Flota comercială a României, acum 20 de ani. Mare supărare pe navele companiei Romline

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Nava „Adjud” este arestată în portul Dakar. Echipajul are de primit o restanță de 60.000 de dolari și salariile din luna mai până în prezent.Ambasada României de la Dakar a fost informată asupra necazurilor echipajului. Nava a fost în operarea companiei A1 Team și apoi retrasă de către armatorul Romline.Restanțe la plata echipajului se înregistrează și pe nava „Lugoj”, care a avut același regim de exploatare.De la bordul navei „Cristian C”, aflată la Colombo, s-a transmis un telex prin care echipajul atenționează că, deoarece nu a primit niciun ban în timpul voiajului, va solicita SLN și Ministerului Transporturilor să aplice prevederile HG nr. 71/1997 privind executarea asigurărilor.Navigatorii atenționează că vor respecta prevederile HG și nu vor coborî neplătiți de la bordul navei. Trebuie menționat faptul că nava „Cristian C” se află în exploatarea companiei Romline.Navigatorii de pe nava „Ardeal” au informat SLN că sunt îngrijorați de modul în care managerul Gavril Groze înțelege să le achite restanțele. Acesta le-ar fi declarat că îi va plăti când va reuși să vândă alte nave. Or, după cum se știe, licitațiile pentru vânzarea navelor de la companiile Navrom și Romline au fost blocate de conducerea FPS și Ministerul Transporturilor. Așa că... (12 decembrie 1997)„Miniștrii Guvernului Văcăroiu au cerut ca flota națională să renunțe la construcția de nave noi“- interviu cu Gavril Groze, managerul general al companiei Romline -- Domnule Gavril Groze, care este situația navelor aflate în construcție la Șantierul Naval Galați? Am aflat că aveți litigii cu constructorul.- După cum cunoașteți, în urma divizării companiei Navrom în cele trei companii de navigație, Romline a preluat contractul de construcție a două nave de 16.000 tdw, fiind interesată în achiziționarea lor. Începând din 1993, Șantierul Naval Galați a uzat de tot felul de tertipuri pentru a nu continua construcția acestor nave pentru Romline. În 1996, a fost promovat un document semnat de mai mulți miniștri (nu și de cel al transporturilor), prin care se cerea, nici mai mult, nici mai puțin, ca flota României să renunțe la aceste nave, căci sunt mai bune pentru străini, pentru greci și alții, urmând a fi vândute la prețuri pe care nu am căderea să le discut. Dar - trebuie să afirm răspicat - Romline are nevoie de aceste nave, vrea să le achiziționeze și are resursele financiare necesare. E nevoie de o decizie, după părerea mea, de la nivelul Guvernului, prin care să se revigoreze shipping-ul românesc, prin construirea de nave pentru flota națională, mai ales în șantierele navale din țară.- În ce stadiu de construcție se află cele două nave?- Una este gata. S-au făcut și probele de mare, la care șantierul a refuzat să ne primească să participăm. A doua navă are etapa a treia finalizată și finanțată, putând fi gata în șase luni.- Care este, de fapt, contribuția Romline la finanțarea acestor construcții?- În conformitate cu cele confirmate de SN Galați, pe bază de documente, Romline a plătit aproximativ 45 la sută din valoarea celor două nave.- În cazul în care navele sunt vândute altcuiva, aveți dreptul să cereți arestarea lor?- Legal, da. Și vom acționa în baza acestui drept. Suntem proprietarii de drept ai acestor nave, în baza contractelor cu SN Galați.- Care este reacția Ministerului Transporturilor?- Domnul ministru Traian Băsescu ne-a ajutat deja, blocând o hotărâre a FPS care ar fi putut să ne oblige să renunțăm la nave, dar în continuare șantierul nu vrea să își respecte obligațiile contractuale.- Care ar fi soluția?- Să se aplice legea, nu bunul plac. Există cadrul legal, există un contract și trebuie aplicate.- Numai în privința celor două nave aveți probleme?- Mai avem și alte necazuri. Unul se referă la un litigiu câștigat cu SN Turnu Severin, care a vândut patru nave finanțate de noi, plus altele trei, la extern, pentru care nici măcar nu s-au luat banii.- Ce tonaj au navele?- 3.100 tdw și au fost vândute unor greci.- Ce contribuție ați avut la finanțarea celor patru nave?- Procentele însumate la cele patru nave echivalează cu două nave finalizate.- Ați recuperat ceva?- Nu deocamdată, dar avem un proces câștigat la Tribunalul Suprem. Celelalte procese sunt în curs și le vom câștiga. Nu ne luptăm pentru bani, ci pentru nave.- Puteți solicita arestarea navelor?- Nu, pentru că au dispărut deja. Una este în țară, arestată de o bancă străină. Celelalte și-au pierdut urma, prin vânzări repetate, pentru a nu mai putea fi atacate.- Dar puteți solicita arestarea altor nave construite SN Turnu Severin.- Da. Dacă nu ne dau sau nu ne finalizează navele, vom acționa împotriva lor, în virtutea hotărârilor judecătorești, pe care le avem în favoarea noastră. Mai avem nave și la SN Brăila, unde există ceva neînțelegeri. Nu sunt de maniera de a rupe relațiile. E vorba de trei nave de 8.750 tdw. Vrem ca și aceste nave să le achiziționăm și să le exploatăm noi. La aceste nave, finanțarea noastră s-a ridicat la o medie de 35 la sută. (11 ianuarie 1997)