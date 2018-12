Flota comercială a României, acum 20 de ani. Lumină de la… lumânare şi opaiţ!

Flota comercială a României, acum 20 de ani. Lumină de la… lumânare și opaiț!

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Echipele de control ale SLN și FNSP au fost nevoite să consemneze numeroase abateri de la legislația națională și internațională pe unele din navele vizitate. Astfel:- Pe nava „Râșnov”, care este scoasă din exploatare (operator Euroship, armator Navrom), echipajul de siguranță este sub normativ. Salariile sunt restante de două - trei luni, iar alocația de hrană nu este acordată din decembrie 1996. Pe navă nu funcționează nicio instalație. Euroship nu-și mai permite să alimenteze nava cu energie electrică, de aceea iluminarea acesteia se face cu... lumânarea și opaițul! Se fac dezafectări de agregate și piese fără proces-verbal semnat de armator. Nu există jurnal de bord. Magaziile de piese de schimb nu sunt sigilate. Mijloacele de stins incendiul nu funcționează (echipa Stici - Manolescu);- Pe nava „Târgu Jiu” (operator Transnav, armator Navrom) lipsesc echipamentul de protecție, materiale de întreținere, materiale igienice-sanitare și piesele de schimb. În toată suprastructura există doar două becuri. Lipsesc becurile în bucătărie și în sala mașini. Vesela din bucătărie este insuficientă. Echipajul și-a adus televizor de acasă. Nava e ruginită;- Pe nava „Solca” (operator Transnav, armator Navrom) lipsesc materialele protecție, de întreținere, săpunul și detergentul. Nava este parțial ruginită (echipa Vlad Cristache - vicepreședinte SLN);- Pe nava „Tulcea“ (operator „Group 3 Nave - armator Navrom), doi navigatori au fost puși să execute și muncile docherilor. În rest, nu există probleme. (16 mai 1997)ITF face ordine și în porturile occidentaleConform informațiilor primite de la ITF Londra, controalele efectuate de ITF și sindicatele afiliate din 22 țări europene au condus la următoarele rezultate în ziua de 13 mai 1997:- La nava „Sharpness” (pavilion panamez, echipaj rusesc), sindicatele portugheze au obligat armatorul să încheie contracte ITF pentru echipaj, în portul Leixoes;- Nava germană „Cristine Schulte“ a fost reținută în portul croat Rijeka, pentru că avea echipaj mixt la bord;- Nava „Moniuszko” (pavilion Cipru) a fost boicotată la Gothenburg (Suedia), pentru a forța încheierea unui contract ITF pentru echipajul polonez;- Docherii norvegieni au boicotat nava „Leon“ (armator american, pavilion Insulele Marshall). Nava a fost reținută în portul Narvik. Are echipajul format din israelieni, bulgari și croați;- În Finlanda, s-a obținut plata la zi a celor 100 de ruși de pe nava de croazieră „Anasstasia” (pavilion Cipru). Restanța era de 500.000 de dolari;- Nava „Jessica“ (pavilion Antilele Olandeze) a fost boicotată în Bremen (Germania), pentru a încheia contract colectiv de muncă tip ITF;- Nava „Pacific Rose ll“ (pavilion Cipru) a fost arestată în Palermo, pentru neplata sumei de 46.000 de dolari datorată echipajului polonez;- Inspectorul ITF din Islanda a obligat armatorul Icelandic să încheie contracte ITF pentru șase mineraliere, aflate sub diferite pavilioane, iar echipajele de pe „lvory“ (Cipru), „Heron“ (Malta) și „Georgios P“ (Cipru) au semnat contracte cu armatorul grec. (16 mai 1997)Campania europeană a ITF, un mare succesÎn cadrul conferinței de presă organizate în data de 20 mai 1997, Adrian Mihălcioiu, inspector ITF România, și Aurel Stoica, secretarul general al Sindicatului Liber al Navigatorilor, au prezentat, în sinteză, rezultatele campaniei europene a ITF.Acțiunea din porturile românești Constanța și Midia a fost realizată, în perioada 12 - 16 mai, de echipele ITF România, SLN și Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. Au fost inspectate 32 de nave, au fost semnate șase contracte colective de muncă la nivel ITF, reprezentând 300 locuri de muncă pentru navigatorii români.S-au recuperat datorii de 100.000 de dolari pentru echipaje românești și suma de 3.400 dolari pentru un navigator ucrainean de pe nava „Island of Inousse“.Nava „Slănic“ a fost boicotată, întârziindu-i-se plecarea din cauza mizeriei de la bord și a condițiilor neadecvate de viață. Pe nava școală „Neptun“ s-au găsit toate deficiențele posibile în ceea ce privește aspectele socio-umane.Pe o serie de nave românești, controlul a confirmat semnalele negative primite anterior de la echipaje (navele companiilor Duplex Ship și Transnav). La navele companiei Sammarina nu existau contracte individuale la bord, pe cele ale firmei Alexandros Dyron s-au constatat întârzieri la plata echipajului, iar pe nava „Râșnov“, operată de Ritz-Rom, s-au găsit condiții de trai specifice... neoliticului. Pe navele aflate în operarea companiei Romline s-a constatat că se respectă prevederile contractului colectiv de muncă.Cât privește rezultatele la nivel european, conform informațiilor primite de la Londra, campania este apreciată ca un mare succes. La ea au participat sindicate ale navigatorilor și docherilor din 18 țări.Pentru prima oară, boicoturile din Portugalia, România și Croația au fost încununate de succes. O serie de nave au fost arestate în Italia, Marea Britanie și Finlanda. Justiția germană a dat câștig de cauză sindicatelor, împotriva acțiunii armatorilor, care au dorit să suspende campania.Inspectorii ITF au vizitat 570 de nave în această campanie. Au fost semnate peste 90 de contracte de muncă, cu plata la nivelul ITF. Organizația citează, de asemenea, cazul celor 11 navigatori de pe nava „Plopeni”, care au intrat în greva foamei, preferând să moară la bord decât să plece neplătiți. Nava se află în portul Valletta (Malta). Cei 11 au de primit de la compania Euroship o restanță de 40.000 de dolari, reprezentând diurna pe cinci luni. (21 mai 1997)