Flota comercială a României, acum 20 de ani. Cargou scos la vânzare de justiția americană

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.În vreme ce Sorin Dimitriu șade și cugetă la privatizarea flotei românești, iar ABN Amro Bank își finalizează auditul, justiția de pe aiurea ne „restructurează” navele. Ritmul în care sunt vândute vapoarele românești în urma litigiilor cu navlositorii, agenții, autoritățile portuare și echipajele s-a accelerat în așa măsură, încât teamă ne este că FPS va constata că i-a dispărut obiectul muncii, atunci când va declanșa... marea privatizare a flotei naționale.Astăzi, 22 iunie 1998, în portul Houston (SUA), este scoasă la licitație nava „Dragomirești”.„Cargoul a fost operat de firma Maritime Carrier și încărcat cu orez în vrac, din India pentru SUA”, relatează Ionel Chițu, directorul general al Navrom. Din cauza problemelor apărute cu echipajul, nava a ajuns la destinație cu o întârziere de două - trei luni. Primitorul mărfii a apreciat că marfa nu mai satisface standardele de consum american și a refuzat să o mai primească. El s-a îndreptat împotriva companiei Navrom cu un litigiu de 2,5 milioane de dolari”.Valoarea inițială a mărfii era de 4 milioane de dolari. În urma litigiului apărut, orezul a fost vândut, prin licitație, unui alt cumpărător, la un preț de numai 1,5 milioane de dolari, urmând ca diferența să fie suportată de transportator.Între timp, s-au acumulat o serie de datorii față de agentul navei, autoritățile portuare și echipaj. Aceștia au cerut sprijinul justiției americane, care a scos nava la vânzare. Prețul de pornire a licitației este de 500.000 de dolari.O anchetă administrativăIonel Chițu ne-a declarat că va iniția o anchetă administrativă, pentru a stabili gradul de vinovăție a echipajului în pierderea navei.„Vor urma și alte anchete, conform legislației în vigoare”, atenționează directorul general al Navrom. El consideră că echipajul ar fi comis un „abuz în serviciu” adresându-se justiției americane.Nu ne putem pronunța asupra rolului jucat de echipaj, de operatorul și armatorul navei în pierderea acestui cargou, dar trebuie precizat faptul că marinarii români nu pot fi acuzați că au comis vreun abuz adresându-se justiției SUA. Constituția României (art. 21) prevede ca drept fundamental pentru cetățenii țării accesul liber la justiție în general, nu exclusiv la cea română: „Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”.Vinovații pentru pierderea navei trebuie căutați în rândul celor care au organizat transportul orezului, care n-au plătit echipajul, agentul și autoritățile portuare, creând situația conflictuală și obligând oamenii să se adreseze justiției. Vinovații trebuie găsiți printre cei care administrează flota națională și au adus-o în stare de faliment. (22 iunie 1998)De ce au dat în clocot marinarii de pe „Fair Sky”?Cazul navei „Fair Sky” este simptomatic pentru criza flotei naționale. În mic, acesta reflectă întreaga dramă a shipping-ului românesc.Arestată în Bahrein, în incinta unui șantier naval, nava a acumulat datorii mari față de echipaj, atât din cauza companiei Navlomar, cât și a armatorului Romline.Dintr-un fax semnat de comandantul Cristea rezultă că, în perioadele de îmbarcare, variind între 17, 12 și 6 luni, navigatorii de pe „Fair Sky” nu și-au primit salariile, iar diurna a fost plătită doar pe 17 zile. În februarie 1998, șapte membri ai vechiului echipaj au fost schimbați. Alți patru marinari au fost repatriați pentru tentativă de sinucidere, boli, TBC etc.Condițiile de viață la bordul cargoului sunt degradante: „Hrana a fost pe sponci, mâncându-se zile întregi numai pâine și ceai”. „Materialele sanitare sunt cu mult sub normă”, instalația de climatizare nu a funcționat din cauza lipsei freonului, echipajul fiind nevoit să suporte temperaturi de 52 grade ziua și 42 noaptea. Din cauza transpirației, au apărut erupții pe piele, iar hainele marinarilor au putrezit, oamenii umblând îmbrăcați cu rupturi. Echipajul a fost privat de posibilitatea de a-și procura lame și săpun de ras, pastă de dinți, țigări etc. Echipa de service, trimisă de multe luni la bord, pierde timpul de pomană, pentru că nu are piese de schimb și materiale.Pe data de 14 martie 1998, un număr de 11 navigatori au dat în judecată compania Romline, pentru neplata drepturilor bănești. Procesul a fost câștigat de echipaj, iar armatorului i s-a fixat un termen pentru plata restanțelor.Disperare în rândul echipajuluiÎntre timp, prin HG nr. 375/1998, compania Romline a primit 22,736 miliarde de lei pentru plata și repatrierea a 24 echipaje, printre care și cel de pe „Fair Sky”. În urma corespondenței purtate între directorul general Gheorghe Slabu și navă, nouă persoane au acceptat retragerea din proces, plata cheltuielilor de judecată de către companie, plata restanțelor și repatrierea. Adică maximum posibil. Două persoane au refuzat să se alinieze, solicitând plata la zi, la bord. Acțiunea lor blochează, practic, repatrierea întregului echipaj, căci Romline a condiționat-o de retragerea tuturor celor 11 navigatori din proces. Măsura este privită ca „o sancțiune” de către cei care au cedat în fața cererii conducerii companiei.Disperarea în rândul echipajului este în, creștere. Marinarii constată că „izbăvirea” lor este iarăși îndepărtată. „Suntem socotiți arestați, condamnați, sclavi sau pentru exterminare? - se întreabă ei. Nu mai sunt legi și contracte de muncă semnate între SLN și companie?”Comandantul Cristea atenționează compania că oamenii sunt cu nervii la pământ și „în stare de orice”. Dar cheia întregului conflict este în mâna echipajului, care trebuie să-i aducă pe calea cea bună pe cei doi „disidenți”. (18 august 1998)