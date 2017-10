Flota comercială a României, acum 20 de ani (III)

În urmă cu 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Prizonieri pe propria navăSindicatul Liber al Navigatorilor a primit un mesaj disperat de la bordul navei „Cristian C”. Aceasta a fost arestată pentru datoriile companiei Interocean (Bon Voyage), făcute față de firma egipteană Copetrol.Deși firma Regal International din Pireu, care exploatează nava, și-a achitat combustibilul și apa, încă de pe 28 septembrie 1996, autoritățile portului Suez au dispus arestarea navei „Cristian C”, la data de 1 octombrie 1996.După cum se arată în radiogramă, Autoritatea portului Suez, Vama și agentul guvernamental Ei Menia refuză aprovizionarea navei cu cele 30 tone de combustibil, necesare funcționării agregatelor de bord, cambuzei de alimente, instalațiilor sanitare, strict necesare vieții pe navă. Echipajul reclamă faptul că, prin această măsură abuzivă, se încalcă normele internaționale privind ocrotirea vieții umane pe mare, drepturile omului, ca și obligațiile celui ce arestează nava, privind asigurarea unei minime protecții a navigatorilor.Echipajul solicită sprijinul SLN pentru a contacta Ministerul de Externe al României. Ambasada României la Cairo, Ambasada Egiptului la București, ITF - Londra, toate organizațiile care îl pot ajuta în această situație limită. În încheiere, se arată că, în cele 13 zile de arest, starea psihică a echipajului s-a degradat și au apărut situații de îmbolnăviri. Mai mult, începând :cu data de 13 octombrie, nava nu mai are nicio posibilitate de comunicare, stația radio fiind scoasă din funcțiune, la ordin.15.10.1996Duplex Maritime și-a pus echipajele în capIonel Meleșescu, comandantul navei „Căciulata” (aflată în exploatarea firmei de shipping Duplex Maritime), bate de două săptămâni pe la ușa patronului Minai Bobu: „Dați-mi salariul! Am muncit, de ce nu mă plătiți?” De când s-a debarcat este dus cu zăhărelul, dar restanța la diurna pe ultimele două luni și jumătate nu reușește să o mai încaseze. „Alți membri ai echipajului nu și-au primit drepturile materiale de 7 luni”, afirmă Meleșescu.Despre condițiile în care a muncit pe nava „Căciulata”, comandantul a declarat următoarele: „Vaporul e plin de carcalaci de toate mărimile. Mișună prin careu, prin bucătărie. Detergent pentru spălatul rufelor, al lenjeriei nu s-a mai primit din martie 1996. De atunci nu s-a mai spălat lenjeria de pat. Pe navă există o singură mașină de spălat. Banii pentru mâncare se obțin cu mari insistențe. Când am părăsit bordul, la Mersin (Turcia), mâncarea era pe sponci. O serie de instalații ale navei sunt defecte, printre acestea: un diesel generator care a ars, una dintre instalațiile de ridicat și radarul.Am cerut bani pentru reparații, am înaintat liste de materiale necesare, dar fără rezultat. Electromotorul de la hidroforul de apă sărată e ars. De aceea, WC-urile de pe navă nu mai sunt drenate. Scurgerile sunt înfundate. Drept urmare, marinarii au făcut găuri în bordaj, deasupra liniei de plutire, pentru a drena WC-urile și utilizează căldările cu apă potabilă.Atmosfera de la bord este, totuși, calmă. Oamenii nu s-au manifestat violent. Ei au înțeles greutățile companiei, dar pretind să li se asigure cel puțin apa și mâncarea.Au fost mințiți că li se vor da banii la Singapore. Apoi li s-a spus că-i vor primi la Suez. Acolo, agentul a declarat că nu știe nimic, iar din cei 60.000 dolari datorați, le-a acordat doar 6.300 dolari. Clubul P&I a scos nava din asigurare la Hong Kong, din cauza stării sale tehnice. Nouă ni s-a spus că nu am primit banii la Suez pentru că s-au plătit primele de asigurare”.Navigatorii de pe „Dumbrăveni” (navă aflată tot în exploatarea lui Duplex Maritime) au reclamat și ei neplata diurnei datorate pe ultimele 90 de zile. Sindicatul a luat legătura cu Mihai Bobu, dar acesta refuză să dea vreun răspuns privind data efectuării plăților. Până când?16.10.1996