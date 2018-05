Flota comercială a României, acum 20 de ani (I)

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Provocând un dezastru economic și social pe navele sale Compania Self Invest a adus umilință și rușine pavilionului naționalConform informațiilor primite din partea Sindicatului Liber al Navigatorilor din flota Navlomar, situația pe cele șapte nave operate de compania Self Invest este dezastruoasă.Nava „Giurgiu” este reținută în rada portului chinezesc Qindao încă din data de 4 iulie 1996. Echipajul n-a mai fost schimbat de 10 - 12 luni, iar diurna restantă a ajuns la 178.700 dolari.Nava „Gorgova” este imobilizată în șantierul de reparații din Las Palmas de pe 12 iulie 1996. Din data de 25 septembrie, echipajul se află în litigiu cu compania pentru obținerea drepturilor bănești pe opt luni. Doar 11 membri ai echipajului, repatriați pe 25 noiembrie, și-au primit, parțial, banii. În locul lor, compania a angajat marinari străini, încălcând legislația română.Nava „Hârșova” este reținută, din data de 12 iunie, în New Port (Anglia), pentru datoriile companiei față de terți. Echipajul a fost repatriat de oficialitățile engleze, iar Self Invest a angajat șase marinari străini. Pentru că firma nu-si achită datoriile, există riscul ca statul român să își ia adio de la navă, aceasta putând fi scoasă la vânzare în orice clipă.Nava „Tarcău” este reținută în rada portului Stylis (Grecia) pentru același motiv: datoriile companiei față de partenerii străini. Echipajul este neplătit de patru luni. Din cauza întârzierilor repetate în aprovizionarea cu apă, alimente, antidot, piese de schimb, combustibili și materiale de întreținere, mulți membri din echipaj și-au dat demisia.Alte două nave ale Companiei Self Invest sunt imobilizate la Suez și Istanbul, pentru că lipsesc fondurile pentru achiziționarea combustibilului.În țară, un număr de 29 de navigatori așteaptă pe la ușile companiei, încă din lunile aprilie-iunie, să își recupereze diurna, care se ridică la un total de 50.000 dolari.Liderul sindicatului, Ion Butan, remarcă faptul că, pe măsură ce trece timpul, situația companiei Self Invest se înrăutățește, iar managerii acesteia devin tot mai insensibili ia semnalele echipajelor.Opinia noastră este că patronii de la Self Invest nu au altă vină decât că s-au băgat într-o afacere pentru care nu erau pregătiți. Poate că este adevărată și varianta ministrului Traian Băsescu, conform căreia această companie și altele asemenea au creat datorii imense pe navele preluate de la stat, cu scopul de a le coborî valoarea de piață și a le cumpăra, apoi, pe nimic.Adevăratul vinovat este compania Navrom, care, în loc să exploateze navale în management propriu sau să le dea în folosință privaților care au dovedit calități manageriale, a preferat să le pună în brațele unui neica-nimeni.Ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Self Invest a produs un dezastru economic și social, a provocat suferință în numeroase familii, a adus umilință și rușine pavilionului național.25.12.1996Te apucă groaza când afli câtă durere și suferință a provocat compania de navigație Self Invest pe navele aflate in exploatarea sa. Te cuprinde disperarea când vezi cum sunt terfelite onoarea flotei naționale și numele României, de patronii acestei companii. Sfârșești prin a fi cuprins de mânie împotriva celor ce le îngăduie patronilor de la Self Invest să își facă mendrele, fără ca măcar să le arate obrazul.Istoria echipajului navei „Tarcău”, aflată în exploatarea sus-pomenitei companii, nu diferă de a celorlalte echipaje. Tot foame, mizerie, neplata drepturilor bănești, nerepatrierea la timp. La sfârșitul anului trecut, nava a fost arestată, în portul grecesc Stylis, pentru datoriile fața de agentul Vlassis Tsansizis & CO” și față de echipaj.Potrivit relatării liderului sindical Florentin Marin, timonier pe respectiva navă, echipajul a fost nevoit să trăiască, timp de aproape două luni, din mila publică. Agentul navei, deși firma Self Invest îi era datare vândută, s-a milostivit și le-a dat marinarilor români ceva alimente de pomană: 12 kg de pui, 14 kg de vită, 150 de ouă și 6 pachete de unt. Mai apoi, reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Stylis, aflând că românii sunt și ei ortodocși, au făcut chetă printre coreligionari, pentru a-i salva pe marinarii înfometați.Cu nervii la pământ din cauza acestei situații, dar mai ales a rușinii de a trăi din pomeni, cea mai mare parte a echipajului și-a prezentat demisia, solicitând repatrierea și plata diurnelor restante.La rândul său, agentul grec s-a adresat Ambasadei României la Atena, solicitându-i să intervină în acest caz ce dezonorează pavilionul românesc.Din nefericire, funcționarii ambasadei n-au mișcat niciun deget în favoarea conaționalilor, fiind mai preocupați, probabil, de veștile privind schimbările de la București.