Flota comercială a României, acum 20 de ani. Dedesubturile afacerii "Petromin - Forum Maritime"

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Din surse guvernamentale care doresc, deocamdată, să-și păstreze anonimatul, deținem informații că armatorul grec Stelios Katounis - cunoscut opinie publice românești din scandalul „Petromin - Forum Maritime” - bate pe la ușile noii puteri de la București. El a fost primit într-un cadru oficial - și nu pe ascuns, cum se afirmă într-o știre din „Evenimentul Zilei” - la instituțiile guvernamentale.Cu acest prilej, Katounis a făcut declarații referitoare la persoanele cărora le-a plătit comisioane în dolari. Printre alții, el i-a nominalizat pe Paul Teodoru - fost ministru al Transporturilor, Viorel Hrebenciuc - fost secretar generai al Guvernului, Șerban Mihăilescu - fost secretar de stat la Transporturi, în prezent deputat PDSR, Andrei Caraiani - manager general la Petromin și alții.După cum se știe, Katounis este interesat să-și recupereze creditul de 25 milioane dolari pierdut în afacerea pe care a încercat să o realizeze cu Văcăroiu, Teodoru și ai lor. El vorbește, de asemenea, de 2,5 milioane dolari dați direct persoanelor nominalizate. (15 ianuarie 1997)„Informația privind comisioanele pe care le-aș fi primit este aberantă!“l Interviu cu Andrei Caraiani, managerul general al Petromin- Domnule Andrei Caraiani, în cotidianul „Cuget Liber” a fost prezentată informația privind declarațiile armatorului grec Stelios Katounis, făcute în fața reprezentanților actualei puteri politice, în care se amintește și numele dumneavoastră în legătură cu comisioanele vehiculate în afacerea „Petromin - Forum Maritime”. De asemenea, agenția Mediafax a difuzat știrea despre intenția corpului de control al primului-ministru privind redeschiderea dosarului acestui contract scandalos. Ce ne puteți declara în legătură cu aceste informații?- Informația privind comisioanele pe care le-aș fi primit este aberantă. Aș vrea să reluăm, pe scurt, istoria contractului Petromin - Forum Maritime. El a fost semnat, în mai 1993, de fosta conducere a Petromin. Actuala conducere și-a primit mandatul în 24 iulie 1993. La timpul respectiv, director general era Romanuel Posedaru. Director comercial era Dan Ionescu, iar o serie întreagă de persoane făceau parte din consiliul de administrație, care a fost schimbat în totalitate. Contractul a fost întocmit și semnat de Posedaru, juristul Toma și nu mai știu cum, iar ca martor, ca persoană de specialitate, Călin Marinescu. Mai mult, în iunie 1993, la sesizarea Parlamentului, a fost declanșată o anchetă parlamentară asupra acestui contract. Începând cu data numirii noastre la conducerea Petromin, ne-am străduit și, pe baza hotărârii Tribunalului și a Curții de Apel din Constanța, prin septembrie 1993, acest contract a fost declarat nul. Mai mult decât atât, la cererea noastră, s-au refăcut documentele de reînscriere a companiei la Camera de Comerț din Constanța și s-a revenit la capitalul inițial. Deci, s-a aplicat hotărârea Justiției privind nulitatea amintitului contract. Ca urmare a declanșării scandalului în presă, contractul s-a renegociat de mai multe ori. Au existat mai multe forme ale sale.O garanție de 25 milioane de dolari- N-ați participat la niciuna dintre renegocieri?- Nu. Repet, la nominalizarea noastră în conducerea Petromin, cazul era deja în Tribunal. E foarte simplu să se verifice datele la Tribunal și la Curtea de Apel. Repet, actuala conducere a companiei nu a participat la negocierea niciuneia dintre formele contractului.- Nu ați avut nicio întâlnire cu Katounis sau Taher?