Flota comercială a României, acum 20 de ani. Echipaje aduse în pragul disperării

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Pe adresa ziarului „Cuget Liber” continuă să vină „mesajele disperării”, transmise de pe navele operate de compania Carta Shipping.În ultimul fax, sosit de la bordul cargoului „Nicorești”, în data de 2 octombrie 1997, se spune:„Stimate domnule redactor șef,comandantul și echipajul navei «Nicorești», ancorată în rada portului Colombo (Sri Lanka), din data de 26 iulie 1997, vă roagă și vă solicită sprijinul pentru aducerea la cunoștința opiniei publice a unei situații deosebite cu care se confruntă de foarte mult timp, fără a mai avea speranțe într-o soluționare.Nava «Nicorești», din cadrul companiei Romline Constanța, este arestată în rada portului Colombo de către autoritățile portuare, din data de 4 august 1997, pentru neplata echipajului. Menționăm că datoria către echipaj, la data de 30 septembrie 1997, este de 105.234 dolari, sumă ce reprezintă indemnizația de străinătate pe o perioadă de cinci luni.Toți cei 26 de membri de echipaj, ca urmare a încălcărilor grave contractuale de către operatorul Carta Shipping, au solicitat încetarea contractelor de muncă individuale, începând cu data de 1 august 1997, repatrierea imediată și plata drepturilor bănești.De la plecarea din țară, la data de 25 aprilie 1997, echipajul s-a confruntat și se confruntă cu grave încălcări din partea operatorului Carta Shipping în acordarea drepturilor bănești în valută și lei, a hranei, apei, antidotului, medicamentelor, echipamentului de protecție, asistenței medicale etc. De asemenea, nava nu a fost aprovizionată cu combustibil și lubrifianți, punându-se grav în pericol siguranța ei și a echipajului.Zile la rând, din cauza lipsei totale de combustibil, echipajul a fost nevoit să stea în întuneric și nu și-a putut pregăti hrana, și așa de calitate proastă și în cantitate mică. Neprimindu-se niciun răspuns în urma apelurilor repetate către operatorul Carta Shipping, echipajul a fost silit, la data de 8 septembrie 1997, să facă apel la autoritățile portului Colombo, care, în final, au aprovizionat nava cu minimum de alimente și combustibil.Deși echipajul a acționat conform HG nr. 71/1997, conform contractului colectiv de muncă și celui individual de muncă, atât proprietarul navei, Romline Constanța, cât și operatorul Carta Shipping nu au răspuns solicitărilor echipajului. Dimpotrivă, au recurs la presiuni, amenințări și șantaj. Menționăm că, în toată perioada voiajului, echipajul s-a achitat de sarcinile de serviciu de la bord, în prezent nava fiind în bună stare tehnică și de întreținere.Operatorul Carta Shipping a adus la cunoștința echipajului că nu poate plăti din lipsă de resurse financiare, dar, pe de altă parte, am fost informați că a participat la licitațiile ținute în vederea cumpărării navei.Compania Carta Shipping este una dintre companiile rău-platnice, care, de la preluarea conducerii de către Vasile Zaharia, fost director la compania Alba Shipping, are restanțe de ordinul a sute de mii de dolari față de navigatorii ambarcați pe navele acestei companii. Ultimele echipaje repatriate sunt nevoite să recurgă la metode extreme (greva foamei), în fața sediului companiei, pentru recuperarea drepturilor. Deocamdată, fără niciun rezultat. Vă mulțumim anticipat! Semnează echipajul navei”.Sperăm că Puiu Hristu, noul administrator unic al companiei Romline, se va cutremura la aflarea suferințelor îndurate de echipajele navelor „Nicorești” și „Mehedinții”, birjărite de patronul Vasile Zaharia și compania Carta Shipping, și va pune în aplicare prevederile contractelor de bare-boat. (8 octombrie 1997)I-au retras navele „Mehedinți“ și „Nicorești“Începând cu data de 20 noiembrie 1997, ora 14, compania Romline a retras navele „Mehedinți” și „Nicorești” din operarea firmei Carta Shipping. Apoi, pe data de 24 noiembrie, directorul general Gheorghe Slabu a transmis telexuri către comandanții celor două nave, prin care le cere să urmeze, de acum înainte, numai instrucțiunile companiei Romline.„Nu înstrăinați niciun document de la navă și încetați orice legătură cu fostul navlositor de bare-boat, Carta Shipping SRL. De corecta executare întocmai și la timp a celor de mai sus este direct răspunzător comandantul navei”.În privința restanțelor la diurna de străinătate, echipajelor li se precizează că nivelul diurnei va fi comunicat după verificarea situației prezentate de nave. Se propune ca plata să se facă din primul navlu, la nivelul de 30% din valoarea restanței, diferențele urmând a fi reglate ulterior. De asemenea, echipajele sunt informate că repatrierea celor cu contractele de îmbarcare expirate se va face în primul port de descărcare.Mesajul directorului general Gheorghe Slabu a fost bine primit pe nava „Mehedinți”, de pe care s-a recepționat următorul răspuns, semnat de comandantul Moraru: „Acțiunea (n.r. - la Justiția sud-africană) a fost declanșată înainte de a afla despre preluarea navei de către Romline. Sper ca echipajul să își reconsidere hotărârea, având în vedere că avem un nou stăpân, care va retribui echipajul în mod cert. Autoritățile nu se opun ridicării arestului chiar de către noi, care l-am cerut, cum de altfel nu se vor supăra în cazul repunerii acestuia din nou pe rol. Menținerea arestului nu dă posibilitatea angajării navei și nu rezolvă problema banilor așa curând. (...). Suntem disperați că am fost mințiți de Carta Shipping, nu numai noi, dar și celelalte echipaje care au ajuns până la greva foamei. De patru luni de zile, familiile nu au primit niciun ban din salariile contractate. Vă mulțumim anticipat și așteptăm decizia dumneavoastră”.Preluarea cargourilor „Mehedinți” și „Nicorești” este primul pas spre rezolvarea solicitărilor navigatorilor care s-au perindat pe cele două nave. Mai trebuie făcut și al doilea pas, respectiv punerea acestora în exploatare, pentru a se încasa navluri și a se plăti toate restanțele. Dar pentru aceasta este nevoie de cooperarea echipajelor aflate la bord. (27 noiembrie 1997)