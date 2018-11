Flota comercială a României, acum 20 de ani. După ameninţări, vin banii pentru navigatori

Flota comercială a României, acum 20 de ani. După amenințări, vin banii pentru navigatori

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Criza echipajelor din flota română are leacl Interviu cu Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor- Domnule Adrian Mihălcioiu, cum caracterizați actuala situație a echipajelor din flota comercială?- Mai înainte de a vorbi despre prezent, aș dori să ne întoarcem cu puțin timp în urmă. Pe data de 13 decembrie 1996, datoriile către echipaje se ridicau la 2,7 milioane dolari. Pe numeroase nave din flota Navrom și Romline - mai puțin la Petromin - navigatorii reclamau condițiile necorespunzătoare de muncă și viață. Numărul navelor cu probleme, de la acea dată, se ridica la 55. Printre companiile de shipping privat generatoare de tensiuni sociale se numărau: Ritz-Rom (cu situații de neplată a salariilor, cu nave arestate din cauza datoriilor și a litigiilor de marfă), Duplex Maritime (cu 160.000 de dolari restanță către echipaje și navele în pericol de a fi arestate), Self Invest (cu aproape toate cele 11 nave în arest și cu datorii mari către echipaje), Socib (ale cărei echipaje au trecut prin situații de-a dreptul disperate), Cristian Nav, Carta, Oscar, Alexandros Dyron, Kassos (cu pavilioane de complezență și datorii de 520.000 dolari pe cele 4 nave) ș.a.m.d. În ceea ce privește condițiile de muncă și viață la bord, s-a constatat că numeroase echipaje s-au confruntat cu lipsa materialelor de întreținere și a combustibililor, lipsa materialelor igienico-sanitare, a asistenței sanitare la bord, cu insuficiența alimentelor, a apei potabile și câte altele. Pe acest fond, noul ministru al Transporturilor a avut deschiderea necesară și tăria de a lua taurul de coame. După cum se știe, domnul Traian Băsescu a avut o întâlnire cu conducerea sindicatului nostru, urmată de intervenția ministerului de a se achita restanțele către echipaje, sub amenințarea retragerii navelor de la companiile private.- Cu ce impact?- Criza a rămas, dar o serie de companii au început să-și plătească echipajele. Aș aminti-o aici pe Oscar, care înainte avea mereu probleme cu 12 dintre cele 16 nave aflate în exploatarea sa. Acum, mai are probleme (rezolvabile) pe două-trei nave. Compania Socib, aflată sub supravegherea Navrom și Romline, a reușit să plătească toate datoriile către echipaje. La Alexandros Dyron nu mai există semnale că ar fi probleme. La Kassos, situația de pe nava „Mount Ymitos” s-a rezolvat prin plata echipajului de către Petromin și aducerea lui acasă, după 9 - 10 luni. Se așteaptă aceeași rezolvare pe nava „Mount Pamitha”. Singura companie problemă, cu situația staționară, fără perspective de ameliorare, rămâne Self Invest. Dintre cele 11 nave ale sale, 7 sunt arestate. La bordul navelor „Hârșova”, „Săbăreni” și „Gorgova” au fost angajați marinari străini. Echipajele sunt neplătite de mai multe luni. Nava „Gorgova” nu are alimente la bord, iar cei 12 membri ai echipajului trăiesc din mila navigatorilor ruși și români care trec prin portul Las Palmas. Situații similare întâlnim pe navele „Feldioara”, „Tarcău” etc. Trebuie spus că pe plan internațional se lucrează la cazul Self Invest. Compania va fi atacată în toate porturile lumii, cu toate navele. Practic, acestea vor fi reținute și vândute pentru plata datoriilor față de echipaje și creditori. Așa a pățit-o compania Adriatic Tanker, care a pierdut 30 de nave. Self Invest, armatorii Uzin Import Export și Navrom riscă să piardă navele pe 100.000 - 200.000 dolari pe bucată, adică pe nimic. În plus, trebuie amintit faptul că echipa managerială va fi trecută pe „lista neagră”, la toate forurile internaționale, la registrele de clasificare și societățile de asigurări. Directorii acestei companii nu se vor mai putea ocupa de shipping pentru că nimeni nu va mai dori să aibă contacte cu ei. În concluzie, se poate spune că, deși situația nu s-a îmbunătățit foarte mult, s-au produs schimbări palpabile. Printre acestea, aș mai aminti faptul că tripartitismul a început să funcționeze în flotă, iar Ministerul Transporturilor a elaborat proiectul hotărârii de guvern pentru protejarea echipajelor românești de pe navele străine. Sperăm că hotărârea va fi validată și că această măsură va fi extinsă și la echipajele de pe navele cu pavilion românesc. (19 ianuarie 1997)Conflict de muncă în flotăAstăzi, la Direcția Muncii, reprezentanții companiilor de navigație Navrom, Romline și ai Sindicatului Liber al Navigatorilor se vor întâlni pentru medierea conflictului de muncă, rămas nesoluționat din 1996.Mărul discordiei îl reprezintă refuzul armatorilor de a accepta includerea, în contractul colectiv de muncă pe 1997, a cerințelor sindicatului referitoare la: reactualizarea salariilor navigatorilor la nivelul cursului de schimb al leului, majorarea despăgubirilor în caz de invaliditate permanentă și deces, cu 5.000 de dolari, calcularea retroactivă a salariilor pentru lunile septembrie 1996 - ianuarie 1997, introducerea în contractul colectiv de muncă a sporului de compensații acordate în cazul invalidității, cu posibilitatea continuării activității.O reactualizare a salariilor la nivelul cursului de schimb al leului înseamnă, în fapt, o majorare cu 300% a actualelor salarii (în lei) ale navigatorilor. Companiile de navigație propun o majorare de numai 100%. Liderii sindicatului ne-au declarat că, în cazul în care medierea de la DMPS nu va da rezultate, se va trece la celelalte etape ale conflictului de muncă. (14 februarie 1997)