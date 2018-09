Flota comercială a României, acum 20 de ani. Greva foamei pe nava „Plopeni"

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Reținuți în portul La Valleta. Nu aveau bani nici de telefon…11 din cei 16 membri ai echipajului navei „Plopeni” au intrat în greva foamei, începând cu data de 8 mai 1997, în încercarea disperată de a determina compania Euroship să le plătească drepturile pe ultimele cinci luni. Datoria companiei însumează circa 40.000 dolari.Nava se află în portul maltez La Valleta, fiind reținută pentru un litigiu de marfă. Charls Briffa, inspectorul ITF pentru Malta, a discutat cu navigatorii români, care i-au declarat că preferă să moară la bord decât să plece acasă neplătiți. Presa malteză a relatat drama românilor, care n-au bani nici să telefoneze acasă.Adrian Mihălcioiu, inspector ITF România, a luat legătura cu echipajul și a aflat că doi dintre greviștii foamei au fost internați. Starea lor s-a înrăutățit brusc și, împotriva voinței lor, li s-au făcut perfuzii cu glucoză. Cei doi vor să-și reia acțiunea.Petrică Munteanu, directorul comercial al Navrom (armatorul navei), a declarat că navigatorii de pe „Plopeni” au hrană, apă, combustibil la bord, singura problemă fiind neplata.Navrom a trimis un fax, în care se spune că garantează plata echipajului peste 30 - 40 de zile. Navigatorii de pe „Plopeni” nu mai cred, însă, în garanțiile lui Manea Ghiocel. Managerul companiei Navrom a mai semnat și alte „angajamente”, care nu au fost respectate (vezi cazurile „Gorgova”, „Bihor” etc).Mark Dickinson, asistentul secretarului general al ITF, a adresat un mesaj „urgent” ministrului Traian Băsescu, în care îi prezintă situația disperată de pe „Plopeni”. El îl informează că medicul trimis de ITF la bordul navei a avertizat că, dacă nu se întreprinde nimic, în șapte zile de la data vizitei (15 mai 1997), vor fi înregistrate primele decese printre greviștii foamei. Dickinson solicită intervenția ministrului Transporturilor pentru a preveni această dramă. (30 mai 1997)Cine scoate navele României din black-out?În urmă cu câteva luni, compania Navrom a fost nevoită să preia managementul navelor „Plopeni”, „Gheorghieni”, „Dolj”, „Humulești” și „Teiuș”, pe care le dăduse firmei Ritz-Rom în contract de bare-boat. Decizia nu a fost determinată de faptul că managerii Navrom-ului nu mai puteau de grija respectivelor nave, pe care patronul Nicolas Sissanis le-a încărcat de datorii, de la chilă până la puntea etalon.Din informațiile pe care le deținem rezultă că, pentru exploatarea celor cinci nave, Ritz-Rom (rebotezată Euroship) a rămas datoare armatorului de stat cu 1.065.454 dolari, sumă care reprezintă valoarea chiriei neplătite. În plus, navele au fost încărcate de datorii față de bănci, valoarea acestora ridicându-se, în prezent, la 1.928.889 dolari (conform declarațiilor unor factori de răspundere din cadrul companiei de stat).Evident, pentru obținerea creditelor s-au pus ipoteci pe respectivele nave (la nivelul sumei de 1.928.889 dolari) și, fără îndoială, acest lucru s-a făcut cu acordul armatorului.La toate acestea se adaugă și datoriile față de echipajele care s-au perindat pe cele cinci nave, unele reclamând restanțe de peste un an.Principalul motiv care a determinat preluarea managementului de către proprietarul navelor a fost retragerea autorizației de transportator a firmei Ritz-Rom.Schimbarea de management nu a adus „aerul proaspăt” în flotila Ritz-Rom. Comandantul Gheorghe Chiriac semnalează că situația pe nava „Teiuș” este de-a dreptul dramatică. Printr-o radiogramă transmisă de la bord, în data de 14 iulie 1997, el înștiințează compania Navrom că nava a fost nevoită să acosteze, în ziua de 15 februarie, în portul Dakar, sub escortă militară.Compania Euroship (sau Ritz-Rom, cum vreți să-i spuneți) a abandonat-o pur și simplu. Astfel că, din data de 25 martie, nava se află în black-out, adică nu mai are combustibil și energie electrică. În caz de pericol, nu pot fi acționate motoarele, Diesel-generatoarele, pompele, instalațiile de stins incendiul. În aceste condiții, și viața echipajului la bordul navei se degradează din cauza lipsei iluminatului, a nefuncționării instalațiilor sanitare și a mașinilor de gătit.De la compania Euroship nu se mai primește niciun răspuns la mesajele disperate transmise de la bordul navei. Comandantul Chiriac aduce în atenția companiei Navrom și faptul că echipajul a rămas neplătit și că nu se știe cine va achita salariile și diurna de străinătate, rămase restante de mai multe luni.În aceeași situație dramatică, în portul Dakar, se găsește și nava „Gheorghieni”. Comandantul Chiriac afirmă că și aceasta se află în black-out. (17.07.1997)