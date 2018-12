Flota comercială a României, acum 20 de ani. Garanţii pentru plata salariilor navigatorilor

Flota comercială a României, acum 20 de ani. Garanții pentru plata salariilor navigatorilor

În urmă cu mai bine de 20de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează,vă prezentăm câtevadin articolele publicateîn ziarul nostru, la acea vreme.După cum se cunoaște, în cursul lunii trecute, la propunerea ministrului Transporturilor, Traian Băsescu, a fost adoptată hotărârea de guvern care protejează echipajele românești de pe navele străine, obligând companiile de crewing (angajatoare de personal) să constituie garanții pentru plata salariilor.La cererea Sindicatului Liber al Navigatorilor, a ziarului „Cuget Liber” și a întregii prese constănțene, această măsură a fost extinsă și la echipajele românești de pe navele aflate sub pavilion național.Noua inițiativă a ministrului Băsescu a fost aprobată în ședința de vineri, 7 martie 1997, a Guvernului. Întrucât interesul pentru acest act normativ este foarte mare, îl vom prezenta în continuare.Ce spune hotărârea de guvern„Hotărâre de guvern privind autorizarea societăților comerciale care desfășoară activități de transport maritim internaționalArt. 1 - Societățile comerciale, persoane juridice române, care au obținut de la Ministerul Transporturilor, potrivit prevederilor HG nr. 112/1996, licența de transport maritim, vor putea desfășura această activitate în apele internaționale numai în baza unei autorizații emise potrivit normelor metodologice din anexa la prezenta hotărâre.Art. 2 - Pentru obținerea autorizației, societățile comerciale prevăzute la art. 1 vor trebui să facă dovada constituirii unei garanții bănești. Cuantumul garanției va fi dimensionat în funcție de numărul de nave aflate în management astfel:- 60.000 de dolari pentru companiile care dețin în gestiune și exploatare un parc de până la 4 nave;- 100.000 de dolari pentru companiile care dețin în gestiune și exploatare un parc de 5 - 9 nave;- 200.000 de dolari pentru companiile care dețin în gestiune și exploatare un parc de peste 10 nave.Art. 3 - Garanția se poate constitui fie prin depunerea acestei sume într-un cont deschis la o bancă din România, fie sub forma unei polițe de asigurare încheiate cu o societate românească de asigurare cu acest scop. Sumele prevăzute la alineatul 1 vor putea fi disponibilizate, la solicitarea Ministerului Transporturilor, pentru: plata salariilor neachitate de către societățile comerciale prevăzute la art. 1, acoperirea cheltuielilor ocazionate de repatrierea personalului navigant, alte drepturi bănești neachitate la termen acestora.În cazul în care societățile comerciale prevăzute la art. 1 nu efectuează plata drepturilor menționate mai sus, în termen de 30 zile de la solicitare, Ministerul Transporturilor va retrage autorizația de transport maritim eliberată acelei societăți.Art. 4 - Societăților comerciale menționate la art. 1 le revine obligația de a reîntregi corespunzător cuantumul garanției în termen de 10 zile, în cazul în care garanția este executată total sau parțial ori în cazul în care crește numărul navelor aflate în gestiunea și exploatarea lor. Cuantumul garanției se poate diminua corespunzător în cazul diminuării numărului de nave aflate în gestiune, dar numai cu acordul Ministerului Transporturilor.Art. 5 - Autorizațiile de transport maritim emise de Ministerul Transporturilor, potrivit HG nr. 112/1996, societăților comerciale prevăzute la art. 1 își încetează valabilitatea în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri de guvern.Art. 6 - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre”.Semnează prim-ministrul Victor Ciorbea.Depozit bancar sau asigurareReferindu-se la acest act normativ, ministrul Traian Băsescu ne-a declarat: „Cu această nouă hotărâre de guvern, sperăm să creăm condițiile ca echipajele să fie plătite indiferent dacă lucrează la armatorii români sau străini”.Ministrul ne-a dezvăluit faptul că a primit reproșuri din partea armatorilor că prin această măsură s-ar urmări distrugerea firmelor românești de shipping.„Este o greșeală - a replicat Băsescu -, pentru că hotărârea dă posibilitatea ca, în locul formării depozitului bancar, să se aleagă soluția asigurării. Deci, nu se pune problema blocării unor mari sume de bani. În al doilea rând, trebuie să restabilim onorabilitatea shipping-ului românesc“. (10 martie 1997)„Garanția Băsescu“, plătităde 38 de companii de navigațieNumărul companiilor de navigație care s-au conformat prevederilor HG nr. 71 din 1997 privind garantarea drepturilor echipajelor este într-o continuă creștere. De la 29 firme, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a ajuns la 38 de firme în cursul zilei de 29 mai 1997.lată numele companiilor care au plătit „garanția Băsescu” și au fost autorizate până la această oră: Navrom, Romline, Petromin, Donaw Sea Link (cu 5 nave), Octogon Shipping & Services (cu 3 nave), IMTTS (cu 6 nave, din care 3 nave în proprietate), Inter Ocean Services (cu 7 nave, din care 4 nave în proprietate), Histria Shipmanagement (cu 2 nave), Tanker Ship Management (cu 4 nave, din care una în proprietate), Mihei Shipping & Trading (cu 2 nave, din care una în proprietate), Trade Shipping Management (cu 5 nave), Corona Shipping (cu 5 nave), Johnson Junior (cu 3 nave, din care una în proprietate), Vega Shipping (cu 6 nave, din care una în proprietate), High Seas Services (cu 8 nave), Taganav Impex (cu 3 nave), Cosena (cu 7 nave), Cavara Et. Co (cu 3 nave), Ronav Group (cu 9 nave), Rolinav Sea Star (cu o navă), Fast Trans (cu o navă), Conav J & T Shipping (cu 5 nave), Sammarina Shipping and Trading (cu 12, din care 4 nave în proprietate), Navcom (cu 4 nave), Carta Shipping (cu 2 nave), N.I. Johnson (cu 3 nave), Transnav (cu 6 nave), Sea Nav (cu 3 nave), Duplex Ship Management (cu 2 nave), Euromar Shipping & Trading (cu 3 nave), Maritime Carrier (cu 3 nave), Grup 3 Shipping (cu 3 nave), Hinmar Shipping Co. Ltd (cu o navă), Europa Shipping (cu 2 nave în proprietate), Parma Impex (cu o navă), Navlomar (cu 4 nave) și Duplex Maritime.Nave rătăciteprintre polițele de asigurare?Ciudat este faptul că în lista companiilor autorizate, navele „Panciu”, „Drăgășani”, „Cotnari” și „Focșani” nu figurează nici în dreptul armatorului Navrom și nici al companiei N.l. Jonson, care, după cum se cunoaște, le-a preluat cu datoriile făcute de Self Invest. S-or fi rătăcit navele printre polițele de asigurare ale celor două companii sau au rămas, pur și simplu, în afara sistemului de asigurare?Cât privește soarta companiilor neautorizate, au început să apară primele clarificări. Astfel, începând cu data de 26 mai 1997, Navrom a anunțat că preia navele aflate în bare-boat la companiile Oscar și Pontus (6 nave), Euroship(6 nave) și Cristian Nav (o navă).De asemenea, se duc tratative pentru preluarea navelor de la compania Hinmar (care are 3 nave, dar care a fost autorizată numai pentru o navă). (30 mai 1997)