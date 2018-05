Flota comercială a României, acum 20 de ani (II)

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.x x xFamiliile echipajelor abandonate de Self Invest întreabă:„Cine răspunde de viața marinarilor români?”După ce companiei Self Invest i s-a ridicat autorizația de transportator, din ordinul ministrului Traian Băsescu, necazurile echipajelor ce au trecut prin „mâna” companiei nu s-au atenuat. Dimpotrivă, disperarea celor ce au muncit luni pe navele companiei, fără a fi plătiți, crește pe zi ce trece.Zeci de navigatori „lăsați la vatră”, zeci de familii ale celor plecați pe mare bat, zi de zi, drumul de acasă la sediul companiei. Oamenii mai speră într-o minune, că azi-mâine vor primi banii. Sunt întâmpinați, de fiecare dată, de bodyguarzi înarmați, însoțiți de câini de pază. Directorii companiei se arată cu greu la vedere și, de fiecare dată, promit. Ca la ping-pong, solicitanții sunt pasați de la Self Invest la armatorul Uzin Export - Import și invers. Rezultatul e unul singur: oamenii rămân neplătiți.Pe mare, situația capătă accente de-a dreptul dramatice. Echipajele nu numai că sunt neplătite, dar se confruntă și cu lipsa alimentelor, a apei, a combustibilului pentru a menține în funcțiune instalațiile vitale ale navei. Astfel, echipajul navei „Sulina”supraviețuiește numai datorită alimentelor, apei și combustibilului asigurate prin mila companiei de stat Navrom - ne-a informat Gheorghe Vasile, tatăl radiotelegrafistului de pe această navă.De la bordul acesteia, radiogramele sunt transmise în flux continuu spre Self Invest, dar rămân fără răspuns. Conducerea firmei este avertizată că diurna totală neachitată se ridică la 117.300 dolari, iar salariile n-au fost plătite în țară încă din 1996. Echipajul își exprimă îngrijorarea pentru familiile rămase fără sprijinul bănesc al celor plecați pe mare.Fiindcă au ajuns în pragul disperării, navigatorii de pe „Sulina” au împuternicit sindicatul să deschidă conflictul de muncă cu Self Invest. Ei a declarat că nu vor accepta urcarea echipajului de schimb la bordul navei - aflată în portul Alger - până când nu își vor primi toate drepturile, conform contractului de muncă.Adresându-se ziarului „Cuget Liber”, pentru a-și face cunoscut necazul, Gheorghe Vasile (tatăl radiotelegrafistului Vladimir Vasile) ne-a solicitat să adresăm mai marilor zilei întrebarea: cine mai răspunde de viața marinarilor români? Omul știe că Uzin Export - Import și Self Invest au necazuri, că nu le-au ieșit afacerile, le înțelege situația în care se zbat, dar, pe bună dreptate, întreabă: ce vină au echipajele? Navigatorii au muncit, au încheiat contracte de muncă și trebuie să își primească banii. Au fost angajați ca salariați, nu pe post de sclavi.Jignit de atitudinea revoltătoare a directorilor de la Self Invest, Gheorghe Vasile le amintește: „Nu aveți niciun drept să-mi interziceți mie, ca părinte, să mă interesez de situația copilului meu! Faptul că de luni vă bateți joc de noi și de navigatorii companiei frizează cele mai elementare norme de comportament. Probabil că și voi aveți copii. Cred că dolarii nu v-au dezumanizat complet. Eu solicit pentru soția și copilul fiului meu să plătiți salariul restant din ultimele patru luni”.Pentru numeroase echipaje și pentru familiile navigatorilor, contractul de muncă cu Self Invest s-a dovedit a fi la fel de serios ca și contractele semnate de patronii „caritas”-urilor.21.02.1997Hiuliganii de la Self Invest au devastat birourile firmei NavlomarDe circa trei zile, firma Seif Invest a dispărut de la sediul său din clădirea Navlomar. Fără să lase niciun bilet in ușă, patronul Mircea Mihail, cei câțiva funcționari rămași credincioși și bodyguarzii au încărcat bagajele companiei în mașină și au șters-o, să li se piardă urma. Doreau să scape de zecile de marinari români care plâng zilnic, la ușa lor, după diurna de străinătate și salariile neplătite cu lunile.Ce să le răspundă domnilor Nicolae Scutelnicu, Haralamb Solomon și Remus Acatrinei, care, împreună cu întreg echipajul de pe nava „Giurgiu”, au de primit suma de 260.000 dolari (neplătită de 11 luni) și salariile în lei (datorate încă