- Nu am avut nicio întâlnire cu ei sau cu cei implicați în contract înainte de discutarea în Tribunal a acestuia.- Garanția de 25 milioane dolari când a fost depusă la Banca Țiriac?- Da, în cursul lunii iunie sau iulie 1993, înainte de numirea noastră. Trebuie precizat că, în conformitate cu prevederile contractului, acest avans de 25 milioane dolari trebuia să fie depus la Banca Română de Comerț Exterior, sucursala Constanța, în contul companiei Petromin. Or, banii au fost trimiși la Banca Țiriac București, într-un cont deschis de nu știu cine. Deci, nu era cont Petromin.- Din acești bani, Petromin a primit vreo lețcaie, prin vreun transfer?- Noi am declarat oficial - și avem scris de la Banca Țiriac - că Petromin nu a avut nimic de-a face cu banii din acel cont. Mai mult, că nu avea dreptul să aibă nimic, nici măcar un cent, din acești bani. Avem documente de la respectiva bancă, prin care se atestă că acea sumă putea fi folosită numai pe baza unor ordine de la operatorul extern. Deci, nu avem nimic cu acești bani și nu știm ce s-a întâmplat cu ei.Katounis, conferință de presă la Pireu- Dumneavoastră susțineți și demonstrați că afirmațiile lui Katounis, în ceea ce vă privește, sunt aberante, calomnioase. Atunci, care este motivul că el leagă numele dumneavoastră de această afacere?- În primul rând, vreau să vă spun că am mari îndoieli că armatorul Katounis leagă numele meu de acele comisioane. Este posibil ca sursa dumneavoastră de informații să fi introdus și numele meu. Pe de altă parte, eu nu știu de nicio întâlnire oficială a lui Katounis cu reprezentanții statului. Am luat notă de ceea ce s-a prezentat în presă și este, se pare, corect că acesta s-a întâlnit cu cineva din Guvernul României. Nu știu cât de oficial. Dacă ar fi fost oficial, trebuia să fie respectat protocolul oficial de stat, privind întâlnirile. Este cu atât mai aberantă afirmația cu cât, în cursul lunii octombrie 1996, Katounis a ținut o conferință de presă la Pireu, la sediul companiei lui, în care a început să explice presei faptul că banii trimiși în România, cei 25 milioane dolari, nu îi mai găsește. Nu a pomenit nimic oficial despre comisioane date personalului român. Noi avem toate documentele șl înregistrările făcute la conferința de presă și se poate dovedi că nu a făcut astfel de afirmații - nu știu dacă despre alții - în ceea ce privește persoana mea. Mai mult, Katounis a făcut precizarea că, în februarie 1996, împreună cu trei echipe de avocați americani, englezi și români, a avut loc o întâlnire, la Roma, între partea română (reprezentanții Băncii Ion Țiriac) și reprezentantul titularului de cont, care nu este altul decât omul de afaceri Taher, întâlnire la care s-a făcut o notificare, înregistrată în scris și pe bandă de către toți avocații prezenți, că singura persoană onestă și corectă din România, întâlnită de Katounis, s-a numit Caraiani. Dacă vom ajunge într-un litigiu de calomnie cu oricine, cu sursa dumneavoastră, cu dumneavoastră, ziarul sau cu oricine face acest gen de afirmații, se pot cere oficial aceste înregistrări și afirmații scrise și se poate dovedi că întâlnirea de la Roma, succedată și de alta la București, a fost făcută în mod expres la cererea băncii și a lui Katounis. La ea a participat și compania Petromin, fiind o întâlnire oficială, pe bază de împuternicire. Trebuia să participe și un reprezentant al Ministerului Transporturilor, care, în ultimul moment, n-a putut participa. Deci, a fost o întâlnire notificată de casele de avocați. Concluzionând, acuzația unora că aș fi participat la primirea unor comisioane este o minciună și o făcătură grosolană. (16 ianuarie 1997)