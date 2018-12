Flota comercială a României, acum 20 de ani. Armatori prinşi pe picior greșit!

Flota comercială a României, acum 20 de ani. Armatori prinși pe picior greșit!

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.În ziua de 13 mai 1997, au continuat acțiunile de control la bordul navelor românești și străine, aflate în portul Constanța, în cadrul Campaniei europene a ITF pentru apărarea drepturilor navigatorilor și docherilor. Echipele formate din reprezentanții Inspectoratului ITF România, ai Sindicatului Liber al Navigatorilor și Federației Naționale a Sindicatelor Portuare au făcut următoarele constatări:- Pe nava „W Premier” (armatori Blue Sky Navigation și Olivine): cei 13 navigatori români de la bord nu au contracte individuale de muncă, doar contracte de comision cu firma de crewing. Salariile sunt neplătite de trei luni și au nivelul sub cel al ITF. Echipamentul de lucru este necorespunzător. Trebuie precizat faptul că firma Olivine din Israel a devenit celebră pentru abandonarea și înfometarea echipajelor românești de pe navetele „Britania l“ și „Alexandra”. Împreună cu Blue Sky Navigation, această firmă mai are nava „W Prosper” (la Calcutta), cu 11 români la bord, neplătiți de cinci luni, și nava „Angela”, cu 8 marinari români, neplătiți de mai multe luni;- Nava „Gotzedelchev” (cu capacitatea de 25.000 tdw, pavilion bulgăresc), cu 31 de navigatori bulgari la bord, a fost găsită corespunzătoare din toate punctele de vedere (concluziile aparțin inspectorului ITF Adrian Mihălcioiu)- Pe nava „Sammarina A“, fostă „Păltiniș” (proprietatea firmei Sammarina Shipping & Trading), marinarii declară că nu au primit contractele individuale de muncă. Salarizarea este conformă contractului colectiv de muncă. Diurna urmează a se stabili la plecarea din port. Există echipament de lucru și protecția Muncii;- Pe nava „Sebeș” (de 4.800 tdw, armator Navrom, operator Duplex - Euromar), se utilizează lucrul în convenție, încălcându-se prevederile Legii 83/1995. Diurna și salariile sunt sub nivelul stabilit prin contractul colectiv de muncă, iar perioada de îmbarcare este de 6±2 luni, în loc de 6±o lună. Echipamentul de lucru și protecție este în stare bună. Se asigură masa la bord pe timpul staționării în port, iar navigatorii nu sunt puși să execute muncile docherilor (constatările echipei Aurel Stoica - secretar general al SLN și Nurgean Gelil - FNSP);- Pe navele „Câmpulung”, „Agnita” și „Târgu Frumos” (de 12.500 tdw, armator Petromin, operate de Ronav, aflate la reparații în Șantierul Naval Constanța), echipajele nu au contracte individuale de muncă, în schimb există contractul colectiv de muncă la bord. Deși au terminat voiajul în urmă cu una până la trei luni, echipajele nu și-au primit întreaga diurnă datorată de operator. La „Câmpulung”, este restantă diurna pe 18 zile, la „Agnita” - diurna pe o lună, iar la „Târgu Frumos” - diurna pe două luni). La cele trei nave, datoria totală este de 70.000 dolari. Managerul general Romulus Crețu a declarat că astăzi, 13 mai 1997, va primi 100.000 dolari și va face plățile (constatările echipei Costică Stici - vicepreședinte al SLN și Constantin Manolescu - FNSP).În urma sesizării făcute de echipele de control, Căpitănia a inspectat nava „Slănic”, obligându-l pe operatorul Duplex Ship Management să o curețe de gunoaie.v v vConform informațiilor primite de la Londra, prima zi a Campaniei europene a ITF a fost o reușită. Printre măsurile concrete luate de sindicatele din transporturi și inspectorii ITF sunt citate:- boicotarea navei „Blue L“ (42.000 tdw, pavilion Cipru, navlositor grec, 25 ucraineni la bord, încărcată cu îngrășăminte) de către docherii din portul Porsgrunn (Norvegia), pentru faptul că armatorul a refuzat să prezinte documentele prin care să dovedească faptul că a onorat un contract ITF, încheiat anul trecut;- arestarea navei cipriote „Pacific Koru“, în Sheerness (Anglia), la inițiativa ITF, pentru restanța de 80.000 dolari, datorată celor 25 de polonezi de la bord, din februarie 1997;- obligarea (de către Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi din Germania - OTV) a 12 nave înregistrate sub pavilion internațional să încheie contracte de muncă tip ITF;- boicotarea navei „Horncloud” (pavilion Sri Lanka) de către docherii din Hamburg.v v vMark Dickinson, asistentul secretarului general ITF, și-a manifestat încântarea față de rezultatele campaniei și a declarat că aceasta va fi dusă până la capăt, în ciuda protestelor armatorilor. „Este clar că mulți armatori vor agrea condiții decente la bordul navelor sub amenințarea acestei acțiuni”, a concluzionat el. (14 mai 1997)Am întâlnit și marinari fericițiLa sfârșitul celei de-a treia zi a Campaniei europene a ITF, echipele de control ale ITF România, Sindicatului Liber al Navigatorilor și Federației Naționale a Sindicatelor Portuare au putut consemna și câteva concluzii pozitive, în urma vizitării navelor românești și străine (cu pavilion de complezență). Astfel:- Pe nava „Turda” (operator Donau Sea Link, armator Navrom): diurna este superioară contractului colectiv de muncă, iar salarizare este conformă cu acesta. Condiții de viață și muncă de la bordul navei sunt bune (concluzia echipei Aurel Stoica - secretar general al SLN, și Nurgean Gelil - FNSP);- Pe navele „Novaci” și „Cristian A“ (armator și operator Romline), totul este în regulă (concluziile echipei Costică Stici - vicepreședinte SLN și Constantin Manolescu - FNSP);- Pe nava „Evangeline“ (pavilion Saint Vicent, armator - Dopson Fleat Management), cu marinari 12 polonezi la bord și management polonez, condițiile de muncă și viață sunt excelente (concluziile lui Adrian Mihălcioiu - inspector ITF). (16 mai 1997)