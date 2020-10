Florin Cîţu: Urmează discuţii foarte dure cu agenţiile de rating şi cu Comisia Europeană

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat discuţii foarte dure cu agenţiile de rating în perioada următoare şi i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, să participe la aceste discuţii şi să-şi prezinte planurile pentru perioada următoare.

"Este momentul să facem diferenţa între oamenii politici şi oamenii de stat. Urmează, aşa cum am spus, discuţii foarte dure cu agenţiile de rating şi cu Comisia Europeană. Aşa că am luat o decizie care poate să fie surprinzătoare, dar eu sper să o ascultaţi cu atenţie şi să îi daţi curs. Vă invit să participaţi alături de mine la aceste discuţii cu Comisia Europeană, cu comisarul pentru buget, comisarul pentru economie şi cu agenţiile de rating. Acolo veţi prezenta planurile dumneavoastră, vom prezenta planurile noastre şi veţi afla la prima mână ce implicaţii au pentru ratingul de ţară, ce implicaţii au pentru fondurile europene. Veţi vedea la prima mână că ceea ce propuneţi dumneavoastră duce la reducerea ratingului de ţară şi duce la pierderea de fonduri europene. Şi ca să fie totul transparent şi onest vă spun de pe acum că vom înregistra aceste discuţii, iar românii vor alege în consecinţă", a declarat Florin Cîţu într-un mesaj video pe Facebook.







Ministrul Finanţelor a subliniat din nou că România trece printr-o perioadă dificilă, cu o criză economică şi una sanitară, şi a atras atenţia că evaluările agenţiilor internaţionale de rating au în vedere şi ceea ce se poate întâmpla în viitor. Cîţu a menţionat, în context, că în cursul acestui an a vorbit aproape săptămânal cu agenţiile, cu Comisia Europeană şi cu investitorii.







"Azi aş vrea să vă vorbesc despre un subiect care ne afectează pe toţi direct. Ştiţi foarte bine că România trece printr-o perioadă dificilă, o criză economică şi o criză de sănătate, iar o mare parte, şi eu zic că cea mai mare parte, şi îmi asum, din vină pentru ceea ce vedem astăzi în România o are PSD. Dar astăzi sunt aici pentru a trage un semnal de alarmă pentru că în perioada următoare urmează evaluări ale ratingului de ţară de la cele trei agenţii de rating: Fitch, Moody's şi Standard&Poor's. Toate trei vor prezenta aceste evaluări, evaluări pe baza a ceea ce se întâmplă astăzi în România cu economia României, cu măsurile pe care le ia Guvernul, dar şi cu ceea ce se poate întâmpla în viitor. Ştiţi foarte bine, anul acesta am vorbit aproape săptămânal cu agenţiile de rating, cu Comisia Europeană, cu investitorii, cu partenerii noştri instituţionali şi am reuşit în condiţii foarte dificile să menţinem ratingul de ţară, să ne finanţăm, să finanţăm deficitul bugetar la costuri cât mai mici", a spus Florin Cîţu.