În prezent, cea mai mare parte a echipajului de pe „Tarcău” a revenit în țară; fiecare marinar, cum s-a descurcat. La Stylis au mai rămas opt navigatori la un hotel, iar nava, fără apă și combustibil, stă priponită la arest. Curând, vom afla că a fost vândută pe nimic.11.01.1997După ce, în 1996, a ocupat primul loc în topul scandalurilor din flota comercială română, compania de navigație Seif Invest se pregătește să repete „performanța” și în 1997.Scandalul de pe nava „Săbăreni”, aflată în exploatarea respectivei firme, a făcut vâlvă în Germania, ridicând autoritățile din portul Kiel și presa împotriva pavilionului românesc.Nava aparține armatorului Uzinimportexport București, care a dat-o în managementul Companiei de navigație Navrom. Aceasta, la rândul ei, s-a asociat cu Seif Invest și i-a dat-o în exploatare. La sfârșitul lunii decembrie 1996, nava a plecat din portul polonez Gdansk spre Algeria, cu 4.0821 de zahăr la bord, dar și cu echipajul descompletat. Șeful mecanic, ofițerul electric, un ofițer mecanic, strungarul și un motorist părăsiseră nava fără aprobare, nemulțumiți de condițiile de muncă, de lipsa alimentelor și a apei potabile, de neplata la timp a diurnei și a salariilor. Totuși, la ordinul patronilor de la Seif Invest, comandantul și restul echipajului au condus nava până în portul german Kiel. Acolo, s-a completat echipajul cu șapte indieni, între care un șef mecanic.Încă de la sosire, indienii au refuzat să-și ia funcțiile în primire. Ei au pretins ca, mai întâi, să li se asigure un steward, care să le curețe cabinele, un bucătar indian, alimente speciale și lenjerie nouă, echipament de protecție și de lucru. Fiindcă Seif Invest nu le-a îndeplinit niciuna dintre pretenții, indienii au determinat reținerea navei de către ITF și de către autoritățile portuare.Indienii au încercat să-i atragă și pe români de partea lor, dar fără succes și refuză să se apuce de muncă. De altfel, le-ar fi și greu, căci întreaga documentație este în limba română sau rusă.Comandantul navei, Andone Pantea, afirmă, într-o scrisoare adresată ministrului Traian Băsescu, că, în prezent, nava este controlată zilnic de Poliția portuară și de cea de emigrări, iar ITF, la chemarea indienilor, nu îi lasă pe români să lucreze.Patronii de la Seif Invest nu mai răspund la niciun apel al comandantului, iar indienii o țin tot într-o grevă.În prezent, comandantul nu mai știe cine este de fapt managerul navei. O firmă bulgărească, TNS Burgas, pentru care Seif Invest a efectuat transporturi, se prezintă drept armator al navei în fața agenților. Bulgarii amenință echipajul român cu schimbarea, dacă nava nu pleacă imediat din port, deși aceasta este arestată.Comandantul solicită ministrului Traian Băsescu să i se precizeze cine este de fapt stăpânul navei, dacă există aprobarea Inspectoratului Navigației Civile pentru îmbarcarea personalului străin pe nava românească, dacă certificatele de marinar prezentate de indieni sunt valabile. El cere evacuarea de la bord a indienilor pentru incompetență și insubordonare și completarea echipajului cu români sau europeni.Comandantul avertizează că se cere încălcarea deliberată a legislației privind navigația și a legislației muncii.Fiindcă scandalul nu era prea mare, bulgarii de la TNS au trimis o radiogramă comandantului, prin care i se cere să nu le dea mâncare indienilor decât contra cost. Poliția portuară germană a interpretat acest gest ca un act criminal și l-a avertizat pe comandantul Pantea Andone că va fi arestat dacă va da curs solicitării bulgarilor. Scandalul a ajuns pe prima pagină a ziarelor germane și imaginea României este din nou terfelită, fiindcă nu se vorbește nici de Seif Invest, nici de TNS, ci de pavilionul românesc. Sindicatul Liber al Navigatorilor a informat, deja, Ministerul Transporturilor despre acest caz, solicitând să se intervină, în sensul solicitărilor comandantului. 9.01.1997