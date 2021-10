Florin Cîțu: Luăm în calcul reducerea temporară a TVA la energie pentru IMM-uri, de la 19% la 5%

Premierul interimar Florin Cîțu a declarat că analizează soluțiile de temperare a prețurilor mari la energie și Guvernul ia în calcul ca, pe o perioadă de 6 luni, să reducă TVA la energie, de la 19% la 5%, pentru IMM-uri. Întrebat despre plafonarea prețului la gaz, măsură ce va fi inclusă în proiectul de lege de la Parlament privind OUG de compensare a facturilor la energie, Florin Cîțu a afirmat: „Forma finală a amendamentelor va fi prezentată luni. Am vorbit și cu ministrul Energiei. Dacă Ministerul Finanțelor este de acord, s-ar putea ca temporar, pentru o perioadă de 6 luni de zile, până la sfârșitul lui martie, să reducem TVA la energie, de la 19% la 5% pentru IMM-uri. Sunt 500.000 de companii”, a declarat Florin Cîțu. Acesta invocă rating-ul stabil reconfirmat de agențiile americane Standard & Poor’s și Moody’s. „Dacă nu am fi avut această creștere economică, mai multe resurse la buget, nu am fi putut să implementăm. O reducere de TVA înseamnă o gaură la buget. Facem aceste măsuri, care înseamnă creștere de cheltuieli, fără să afectăm deficitul, dar mai mult, agențiile de rating ne spun că știu de aceste măsuri, că au încredere să reducem deficitul bugetar în perioada următoare”, a spus Cîțu.