Flota comercială a României, acum 20 de ani. Companii problemă, nave arestate, marinari neplătiţi

Flota comercială a României, acum 20 de ani. Companii problemă, nave arestate, marinari neplătiți

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Pe data de 4 august 1997, Guvernul a emis Hotărârea nr. 397 prin care se aprobă programul special pentru scoaterea din arest a 24 de nave reținute prin diverse porturi ale lumii. În acest scop, companiei Navrom i-a fost alocată suma de 5,9 milioane de dolari, iar companiei Romline, suma de 7,89 milioane de dolari.În loc ca, până la această oră, toate navele să fie eliberate, iar echipajele plătite, multe dintre ele au rămas în arest, ba, mai mult, li s-au alăturat altele. Conform informațiilor deținute de Sindicatul Liber al Navigatorilor, la această oră sunt arestate: „Cristian C”, în portul Colombo, „Sea Lion” la Suez, „Oscar 10” la Genova, „Oscar Jupiter” în Sud Africa, „Oscar I” în India (toate operate de Romline), „Focșani” la Mantila (operator N.I. Johnson), „Petroșani” în Pireu, „Maramureș” în Tartouse (operator Vega Shipping), „Giurgeni” în Kandla (operator HSS), „Căciulata” și „Dumbrăveni” în Iugoslavia (operator Duplex Maritime), „Sebeș” în Pireu, „Seimeni” în Vest Africa (operator Duplex Ship Management), „Avrămești” (operator Maritime Carrier), „Nicorești” în Colombo, „Mehedinți” în Beira (operator Carta Shipping), „Sousa”, „Săveni” și „Râmnicu Vâlcea” la Anvers (operator Roliship), „Voroneț” la Kandla și „Oituz” în Mexic (operator Navrom).Toate cele 21 de nave sunt reținute pentru datorii față de terți, având și echipajele neplătite. Mâine-poimâine, pentru eliberarea lor, Guvernul va emite o nouă hotărâre și va mai scoate alte milioane de dolari din buzunarul contribuabililor. (13 octombrie 1997)Navrom respinge ideea transferului gratuit al navelorl Convorbire cu Marius Predescu, administrator unic, și Ionel Chițu, director tehnic- Domnule Marius Predescu, care sunt dificultățile cu care vă confruntați în acest moment?- În primul rând, ne confruntăm cu arestările succesive ale navelor din cauza neplății de către partenerii de contracte de bare-boat a obligațiilor în piață. Toate datoriile lor se răsfrâng asupra navelor Navrom. Compania noastră încearcă să se redreseze prin operarea unor nave proprii, dar nu poate din cauza arestărilor succesive, de la o zi la alta, la care sunt supuse navele Navrom.- Operarea în bare-boat este un balast pentru Navrom în acest moment?- Nu pot spune aceasta, pentru că există operatori în bare-boat de o seriozitate desăvârșită, care și-au achitat obligațiile la zi și sprijină compania Navrom când e în dificultate. Deci, nu se pot face generalizări.- Domnule Ionel Chițu, care sunt companiile „problemă” pentru Navrom, la această oră?- Noi am făcut notificări unor companii care ne-au produs mari probleme, solicitându-le să-și precizeze poziția sau, în caz contrar, să anulăm contractele, din cauza neplății chiriilor. Printre ele se numără firmele: HSS, care operează șapte nave, Euromar - cu trei nave, Duplex Maritime și Duplex Ship Management - fiecare cu câte două nave. În cel mult șapte zile trebuie să ne dea un răspuns. Cât despre firma Conav, aceasta se pare că are soluții. În următoarele zile sunt programate întâlniri cu fiecare partener notificat.- Domnule Ionel Chițu, compania Navrom va reîncepe vânzarea navelor prin licitație, care a fost stopată până acum de schimbarea managerială?- În programul de vânzare se află 29 de nave. Licitația va avea loc, probabil, pe 19 decembrie.- Domnule Marius Predescu, aveți dificultăți cu băncile?- Problemele noastre bancare sunt create tot de partenerii care nu și-au plătit datoriile. Din cauza lor, nu ne putem achita obligațiile față de bancă. Acum, Bancorex ne reține 60 la sută din disponibilul din cont, eliberându-ne numai 40 la sută. Cu aceste sume nu pot fi plătite diurna și salariile restante ale echipajelor care au lucrat tot la operatorii cu datorii față de noi. În mod obligatoriu, trebuie să angajăm navele în management propriu, să încasăm navluri și să mișcăm rotițele acestui angrenaj blocat de arestările câtorva nave.- Blocajul bancar ar putea determina o explozie socială la Navrom?- Eu am făcut o adresă către Bancorex, prin care am arătat ce consecințe poate avea punerea noastră în imposibilitatea de a face plățile echipajelor: arestări de nave, conflicte sociale etc. Noi tratăm Bancorex ca pe un partener de afaceri, iar aceasta trebuie să ne trateze la fel și să ne înțeleagă că suntem într-o situație delicată și avem soluții.- Care este datoria companiei Navrom către bănci?- Este secret.- Asociația armatorilor a solicitat să le dați navele pe gratis. Cum apreciați această cerere?- Este o cerere nerezonabilă și de neluat în considerare. FPS nu poate accepta așa ceva. El deja dorește să-i ajute pe actualii operatori privați prin transformarea contractelor de bare-boat în contracte de leasing, prin vânzarea de active prin negociere directă, în cazul celor care au făcut investiții. Deci, sunt destule facilități. Cât despre vânzarea navelor, cel mai târziu săptămâna viitoare, voi avea caietele de evaluare întocmite de Navexim Galați, apoi vom începe publicitatea și organizarea licitației pentru cele 29 de nave. (7 noiembrie 1997)