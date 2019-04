Flota comercială a României, acum 20 de ani. Cinci călători clandestini pe nava "Aiud"

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Portul Veneția, miercuri, 23 septembrie 1998, ora 4:45. O mașină a Poliției de Frontieră italiene oprește pe cheu, la scara navei „Aiud”, aparținând companiei Navrom. Câțiva polițiști urcă la bord. Prezintă împuternicirea eliberată de Parchetul din Veneția pentru percheziționarea cargoului. Investigația duce la descoperirea a cinci români, intrați clandestin în Italia, care sunt luați ca din oală din paturile lor. În urma celor constatare, Valentin Bălașca, comandantul navei, a fost reținut și, mai apoi, arestat de parchetul italian.Într-un fax transmis a doua zi, de la bordul navei, către Sindicatul Liber al Navigatorilor, în care sunt relatate aceste întâmplări, 11 membri ai echipajului semnează următoarea declarație: „Comandantul navei știa de prezența lor (n.r. - a celor cinci călători clandestini), ei stând la bordul navei cu permisiunea lui. Deși în repetate rânduri echipajul a pus problema prezenței acestora, orice remarcă a fost tratată ca insubordonare. Menționăm că veridicitatea celor de mai sus poate fi verificată oricând, apelând la autoritățile italiene”.Cele relatate mai sus lasă să se înțeleagă faptul că prezența celor cinci imigranți la bordul navei a creat o adevărată criză în relațiile dintre echipaj și comandantul Valentin Bălașca. Este foarte probabil ca percheziția polițiștilor italieni să fi fost consecința unui denunț venit din rândul marinarilor nemulțumiți, care s-au gândit să i-o coacă lui Bălașca.În cursul zilei de ieri, 25 septembrie 1998, Sindicatul Liber al Navigatorilor a primit informația telefonică de la bordul navei „Aiud” că Valentin Bălașca ar fi fost judecat, condamnat la patru ani cu suspendare, obligat la plata unei amenzi de 30 milioane de lire (circa 18.750 dolari) și declarat persona non grata pe teritoriul Italiei. În prezent, nava este reținută pentru datorii în piață. (26 septembrie 1998)Nava „Aiud”, „congelator” pentru propriul echipajEchipajul cargoului „Aiud” (aflat în proprietatea CNM Navrom) și-a exprimat intenția de a abandona nava în portul Veneția. Comandantul și șeful electrician au informat Sindicatul Liber al Navigatorilor, prin intermediul ITF, că la bordul navei nu mai există hrană și combustibil. Căldura în cabine nu mai poate fi asigurată pentru că diesel generatoarele nu mai pot fi puse în funcțiune. Din cauza gerurilor din zonă, pe navă frigul a ajuns mai insuportabil decât foamea. Echipajul se vede nevoit să coboare pe uscat, în lipsa oricărui ajutor din partea armatorului. (5 septembrie 1998)Echipajul navei „Sebeș” a ancorat la ușa lui Ionel ChițuCargoul „Sebeș” (cel pe care Romtehnica a uitat armamentul un an) a adunat nu mai puțin de șapte aresturi în portul Pireu. Totalul sumelor reclamate atinge 740.925 dolari. Printre cei care s-au adresat justiției elene, pentru a-și recupera banii de la armatorul Navrom, se numără mai multe firme care au asigurat aprovizionarea navei cu combustibil și piese de schimb, autoritățile portuare și echipajul.Nava urmează a fi vândută la licitație și sunt puține șanse de a se obține mai mult de 200.000 - 300.000 dolari pe ea, afirmă membrii echipajului.Compania Navrom le datorează celor 20 de membri ai echipajului diurna și salariile pe 16 luni. Valuta pe care o au de primit marinarii se ridică la 130.000 dolari.Atrași de promisiunea lui Ionel Chițu, directorul general al Navrom, că vor fi plătiți în țară, marinarii au acceptat repatrierea. La sediul companiei, aveau să constate că datele problemei s-au schimbat. Directorul general a ajuns la concluzia că nu îi poate plăti pe marinarii de pe „Sebeș” conform prevederilor HG nr. 375, deoarece nu s-a ridicat sechestrul de pe navă (chiar dacă aceasta nu e din vina echipajului). Chițu și-a declinat competența de a hotărî aplicarea HG nr. 375 în cazul acestui echipaj, așteptând ca decizia să o ia consiliul de administrație (al cărui președinte este).Deși recunoaște faptul că echipajul trebuie plătit, Chițu afirmă că nu e oportun să se facă acest lucru. El consideră că trebuie păstrată acțiunea echipajului în justiție, pentru a se recupera ceva bani, o dată cu vânzarea inevitabilă a navei. Marinarii vor primi, probabil, „un împrumut” până se recuperează creanțele lor, afirmă Chițu.„La nevoie, facem greva foamei!”Echipajul nu este de acord să mai aștepte până se descâlcesc afacerile încurcate ale Navrom. Oamenii s-au adunat la ușa directorului general și refuză să mai plece acasă până nu își primesc banii. Dacă va fi nevoie, vor intra și în greva foamei, afirmă timonierul Adrian Panait.„Suntem surprinși că directorul general nu își respectă promisiunile - declară comandantul Dan Cocriș. Echipajul a fost de acord să vină acasă, acceptând chiar și plata avocaților din drepturile ce i se cuvin”.Adrian Mihălcioiu, vicepreședintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, consideră că Ionel Chițu are obligația să aplice prevederile HG nr. 375/1998, prin care s-au alocat 136.300 dolari, ajutor umanitar pentru echipajul navei „Sebeș”, plus alte sume pentru schimbarea acestuia. (11 septembrie 1998)