Flota comercială a României, acum 20 de ani. Echipajul navei "Fântânele" va lansa SOS!

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Echipajul navei „Fântânele” - ancorată în rada portului Phuket (Thailanda) - se află într-o situație disperată. Comandantul acesteia a transmis o radiogramă pe adresa Sindicatului Liber al Navigatorilor, în data de 27 iulie, în care afirmă că cei 23 de navigatori de la bord au rămas fără hrană, apă și combustibil de 21 de zile.„Nu mai putem rezista. Cazuri de diaree în proporție de 90 la sută din echipaj. Cazuri de leșin din lipsă de hrană și apă potabilă. Nesiguranță a situației navei. Suntem în pericol maxim de a ne pierde viețile. Așteptăm răspunsul dumneavoastră în cel mai scurt timp; dacă nu, lansăm SOS pentru salvarea vieților noastre”, se arată în mesaj.Pe data de 28 iulie 1997, comandantul navei a transmis alte două radiograme în care, după ce reamintește situația disperată de la bord, face cunoscut că 60 la sută din echipaj solicită debarcarea cât mai urgent: „Considerăm că ne-ați abandonat din toate punctele de vedere, în 30 de minute de la transmiterea radiogramei lansăm May Day!”.Nava „Fântânele” se află în operarea firmei High Seas Services SRL. Redacția „Cuget Liber” a încercat să ia legătura cu patronii acesteia - Florin Nenciu și Mircea Voitinovici -, dar la telefoanele firmei și pe celularele celor doi asociați nu răspunde nimeni de mai multe zile.Și încercările liderilor SLN de a contacta conducerea HSS s-au soldat cu același rezultat. Din informațiile noastre, rezultă că Nenciu s-a internat, iar Voitinovici a plecat în concediu, să se recreeze.Sindicatul a încercat să rezolve problema echipajului cu domnul Călin Marinescu, care asigură managementul navei, dar și acesta este de negăsit. Mesajele echipajului au fost transmise, în cele din urmă, armatorului Navrom, care a promis ajutorul. (30 iulie 1997)O mină de aur pentru HSSLa sfârșitul anului 1994, firma High Seas Services - total necunoscută și fără nicio experiență în lumea shipping-ului - a rupt inima târgului, primind în bare-boat nu mai puțin de opt nave de la armatorul Navrom.Operațiunea a fost o tranzacție „în familie”, între câțiva membri constănțeni ai Partidului Democrației Sociale din România (PDSR), care țineau flota sub papuc. Artizanii afacerii erau: Ioan Dumitrescu (șeful organizației județene a PDSR și membru în adunarea generală a acționarilor la Navrom), Manea Ghiocel (manager al companiei Navrom), promovat în funcție de Ioan Dumitrescu, Florin Nenciu și Mircea Voitinovici (oameni de casă și tovarășii de afaceri ai lui Dumitrescu).La data când HSS primea plocon ditamai flotila, Mircea Voitinovici era director de grup la Navrom și asociatul soției lui Ioan Dumitrescu în firma Rogrit (cea care a pus mâna pe vilele din Mamaia și a făcut afaceri cu grâul subvenționat de stat). Nevasta lui Nenciu era șefă contabilă la un grup al Navrom. Manea Ghiocel fusese gratulat (pentru meritele sale deosebite în slujba partidului și a lui Dumitrescu) cu două fotolii de „agaman”, la Dezrobirea SA și la Peco SA. Nenciu se afla și el în alte trei AGA - tot pentru competență și virtute - la compania de remorcaj maritim Coremar, la Umex SA, la Conastra Basarabi și în consiliul de administrație al Hortcon Suc Ovidiu.Deci, în luna octombrie 1994, navele „Fântânele”, „Fierbinți”, „Frunzănești”, „Giurgeni”, „Rupea”, „Gruia” (toate de 8.700 tdw), „Sălaj” (8.230 tdw) și „Năsăud” (8.290 tdw) au trecut în exploatarea pedeseriștilor Nenciu și Voitinovici.Nimeni în afara celor implicați în afacere nu cunoaște clauzele contractelor de bare-boat și nivelul chiriilor, dar la vremea respectivă s-a zvonit că respectivele contracte ar reprezenta o mină de aur pentru firma HSS.Au ancorat în „portul datornicilor“Au trecut anii, s-au schimbat vremurile și regimul. Apa de la moara pedeseriștilor Nenciu și Voitinovici a început să se tulbure. Flotila de 8 nave a companiei HSS începe să schimbe direcția de mers, îndreptându-se spre „portul datornicilor’“.Conform informațiilor existente la Ministerul Transporturilor, HSS avea datorii de 747.787 dolari față de Navrom (reprezentând chirii neplătite), la data de 15 mai 1997, și datorii de 1.240.523 de dolari față de bănci (garantate cu ipoteci pe nave).Ceea ce nu cunoaște Ministerul Transporturilor este faptul că, pe mai toate navele lui Nenciu și Voitinovici, numeroși navigatori nu și-au primit valuta de luni de zile.Vlad Cristache, vicepreședintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, ne-a prezentat următoarea situație a restanțelor reclamate de navigatorii de la HSS:- echipajul navei „Fierbinți” nu și-a primit diurna pe cinci luni. Viorel Claudiu Cristoiu, debarcat de pe aceeași navă în mai 1997, nu a primit nici până azi 4.100 dolari;- 10 navigatori de pe „Năsăud”, repatriați în iunie 1997, nu și-au primit diurna pe 110 zile de voiaj (circa 50.000 dolari);- la nava „Giurgeni”, 9 navigatori sosiți acasă din mai 1997 nu au primit restanța de 57.000 dolari;- șeful mecanic Cezar Petrescu, de pe „Fântânele”, reclamă suma de 7.000 dolari;- Marin Pânzariu are de primit o restanță de 2.300 de dolari din voiajul cu „Frunzănești”;- ofițerul II Ovidiu Iorga și șeful mecanic Florin Dragomirescu, de pe nava „Sălaj”, așteaptă din februarie 1997 să-și primească diurna restantă de 2.100 dolari, respectiv 5.200 dolari.La acestea se adaugă și neplata salariilor din aprilie și până în prezent la toate echipajele.De pe toate navele companiei HSS, sindicatul a primit semnale privind neasigurarea hranei, apei, combustibilului și neplata drepturilor bănești. Situația cea mai disperată este a echipajului navei „Fântânele”, abandonat pur și simplu de patronii de la HSS fără hrană (de 21 de zile), apă și combustibil (conform radiogramei sosite de la bord) și bolnavi de diaree, echipajul intenționează să lanseze semnalul SOS.Potrivit informațiilor sindicatului, 93 dintre navigatorii companiei HSS au fost recrutați de pe „piața neagră”, iar 20 dintre ei sunt indieni. Prin această politică de personal, Nenciu și Voitinovici încalcă prevederile contractului colectiv de muncă și legislația muncii.Telefoanele au amuțitAm fi dorit să discutăm cu conducerea companiei HSS, dar la sediul acesteia nu mai e nimeni. Telefoanele au amuțit de mult. Nimeni nu știe dacă firma mai funcționează cu adevărat.Cei ce au de primit bani sunt disperați, pentru că nu mai au cu cine discuta, de la cine primi informații. Se spune că Nenciu s-ar fi internat, iar Voitinovici ar fi plecat în concediu, să mai scape de cârdul creditorilor. (31 iulie 1997)