, directorul general al CNM Navrom. Între ea și Romtehnica s-a semnat contractul pentru transportul echipamentului tehnic militar.Din cauza unei avarii la motorul principal, nava s-a oprit în portul Pireu, la începutul lunii iunie 1997. Euromar a ajuns în pragul falimentului și n-a apucat să plătească costul reparațiilor și staționarea navei. În consecință, Navrom i-a retras nava din contractul de bare-boat. De la începutul anului 1998, costurile navei au fost preluate de armator”.Datoriile către echipaj și autoritățile portuare au crescut, ajungând la circa 400.000 de dolari, sumă de care Navrom nu dispune. Echipajul și autoritățile portuare s-au adresat justiției, care a decis scoaterea navei la licitație pe data de 1 iulie 1998. De abia la aflarea acestei vești, reprezentanții armatei au început să se agite, după ce, vreme de peste un an, nu și-au bătut capul ca marfa să ajungă la destinație, conform contractului. La cererea Romtehnica, Navrom și-a dat acordul ca nava să fie descărcată.„Armatorul este pus în imposibilitatea de a suporta consecințele acestui contract de transport semnat între Romtehnica și Euromar. Operatorul privat și-a încasat banii pentru transportul mărfii, peste 200.000 de dolari, iar Navrom este pus în situația de a suporta consecințele nerespectării contractului. Situația este destul de gravă. După ce se va vinde nava în piață, vor rămâne litigii de peste un milion de dolari. Firma Euromar s-a dat la fund. Aproape nici nu mai există. Din cauza Societății Euromar, s-au mai pierdut alte două nave: «Bihor» (în China) și «Seimeni» (în Kenia)”, declară Ionel Chițu.Joaca de-a RamboLa sfârșitul săptămânii trecute, echipa Romtehnica a reușit să își ridice marfa. Generalul de divizie Dan Zaharia, șeful departamentului înzestrare din Ministerul Apărării, a declarat că vina aparține companiei Navrom. Ionel Chițu consideră însă că, „în mod normal, trebuie adusă în instanță firma Euromar, care este deținătoarea contractului de transport și care a încasat banii. De-abia după aceea trebuie tras la răspundere proprietarul navei”.Întâmplările de pe nava „Sebeș” au aprins imaginația echipajului, care, neavând ce face, și-a lăsat visele să zburde prin cala burdușită cu armament a navei. Încurajați de Bachus, trei membri s-au dus să scoată niscaiva mitraliere și muniție, să se joace de-a Rambo. Scandalul a fost stopat în fașă. Imediat au fost anunțați consulul și ambasadorul României din Grecia. Doi dintre cei trei marinari au fost trimiși acasă. Ce s-ar fi întâmplat însă dacă acei „corsari” ar fi ajuns la arme?În urma eșuării contractului dintre Romtehnica și Euromar, generalul Zaharia a declarat că nu se va mai apela la companiile românești pentru transporturile speciale. El afirmă că, începând cu luna martie, exporturile militare se fac numai prin intermediul companiilor străine. Însă, din informațiile noastre, rezultă că Romtehnica nu a întrerupt colaborarea cu firmele de shipping românești, chiar în aceste zile efectuându-se transporturi maritime speciale. (22 iunie 1998)Poliția militară greacă și-a băgat nasul prin armamentul RomtehniciiDupă cum v-am mai informat, timp de un an și patru luni, 27 tone de armament și muniție exportate de Romtehnica au zăcut la bordul navei „Sebeș”, arestată în portul Pireu. O avarie la motorul principal, combinată cu incapacitatea financiară a operatorului Euromar Shipping & Trading și a armatorului Navrom de a demara lucrările de reparații, a împiedicat continuarea voiajului.Pentru datorii de 400.000 de dolari față de echipaj și autoritățile portuare, Curtea de Justiție din Pireu a decis scoaterea navei la licitație pe data de 1 iulie 1998. Proprietarii mărfurilor de la bord, printre care și Romtehnica, au fost informați asupra acestei decizii și li s-a cerut să elibereze nava.Între timp, autoritățile grecești, motivând că se confruntă cu problema traficului de arme din Balcani, și-au băgat nasul prin afacerile Romtehnicii. Deși în declarațiile vamale marfa era corect manifestată, conform regulilor IMO, Poliția l-a interogat timp de câteva ore pe căpitanul navei. În același timp, Poliția militară a urcat la bord, a intimidat echipajul și și-a băgat nasul prin armamentul și muniția din lăzi. S-a constatat că încărcătura este conform specificației din declarația vamală, că nava și armatorul nu au nicio culpă, afirmă Ionel Chițu - directorul general al Navrom.Între timp, Romtehnica și-a trimis trei reprezentanți și un avocat la Pireu, pentru a prelua marfa. Se vor îndrepta și ei împotriva navei „Sebeș”, în justiție, pentru a-și recupera paguba pricinuită de Euromar prin neperformarea contractului și încasarea în avans a peste 200.000 de dolari pentru transportul mărfii. Probabil că aceasta este soluția cea mai bună, căci altfel slabe speranțe să mai pună mâna pe bani pierduți. (30 iunie 1998) .