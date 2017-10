Fiscul vinde terenuri, spaţii comerciale, case şi o flotilă de maşini la preţuri de chilipir

Fiscul vinde terenuri, spații comerciale, case și o flotilă de mașini la prețuri de chilipir

v v vÎn această lună, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare o gamă largă de bunuri. Pe data de 17 octombrie 2017 a fost programată licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- o platformă betonată, cu suprafața de 400 mp, cu terenul intravilan de sub ea, situată în localitatea Castelu, pe strada Gării, nr. 22, la prețul de 11.930 lei (fără TVA). Bunurile au aparținut debitorului Geo Forest Activ SRL - D, din Castelu (licitația a patra);- o clădire (spațiu comercial) și terenul intravilan aferent, în suprafață de 153 mp, situate în localitatea Tortoman, str. 1 Decembrie 1918, nr. 47 bis, la prețul de 12.883 lei (fără TVA). Bunurile au aparținut debitorului Hexagon Computer SRL, din Tortoman (licitația a patra);- o locuință din chirpici și anexe, cu suprafața de 155 mp, plus un teren intravilan de 1.472 mp, situate în localitatea Cuza Vodă, str. Medgidiei, nr. 25, la prețul de 21.452 lei (fără TVA). Bunurile au aparținut debitorului Romică Hagău, din Medgidia (licitația a patra);- platforma vest silozuri Agroexport, din incinta portului Constanța, compusă din: un depozit cu suprafața de 121 de metri pătrați, la prețul de 39.817 lei (fără TVA) și un depozit cu suprafața de 429 de metri pătrați, la prețul de 172.587 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Toser Trans SRL, din Constanța (licitația a treia);- cota de 1/3 dintr-o casă (parter) cu suprafața construită de 82 mp și din terenul aferent cu suprafața de 60,44 mp, situate în localitatea Tuzla, strada Teilor, nr. 37, la prețul de 27.928 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Ilie Ancău, din Constanța (licitația a doua).Pe data de 18 octombrie 2017 este programată licitația pentru vânzarea unui spațiu comercial cu suprafața construită de 19 mp, suprafața utilă de 17,27 mp și teren intravilan în suprafață de 19 mp, situate în Cobadin, pe șoseaua Negrești, la prețul de 6.044 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Video Chef International SRL, din Cobadin (licitația a doua).Pe data de 19 octombrie 2017 este programată licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un autoturism „Grand Cherokee”, fabricat în anul 2002, la prețul de 6.750 lei (fără TVA);- un autoturism „Toyota AZ”, fabricat în anul 2008, la prețul de 11.812 lei (fără TVA);- un autoturism „Daewoo Cielo”, fabricat în anul 2005, la prețul de 3.105 lei (fără TVA);- o basculantă fabricată în anul 1981, la prețul de 3.307 lei (fără TVA);- o autoutilitară „Mitsubishi”, fabricată în 2013, la prețul de 45.885 lei (fără TVA);- un autoturism „Dacia SD”, fabricat în anul 2007, la prețul de 3.375 lei (fără TVA). Bunurile de mai sus au aparținut debitorului Grani Comerț SRL, din Topraisar (licitația a doua);- un autoturism „Daewoo Cielo”, în stare tehnică satisfăcătoare, fabricat în anul 1997, la prețul de 2.048 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Dănuț Dumitru Rizea, din localitatea Cernavodă (licitația a doua).Pe data de 23 octombrie 2017 este programată licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un spațiu comercial (camera 22), situat în Eforie Nord, strada 23 August, nr. 20A, bl. CP4, parter, la care se adaugă cote indivize din suprafețele comune ale imobilului și terenul aferent, cu suprafața de 8 mp. Prețul de pornire este de 17.154 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Elena - Daniela Giugiucanu (licitația a doua);- un apartament (o cameră confort redus) situat în Eforie Nord, str. 23 August, nr. 20, parter, apartament 20 (într-un fost cămin de nefamiliști), cu suprafața utilă totală de 12,63 mp, la care se adaugă cote indivize din spațiile comune. Prețul de pornire este de 22.450 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Ionel Tătaru (licitația a doua).