Florin Cîţu: Suntem aproape de forma finală a bugetului

Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că guvernanţii sunt aproape de a finaliza proiectul bugetului de stat pe anul 2021 şi "cel mai onest" este ca acesta să fie aprobat în Guvern săptămâna viitoare, adăugând că "nu este un buget simplu", ci unul care se referă "la perioada 2021-2022", care "începe să repare anomalii introduse în legislaţia din România în ultimii patru ani".







"În continuare, bugetul ştiu că este o discuţie în spaţiul public. Suntem foarte aproape de a avea o formă finală. Încă discutăm cu ordonatorii de credite ceea ce eu am cerut tot timpul, acele măsuri de reducere a cheltuielilor. Ele încep să vină şi le veţi vedea şi în spaţiul public. Avem aici şi o evoluţie a cheltuielilor salariilor din sectorul bugetar în perioada 2016-2020, dar voi face o prezentare separat pe această temă în zilele următoare ", a afirmat Cîţu la Palatul Victoria.







Întrebat dacă proiectul bugetului de stat va fi trimis în Parlament săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, premierul a precizat: "Cred că cel mai onest este săptămâna viitoare".







"Nu este un buget simplu. Este un buget care se uită la perioada 2021-2022, este un buget care începe să repare anomalii introduse în legislaţia din România în ultimii patru ani. Vă dau doar un exemplu: cheltuielile cu salariile s-au dublat în perioada 2016 - 2020 de la 57 de miliarde de lei anual la 110 miliarde de lei. Nu cred că s-a dublat nimic, veniturile nu s-au dublat în România în ultimii patru ani de zile, economia nu a avut o dinamică dublă în ultimii patru ani de zile, dar cheltuielile de personal s-au dublat. Vă dau un singur exemplu. Trebuie să reaşezăm prin acest buget structura economiei, să continuăm să investim, este un buget care are o sumă pentru investiţii mai mare decât anul trecut, anul trecut a fost o sumă record, dar şi anul acesta are o sumă mai mare şi un buget care are în vedere doi ani, după cum am spus, 2021-2022, pentru că reformele pe care le implementăm în 2021 vor avea efecte în 2022, de aceea trebuie să meargă în tandem", a explicat premierul Cîţu.