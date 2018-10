Flota comercială a României, acum 20 de ani. Mari eforturi pentru scoaterea navelor din arest

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.La data de 3 septembrie 1997, situația aresturilor și stadiul rezolvării acestora la navele grupului I al companiei Navrom se prezentau astfel:- Nava „Avrig” - arestată în Douala (Camerun). Litigiul cu Casco Marine s-a reglementat la valoarea de 3.000.000 franci CFA. Se așteaptă detalii bancare pentru efectuarea remiterii. S-au remis banii pentru apelurile contra-vânzării navei, introduse de Ocean Marine Mutual, Gemstar și Ministerul Transporturilor din Camerun. Sunt în curs de negociere și celelalte reclamații. Avocatul părților este la Constanta pentru negocieri;- Nava „Focșani” - arestată la Manila (Filipine). S-a remis, pe data de 21 august 1997, suma necesară ridicării arestului, respectiv 180.253 dolari. În aceeași zi, s-au transmis cei 160.000 de dolari pentru plata cheltuielilor portuare la Walem Philippines și 100.000 de dolari pentru echipaj;- Nava „Drăgășani” - arestată în Dakar (Senegal). Negocierile cu avocații sunt în curs de finalizare;- Nava „Giurgeni” - arestată în rada interioară a portului Kandla (India), din data de 26 februarie.1997, în urma coliziunii dintre navele „Kalo” (fostă „Zalău”) și „Vishna Vash” (pavilion indian). Firma Fairway Maritime Constanța se află în negocieri cu armatorii navei indiene, în vederea semnării unui agreement, în baza căruia nava „Giurgeni” să fie eliberată în schimbul depunerii, de către firma Transnav, a unei garanții bancare de 550.000 dolari. În paralel cu negocierile directe cu armatorii navei indiene, compania High Seas Services a deschis acțiune judecătorească în India pentru arest neîntemeiat, câștigând în instanța de fond. (5 septembrie 1997)Schimbare la cârma NavromAdunarea generală a acționarilor din compania de navigație Navrom a aprobat demisia echipei manageriale, formată din Manea Ghiocel, Ion Marica și Octavian Gabur. Demisia a fost motivată în baza art. 16 (c) din Legea contractului de management și a fost aprobată în baza art. 16 (d).În locul vechii echipe manageriale, Marius Predescu - inginer în cadrul serviciului tehnic al Navrom - a fost numit director general interimar, până la data de 11 octombrie 1997, când se va stabili noul consiliu de administrație.Manea Ghiocel a declarat că gestul său nu are nicio legătură cu afirmațiile președintelui României, demisia fiind înaintată la FPS încă din data de 22 septembrie 1997. Motivul real îl constituie o scrisoare a ministrului Traian Băsescu către FPS, în care se făcea o evaluare a mersului flotei comerciale într-o manieră care l-a deranjat pe Manea Ghiocel. De aceea a considerat că este mai bine să își dea demisia.Marius Predescu are vârsta de 40 ani, este absolvent al Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, secția electrotehnică și a lucrat ca ofițer în flotă, superintendent și responsabil de grup de nave. El a declarat că nu are nicio apartenență politică, dar „este posibil să aibă sprijinul unor forțe politice”. (27 septembrie 1997)Arestările de nave se țin lanțPe data de 4 august 1997, Guvernul a emis Hotărârea nr. 397 prin care se aprobă programul special pentru scoaterea din arest a 24 de nave reținute prin diverse porturi ale lumii. În acest scop, companiei Navrom i-a fost alocată suma de 5,9 milioane de dolari, iar companiei Romline, suma de 7,89 milioane de dolari.În loc ca, până la această oră, toate navele să fie eliberate, iar echipajele plătite, multe dintre ele au rămas în arest, ba, mai mult, li s-au alăturat altele.Conform informațiilor deținute de Sindicatul Liber al Navigatorilor, la această oră sunt arestate: „Cristian C”, în portul Colombo, „Sea Lion” la Suez, „Oscar 10” la Genova, „Oscar Jupiter” în Sud Africa, „Oscar I” în India (toate operate de Romline), „Focșani” la Mantila (operator N.I. Johnson), „Petroșani” în Pireu, „Maramureș” în Tartouse (operator Vega Shipping), „Giurgeni” în Kandla (operator HSS), „Căciulata” și „Dumbrăveni” în Iugoslavia (operator Duplex Maritime), „Sebeș” în Pireu, „Seimeni” în Vest Africa (operator Duplex Ship Management), „Avrămești” (operator Maritime Carrier), „Nicorești” în Colombo, „Mehedinți” în Beira (operator Carta Shipping), „Sousa”, „Săveni” și „Râmnicu Vâlcea” la Anvers (operator Roliship), „Voroneț” la Kandla și „Oituz” în Mexic (operator Navrom).Toate cele 21 de nave sunt reținute pentru datorii față de terți, având și echipajele neplătite. Mâine-poimâine, pentru eliberarea lor, Guvernul va emite o nouă hotărâre și va mai scoate alte milioane de dolari din buzunarul contribuabililor. (13 octombrie 1997)