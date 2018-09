Flota comercială a României, acum 20 de ani. Greva foamei, anchete şi procese

Flota comercială a României, acum 20 de ani. Greva foamei, anchete și procese

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Greviștii foamei de la ușa companiei Carta Shipping își continuă acțiunea de protest, declanșată în data de 18 septembrie 1997. Între timp, numărul lor a crescut de la șapte la zece persoane. Protestatarii (navigatori și soții de navigatori) au recurs la această acțiune pentru a-l determina pe patronul Vasile Zaharia să le plătească restanțele, care variază între 1.000 și 10.500 dolari. Fiindcă spectacolul navigatorilor înfometați de la ușa companiei îi face rău, Zaharia a închis „prăvălia” și s-a tot dus.Între timp, protestatarii s-au adresat subprefectului Mircea Iustian și primarului Gheorghe Mihăeși, care i-au sfătuit să îl dea în judecată pe rău-platnic.Starea sănătății greviștilor se înrăutățește pe zi ce trece. Protestatarii primesc asistență medicală din partea Dispensarului nr. 4 Port. Doamna Procop, medic în cadrul acestei unități sanitare, a demonstrat că este nu numai un bun profesionist, dar și un om deosebit. Din salariul său de medic, le-a cumpărat greviștilor foamei medicamente și i-a transportat cu taxiul la spital, pentru analize.Să mai notăm și faptul că Poliția Transporturi a început o anchetă asupra activității companiei Carta Shipping și că cercetările sunt conduse de căpitanul Gurlui. (25 septembrie 1997)Un munte de datoriiDe la bordul navei „Nicorești”, am primit următoarea radiogramă, pe care o aducem și la cunoștința companiilor Carta Shipping (operatorul navei) și Romline (armatorul acesteia): „Astăzi, 29 septembrie 1997, ora 15.30, au sosit la bord autoritățile din portul Colombo (Sri Lanka) și i-au înmânat comandantului hotărârea judecătorească de arest a navei, începând cu data de 26 septembrie 1997, din cauza neplății pieselor de schimb către compania Shipiech BV Ambachi, Olanda, valoarea acestora ridicându-se la 239.375 dolari”.Mai trebuie precizat faptul că echipajul a informat Sindicatul Liber al Navigatorilor că s-a adresat Ambasadei României din New Delhi (India), pentru a fi sprijinit să își recupereze restanța la diurna de străinătate, a cărei valoare depășește 100.000 dolari. De asemenea, echipajul i-a cerut sindicatului să solicite Ministerului Transporturilor punerea în aplicare a mecanismului prevăzut de HG nr. 71/1997. În consecință, urmează să se execute polița de asigurare a companiei Carta Shipping.Radiogramă de pe cargoul „Mehedinți“Coincidență, în aceeași zi ne-a parvenit o radiogramă de la bordul cargoului „Mehedinți” (care are ca operator aceeași Carta Shipping, iar ca armator tot compania Romline).Comandantul Moraru scrie următoarele: „Suntem îndreptățiți să acționăm conform HG nr. 71/1997. Echipajul este hotărât să își îndeplinească toate obligațiile. Vă informăm că au trecut două luni de la sosirea acestui echipaj și nu s-a plătit nimic din indemnizația respectivă. La data de 24 septembrie 1997, am înaintat către Carta Shipping un telex, în care am solicitat trimiterea la Beira a drepturilor de diurnă, până la data de 30 septembrie, respectiv 39.644 dolari plus drepturi de hrană pentru 15 zile, aproximativ 1.800 dolari. Noroc cu navlositorul din Danemarca. El remite ceva bani când e vorba de hrană sau apă potabilă. Mâine (n.r. - 30 septembrie 1997), sper să primim provizii de la această companie. Vă mai informăm că vom telefona Ambasadei României din Maputo. Nu cunosc programul navei și nici navlositorul nu știe ce gândește Carta Shipping. Nava are clasa și actele expirate din data de 30 august 1997”.Deciși să taie în carne vie!Dintr-o situație statistică a Ministerului Transporturilor rezultă că datoriile companiei Carta Shipping nu se limitează la cele prezentate în radiogramele sus-pomenite.La data de 15 mai 1997, această firmă era înregistrată în evidențele ministerului cu datorii de 488.300 dolari față de armatorul Romline, 833.772 dolari - față de bănci, 31.051 dolari și 32.598.000 lei - alte datorii. În plus, Carta Shipping are datorii și față de echipajele repatriate de pe navele „Nicorești” și „Mediaș”, care, după cum cunoașteți, au ajuns în pragul disperării, declarând greva foamei în fața ușii companiei. În urma acestui protest energic, patronul Vasile Zaharia a catadicsit să le plătească circa un sfert din restanțe greviștilor foamei.În ceea ce o privește pe Carta Shipping, schimbarea conducerii Companiei Romline se dovedește a fi de rău augur pentru ea. După cum se știe, Romline și Navrom au trimis notificări către toate companiile datornice, punându-le în gardă că le retrage navele. Companiile de stat sunt decise, la ora aceasta, să taie în carne vie și să nu mai tolereze amânările de la plata obligațiilor contractuale. (4 octombrie 1997)