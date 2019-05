Flota comercială a României, acum 20 de ani. De ce ies în stradă marinarii de la Vega și Petromin?

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Deteriorarea raporturilor contractuale dintre companiile Petromin și Vega, soldată cu retragerea, pe 24 noiembrie 1997, a navelor „Bumbești”, „Maramureș”, „Petroșani”, „Rovinari” și „Târgu Bujor”, a lăsat nerezolvată problema plății restanțelor echipajelor.Cei circa 150 de marinari care au lucrat pe aceste nave reclamă o sumă totală de aproximativ 300.000 de dolari, reprezentând drepturi de diurnă pentru o perioadă de una - cinci luni de voiaj, afirmă Adrian Mihălcioiu, vicepreședintele Sindicatului Liber al Navigatorilor. Ei au încercat să-și recupereze banii de la armatorul și operatorul celor cinci nave, dar au fost pasați de la Petromin la Vega și invers, până și-au pierdut răbdarea.Nemulțumirea a atins cote tot mai ridicate în rândul navigatorilor. Mulți dintre ei și-au terminat rezervele financiare și nu au cu ce își întreține familiile. Există și cazuri de marinari care urmează să fie aruncați în stradă de către creditori. Ei au împrumutat bani de la bănci pentru cumpărarea locuințelor și acum nu își mai pot achita ratele. Bancherilor nu le pasă, însă, de certurile dintre Petromin și Vega, de faptul că marinarii au de primit banii de la cei care i-au trimis pe nave. Dacă nu își plătesc ratele la scadență, datornicii vor rămâne fără casă.Sindicatul Liber al Navigatorilor a declanșat acțiunea de recuperare a banilor, aducându-i la masa tratativelor pe cei doi foști parteneri de afaceri: Petromin și Vega. El le-a demonstrat că ambii au resurse de plată: Petromin are profit, iar Vega are o navă proprie și imobile.Presiunea tot mai mare a navigatorilor le-a ascuțit mințile negociatorilor, care au găsit și o altă resursă financiară. După cum se știe, pentru incendiul de pe „Rovinari”, armatorul și operatorul au de primit o asigurare de circa 1.500.000 de dolari de la Omniasig. La solicitarea SLN, Vega este de acord să cesioneze o cotă de 300.000 de dolari din partea sa de asigurare, pentru plata restanțelor.Omniasig agreează soluția (afirmă liderii de sindicat) și va transfera banii în contul SLN, pentru ca acesta să-i plătească pe navigatori. Totul depinde, însă, de societatea de reasigurare de la Londra, care trebuie să aprobe achitarea asigurării.Dar toate aceste aranjamente au rămas la nivelul vorbelor, fără să existe niciun protocol semnat. De aceea, marinarii nemulțumiți, în frunte cu liderii SLN, vor organiza, în data de 30 ianuarie 1998, de la ora 12, la sediul firmei Vega, un miting de protest. (30 ianuarie 1998)Ce vor marinarii de la ministrul Muncii?Liderii Sindicatului Liber al Navigatorilor se întâlnesc, în data de 3 februarie 1998, cu ministrul Muncii, Alexandru Atanasiu. În cadrul întâlnirii, vor fi abordate problemele fierbinți ale protecției sociale în shipping-ul românesc:- necesitatea unei reglementări speciale pentru flotă, similară Ordonanței de Guvern nr. 9, care să asigure compensații bănești pentru marinarii disponibilizați;- plata drepturilor bănești ale marinarilor de pe navele companiilor aflate în lichidare judiciară;- recunoașterea de către statul român a contractelor colective internaționale semnate de SLN;- negocierea cu companiile de crewing a contractelor de muncă internaționale;- avizarea de către sindicate a contractelor de muncă individuale internaționale;- neimpozitarea hranei marinarilor și includerea prevederilor reglementărilor internaționale privind Codul ISM în viitoarea lege a pensiilor.Rămâne de văzut câte din problemele ridicate de marinari vor fi soluționate de ministrul Muncii. (3 februarie 1998)Revendicările SLN, la compania NavromTensiunile care mocnesc de mai mult timp între Sindicatul Liber al Navigatorilor și compania Navrom au ajuns într-un punct critic. Pentru că cele două părți se situează pe poziții divergente, în special în problema recuperării restanțelor, SLN a decis să deschidă conflictul colectiv de muncă.În notificarea adresată Direcției Muncii și Protecției Sociale, comitetul executiv al SLN formulează următoarele revendicări:- schimbarea echipei manageriale a companiei Navrom;- plata, sub controlul SLN, a restanțelor la diurna și salariile echipajelor care au activat pe navele aflate în proprietatea Navrom;- includerea partenerului social la stabilirea planurilor de restructurare și privatizare;- achitarea tuturor restanțelor pentru cei 500 de navigatori aflați la bordul navelor și pentru cei aproximativ 1.000 de navigatori repatriați (suma totală ridicându-se la circa 4 milioane de dolari);- acordarea asistenței medicale de urgență pentru echipajele aflate în pericol;- ameliorarea de urgență a condițiilor de viață și muncă la bord;- respectarea contractului colectiv de muncă;- menținerea flotei strategice;- convocarea de urgență a unei întâlniri SLN - Navrom - Ministerul Transporturilor - Ministerul de Finanțe. (5 februarie 1998)