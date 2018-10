Flota comercială a României, acum 20 de ani. De la furtunile pe mare, la controlul politic

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează,vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.De trei luni, corpul de control al primului-ministru stă în coasta flotei. Surse care doresc să-și păstreze anonimatul ne-au dezvăluit că „oamenii lui Ciorbea” sunt interesați de două teme: contractul dintre Petromin și compania norvegiană Klaveness (încheiat pe vremea când Traian Băsescu ajunsese pentru prima oară ministru al Transporturilor) și contractele de bare-boat dintre Romline și firma Socib București.Trebuie spus că primul subiect a făcut obiectul unor ample cercetări pe vremea Guvernului Văcăroiu. Atunci, echipa de control a încercat să-l înfunde pe Traian Băsescu, fără să reușească, deși acesta se lepădase de deputăție și imunitate (gest fără precedent și unic în viața noastră parlamentară), punându-și singur gâtul pe butuc.Noii controlori guvernamentali încearcă să reînnoade „tradiția”. Principalul motiv îl reprezintă faptul că Traian Băsescu este un ministru prea incomod pentru țărăniștii din Guvern. De aceea, ministrului democrat i se caută acul în trecutul post-decembrist.Cât privește dosarul Socib, am aflat că echipa de control încearcă să descopere care sunt foștii miniștri și actuali parlamentari PDSR care ar fi condus „din umbră” această companie de shipping. (2 iunie 1997)Vor cădea „capetele încoronate“ din flota română?l Interviu cu Andrei Caraiani, managerul companiei Petromin- Domnule Andrei Caraiani, care este situația economică a companiei Petromin la această oră? Înregistrați beneficii, datorii?- După cum știți, anul 1996 s-a încheiat cu profit. Este public anunțat, prin balanță (n.r. - 19,6 miliarde lei - profit brut și 14 miliarde lei - profit net). Pot să vă spun că, pe primele șase luni ale acestui an, compania este pe profit, unul destul de substanțial, de ordinul miliardelor. Balanța urmează a fi finalizată în aceste zile. Concomitent cu asta, ținând cont de sistemul de raportare prevăzut de reglementările în vigoare, vă pot declara, cu toată responsabilitatea, că absolut toate criteriile de performanță sunt îndeplinite.- Să înțelegem din această afirmație că dumneavoastră, în calitate de manager, v-ați îndeplinit toate obligațiile contractuale?- Categoric. Obligațiile contractuale pe care le avem, în calitate de manageri, fața de FPS sunt îndeplinite.Jocuri de culise- Atunci, de unde zvonul privind iminenta dumneavoastră schimbare din funcția de manager?- Sincer să fiu, de asemenea zvonuri am luat cunoștință abia astăzi dimineață (n.r. - 15 iulie 1997). Știu că a fost o ședință a Asociației Companiilor de Navigație duminică, 14 iulie, dar conținutul ei nu mă interesează, Petromin nefiind membră a acesteia, din varii motive. (n.r. - La respectiva întâlnire, conform declarațiilor martorilor oculari, deputatul Nicolae Jianu, șeful organizației locale a PNȚCD, a afirmat că partidul său vrea să-l schimbe pe Andrei Caraiani de la „cârma” companiei, dar se lovește de opoziția ministrului Traian Băsescu. Acesta, dimpotrivă, ar vrea să-l „detroneze” pe managerul companiei Navrom, Manea Ghiocel, care este, însă, apărat de PNȚCD). În ceea ce privește contractul de management, este prevăzută posibilitatea întreruperii acestuia în anumite condiții. Una dintre ele este nerealizarea criteriilor de performanță. Dar vă repet cu toată responsabilitatea că, la ora actuală, criteriile de performanță contractuale sunt îndeplinite. Dacă FPS dorește sau a găsit soluție de manageriat la Petromin, este dreptul lui de reprezentant al proprietății de stat să facă orice îi permite contractul.- Gurile rele au aruncat zvonul că v-ați înscris repede la PNȚCD pentru a vă salva postul.- Trebuie să precizez că nu am fost înscris, nu sunt și, în perspectivă, nu întrevăd nicio posibilitate de a mă înscrie în vreun partid politic.- Nici pentru a rămâne în funcție?- Cu atât mai puțin dintr-un astfel de motiv. Pentru mine, este primordial criteriul profesionalismului, al calității muncii.- Când expiră contractul dumneavoastră de management?- A fost încheiat la 1 octombrie 1994, pe o perioadă de 4 ani. Deci, e valabil până la 1 octombrie 1998.Finanțare străină doar pentru sectorul… privat!- Aș vrea să abordăm și o altă problemă. Petromin poate să își demonstreze capacitatea de revitalizare a flotei proprii începând din acest an? Veți lansa comenzi de construcții noi?- Există două posibilități, care depind de sursele de finanțare. Prima cale ar fi cea a capitalului autohton. Din nefericire, la ora actuală, surse de finanțare românești nu există. Niciuna din băncile românești nu și-a prevăzut, în programul de activitate, finanțarea shipping-ului cu credite pe termen lung. În ceea ce privește sursele de finanțare străine, ele există, sunt oferite, dar numai sectorului privat. Dacă e vorba de firmele de stat, se solicită garanții guvernamentale. După cum știți, Petromin este inclusă în oferta de privatizare. Considerăm că, în momentul de față, sunt îndeplinite toate condițiile pentru a fi scoasă la ofertare. Atunci când va deveni companie de shipping cu capital majoritar privat, va putea beneficia de ofertele de finanțare pentru construcții noi. De altfel, în politica companiei (adoptată de FPS) se prevede reînnoirea flotei (care nu se poate face fără surse de finanțare). Ca firmă de stat, finanțarea străină nu se poate obține decât cu garanții guvernamentale. Însă, băncile românești nu sunt structurate, nu au departamente de shipping pentru acordarea creditelor pe termene lungi de șapte - zece ani. Sursele de finanțare străine sunt oferite cu larghețe. Acum două săptămâni, Banca Europeană de Dezvoltare a venit și ne-a oferit finanțare pentru construcțiile noi, cu o singură condiție: Petromin să devină companie cu capital majoritar privat.Probleme tehnice grave?- Flota Petromin se află, la această oră, în pericol din cauza îmbătrânirii excesive? Aveți probleme tehnice grave?- Probleme tehnice grave nu există. Dar este o certitudine că flota e depășită din punct de vedere moral. Problema nu este numai de vârstă (situată peste nivelul acceptat în piață), ci și de consumurile de combustibil exagerate. După cum știți, echipamentele sunt cele fabricate înainte de 1990. În al doilea rând, depindem foarte mult de nivelul pieței. Or, la ora actuală, după cum bine ați comentat în ziarul dumneavoastră, se constată o prăbușire a pieței mondiale. În aceste condiții, din veniturile realizate din navluri, cu foarte mare greutate acoperim costurile. (16 iulie 1997)