din octombrie 1996)? Așa că a fost mai simplu să dispară de la locul „crimei”, să-i lase pe creditori să umble ca bezmeticii prin țară, în căutarea lor.Dispariția de la sediul Navlomar-ului, unde închiriaseră birourile, s-a făcut într-un mod „golănesc, incalificabil” - a declarat Tânase Nicolae, directorul general al Navlomar. Conform contractului de închiriere, Seif Invest avea obligația de a preaviza plecarea sa cu 60 de zile înainte. În loc de aceasta, patronul și slugile au părăsit birourile fără să le predea gazdei, furând, totodată, perdelele, jaluzelele, broaștele de la uși. Comportându-se „ca niște barbari” - după expresia directorului Nicolae - foștii chiriași nu s-au mulțumit doar să fure, ci au distrus ușile și mobilierul care nu s-au putut sustrage. În plus, au plecat fără să achite suma de 158 milioane lei, reprezentând chiria pe mai multe luni.Conducerea companiei Navlomar s-a văzut nevoită să se adreseze Poliției Transporturi, pentru a se lua urma huliganilor. Ea a obținut un sechestru asigurător pe o parte din bunurile lui Seif Invest, care a fost găsită ascunsă în Eforie Nord, la vila „Albastră” (între vila „Flora” și hotelul „Azur”). Au fost sechestrate un autoturism „BMV^”, câteva calculatoare și un copiator.Opinia noastră este că zecile de creditori ai firmei Seif Invest nu își vor recupera banii până când nu se va începe o acțiune concertată în Justiție împotriva acestei firme. Instanța ar putea decide ca toate creanțele lui Seif Invest, constând din sumele în dolari investite de această firmă în navele lui Uzin Export - Import să revină creditorilor săi (navigatori și terți). Recuperarea se poate face inclusiv prin vânzarea navelor respective.28.02.1997Familiile navigatorilor de pe nava „Sulina” cer sprijinul autorităților localeUn grup de 15 persoane, rude ale navigatorilor de pe nava „Sulina”, aflată în exploatarea companiei Self Invest, au adresat o scrisoare deschisă prefectului județului Constanța, președintelui Consiliului județean, Parchetului Județului Constanța și Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului.În ea se spune: „Semnatarii acestei scrisori deschise am dori din toată inima ca, prin cele scrise de noi, să vă sensibilizăm și să luați măsurile cele mai urgente pentru rezolvarea situației limită în care se află marinarii români, abandonați pe diferite meridiane ale lumii.Copiii, soții noștri se află pe nava „Sulina” aparținând firmei Self Invest SRL Constanța. De opt luni, acești oameni nu și-au mai primit indemnizația de voiaj, iar noi, cei de acasă, din luna octombrie 1996 nu am mai primit salariile în țară.La toate demersurile noastre, atât la Self Invest, cât și la Sindicatul Liber al Navigatorilor Navlomar, nu am găsit nicio cale de rezolvare. Sindicatul a încercat să facă tot ce a putut, dar nimeni nu i-a dat niciun sprijin.La companie, nici măcar nu se stă de vorbă cu noi. Suntem mințiți cu nerușinare. Oare nimeni nu are curajul să verifice ce se întâmplă la Self Invest? O sumedenie de nave ale flotei au fost scoase din circuitul economic al României și acum zac, cu oameni cu tot, în porturi străine.Nu sunt de condamnat companii ca Self Invest, ci vinovat este cel ce a aprobat acest lucru. Din incompetență sau, mai rău, din rea-voință, așa-zișii patroni aduc deservicii enorme economiei naționale și României pe plan extern.La pupa acestor nave nu flutură pavilionul familiei lui Purdea sau Mihail (patroni și directori la această companie - n.n.), stimați domni, ci flutură pavilionul României!”.Nu vom reproduce în totalitate scrisoarea, în primul rând pentru că spațiul publicistic nu ne permite și, în al doilea rând, pentru că semnatarii scrisorii, orbiți de supărare, ajung să îi acuze tocmai pe cei cărora le solicită sprijinul, bănuind că s-ar fi aliat cu patronii de la Self Invest.Ceea ce este demn de reținut e faptul că oamenii sunt disperați și așteaptă o mână de ajutor pentru ei și pentru cei aflați pe mare. Poate că cineva se va implica în descâlcirea acestui caz extrem de încurcat și de grav, în care dreptul la viață și integritate fizică și psihică al marinarilor de pe navele Self Invest și al familiilor lor (a se vedea Constituția României, art. 22) e încălcat cu grosolănie.13.03.1997